Fantasýn: Sölvi Tryggva með leynivopn Sindri Sverrisson skrifar 6. nóvember 2025 23:15 Sölvi Tryggvason græddi fullt af stigum á því að hafa Declan Rice á miðjunni hjá sér. Vísir Strákarnir í Fantasýn hlaðvarpinu, sem fjallar um draumadeildarleik ensku úrvalsdeildarinnar í fótbolta, rýndu meðal annars í lið fjölmiðlamannsins Sölva Tryggvasonar í nýjasta þætti sínum og voru hrifnir af því. Albert Þór Guðmundsson fékk að þessu sinni Ágúst Þór Ágústsson til að ausa úr sínum fantasy-viskubrunni og má hlusta á þáttinn í heild hér að neðan. Þátttakendur eru minntir á að hægt er að gera breytingar á sínu liði til klukkan 11 á laugardaginn og að veitt eru verðlaun í hverjum mánuði fyrir árangur í stóru Sýn Sport deildinni. Stjörnulið vikunnar er úr smiðju Sölva Tryggvasonar sem er um það bil í sæti númer 3.000.000 í heiminum. „Liðið hans heitir Satori. Þetta er japanska og þýðir „awakening“ [hugljómun]. Þetta er kannski lýsandi fyrir hans lið. Það er eitthvað að gerjast hérna,“ sagði Albert en liðið hans Sölva, sem ku vera Liverpool-maður, má sjá hér að neðan. Liðið hans Sölva Tryggvasonar skilaði heilum 89 stigum í síðustu umferð.fantasy.premierleague.com „Hann er með leynivopn. Declan Rice. Þrettán stig í þessari umferð,“ benti Albert á og Ágúst tók undir: „Ég held að það hafi aldrei verið sterkara að vera með Rice í liðinu sínu heldur en þessa dagana í fantasy.“ Sölvi safnaði alls 89 stigum í síðustu umferð, eftir að hafa tekið inn Jean-Philippe Mateta fyrir Joao Pedro sem reyndar kom á endanum út á sléttu. „Mér finnst þetta bara flott lið hjá Sölva. Hann er að stýra þessu aktívt. Það er greinilega einhver frítími þarna í Suður-Afríku. Þetta er allt á uppleið hjá honum og megi honum ganga vel,“ sagði Albert en hægt er að hlusta á þáttinn hér að ofan. Hægt er að hlusta á alla þætti Fantasýn með því að smella hér. Hægt er að skrá sig í draumadeildarleik ensku úrvalsdeildarinnar með því að smella hér. Enski boltinn Fantasýn Mest lesið Kristófer Acox kallar sig glæpamann Körfubolti Pálmi í ótímabundið leyfi Íslenski boltinn Sá húsið sitt brenna til kaldra kola Körfubolti Erfitt að heyra hvað Orri hefur þjáðst Fótbolti Shakhtar - Breiðablik 2-0 | Breiðablik átti sín augnablik Fótbolti Stelpurnar okkar fá ekki leiki vegna sparnaðar Fótbolti Eigandi Nott.Forest ákærður fyrir tengsl við glæpagengi Sport Donald Trump að fá friðarverðlaun frá FIFA? Fótbolti „Rokk og ról“ hjá Frey í villta vestrinu Fótbolti Uppgjörið: Njarðvík - Stjarnan 101-105 | Langþráður sigur Íslandsmeistarana Körfubolti Fleiri fréttir Fantasýn: Sölvi Tryggva með leynivopn Fótboltaleikur í beinni á TikTok í fyrsta sinn Góður í að þekkja stórstjörnur sem börn Segir að Man United sé ekki að búa til Harlem Globetrotters-lið Spilaði meira en síðustu tvo mánuði til samans „Mér finnst þetta ekki leiðinlegur fótbolti“ Rooney að kenna að Liverpool er komið á sigurbrautina á ný? Fékk faðmlag frá konu Diogo Jota í miðju maraþoni Ógnaði leikmanni Tottenham með byssu út á götu David Beckham aðlaður: „Ég gæti ekki verið stoltari“ Viðtal Kjartans við Carrick: „Þolinmæðin minni og dómharkan meiri í hverri viku“ Sjáðu glæsilegan einleik Ndiayes og jöfnunarmarkið frá Xhaka Fannst Tottenham spila eins og fjórðu deildarlið gegn Chelsea Yfirburðir Sunderland dugðu ekki til sigurs Telja United mun líklegra til að enda í sjöunda en öðru sæti Rekinn eftir aðeins fimm mánuði í starfi Ósammála um Gyökeres: „Hefðirðu verið ánægður með fjögur mörk?“ Eigandi Forest býður fram aðstoð eftir stunguárásina Gæti tekið við Úlfunum ellefu mánuðum eftir að hafa verið rekinn frá þeim Sjáðu mörkin úr kærkomnum sigri West Ham og tvennu Haalands Van Dijk frábiður sér letilega gagnrýni Rooneys Segir allt tal um leiðinlegan fótbolta hjá Arsenal heimskulegt Guardiola segir að dómararnir hafi verið á móti City í áratug „Örugglega nokkrir Fantasy-þjálfarar ósáttir“ „Haaland er þetta góður“ Annað tap spútnikliðsins kom í Manchester Loksins West Ham-sigur í London Úlfarnir ráku Pereira Engin klipping á næstunni: Miður sín en með augun á 8. desember Vara við því að „töfradrykkur“ Haaland geti valdið matareitrun Sjá meira