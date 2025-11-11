Eiður Aron fylgir Davíð Smára til Njarðvíkur Ágúst Orri Arnarson skrifar 11. nóvember 2025 17:57 Eiður Aron gerði eins árs samning við Njarðvík. vísir / aðsend Eiður Aron Sigurbjörnsson hefur skrifað undir eins árs samning við knattspyrnudeild Njarðvíkur og mun spila með liðinu í Lengjudeildinni á næsta tímabili. Hann er fyrsti leikmaðurinn sem nýráðinn þjálfari liðsins, Davíð Smári Lamude, fær til félagsins. Eiður Aron og Davíð Smári unnu saman hjá Vestra síðustu tvö tímabil þegar liðið spilaði í Bestu deildinni. Undir stjórn Davíð varð liðið bikarmeistari en fljótt fjaraði undan góðu gengi liðsins í deildinni og fall varð niðurstaðan eftir úrslitaleik við KR. Skömmu áður hafði Davíð verið sagt upp störfum. Eiður Aron kláraði tímabilið en er nú genginn til liðs við Njarðvíkur. Einn af betri miðvörðum Bestu deildarinnar á þessu tímabili mun því spila í Lengjudeildinni á næsta tímabili. Njarðvík var í baráttunni um að komast upp um deild í sumar undir stjórn Gunnars Heiðar Þorvaldssonar en liðið datt úr leik í undanúrslitum umspilsins gegn nágrannaliðinu Keflavík, sem komst upp í Bestu deildina eftir sigur gegn HK í úrslitaleiknum á Laugardalsvelli. Eiður Aron er orðinn 35 ára gamall og hefur einnig spilað með uppeldisfélaginu ÍBV og Val hér á landi. Á atvinnumannaferlinum frá 2011-17 spilaði hann með Örebrö í Svíþjóð, Sandnes Ulf í Noregi og Holstein Kiel í Þýskalandi. Lengjudeild karla UMF Njarðvík Mest lesið „Allir í kringum íþróttir ættu að hafa áhyggjur“ Sport Messi laumaðist inn á leikvang Barcelona og lét engan vita Fótbolti Gummi Ben fékk hláturskast ársins Fótbolti Þurfa að borga háar fjárhæðir fyrir bílastæði á HM Fótbolti María valin nýliði ársins: Eins óútreiknanleg og Eyjafjallajökull Fótbolti Er ekki viss um að liðin á suðvesturhorninu væru til í þetta Sport Missa af landsleik af því að þeir eru ekki bólusettir Fótbolti „Menn beita öllum brögðum“ Enski boltinn Er framherji Brentford óvænt að banka á landsliðsdyrnar hjá Brasilíu? Enski boltinn Nagelsmann um Wirtz: Liðsfélagarnir í Liverpool gætu nú aðeins hjálpað honum Enski boltinn Fleiri fréttir Eiður Aron fylgir Davíð Smára til Njarðvíkur Hefur þjálfaraferilinn á Hornafirði Íslenskan mesta eftirsjáin: „Tala hana mest fullur niðri í bæ“ Guðmundur Guðjónsson tekur við ÍR á ný Bikarmeistararnir komnir með nýjan þjálfara Óli Jó um lágpunkt ferilsins: „Fannst þeir koma illa fram við mig“ Brynjar Björn í Breiðholtið „Það er alltaf pressa að þjálfa Breiðablik“ Varar sig á því að Nik stelist í leikmenn: „Sagði hann það?“ Markadrottning Bestu deildarinnar framlengir „Hlutir sem gerast þarna sem sátu aðeins í mér“ Davíð Smári hikar ekki: „Við ætlum að vinna þessa deild“ Magnús verður áfram í Mosfellsbæ Pálmi í ótímabundið leyfi „Ég og Nik erum ágætis vinir“ Davíð Smári tekur við Njarðvík Jeffs tekur við Breiðabliki Leiðir Breiðabliks og Damir skilja „Við viljum koma Haukum á fótboltakortið“ Fram líka fljótt að finna nýja ást „Í ástarsorg er gott að finna sér nýja ást sem fyrst“ Fanndís hefur ekkert heyrt frá Val og íhugar að hætta „Það verður hundleiðinlegt að spila við Val“ Hermann tekinn við Val Fóru nýja leið í ár og auglýstu eftir þjálfara: Tommy Nielsen ráðinn Pablo og Óskar Örn inn í þjálfarateymi Hauka FH-ingar kveðja Kjartan Henry Tölur úr Bestu: Bjartur Bjarmi fór í flestar tæklingar af öllum Gísli semur við Skagamenn Óskar Smári tekur við Stjörnunni Sjá meira