Færðu auglýsingaskiltin til að trufla löng innköst Arsenal

Sunderland beitti öllum brögðum sem í boði voru þegar liðið tók á móti Arsenal í gær. Auglýsingaskiltin á Ljósvangi voru meðal annars færð til að trufla löng innköst Skyttanna.
Eftir tíu sigra í röð, þar af níu í röð án þess að fá á sig mark, gerði Arsenal 2-2 jafntefli við Sunderland í ensku úrvalsdeildinni í gær.
Allt benti til þess að Arsenal væri að ná átta stiga forskoti á toppi deildarinnar en Brian Brobbey kom í veg fyrir það með marki í uppbótartíma.
Arsenal er vanalega hættulegt í föstum leikatriðum; auka- og hornspyrnum og löngum innköstum.
Til að bregðast við hættunni af löngu innköstunum færði Sunderland auglýsingaskiltin á hliðarlínunni nær grasinu til að Arsenal hefði minna pláss til að athafna sig í innköstunum.
„Við reyndum að finna smáatriðin til að vinna leikinn,“ sagði Regis le Bris, knattspyrnustjóri Sunderland, eftir leikinn á Ljósvangi.
„Þeir eru mjög sterkir í föstum leikatriðum, við líka, og þetta var mjög mikilvægt fyrir leikinn og á endanum var þetta jafnt.“
Sunderland hefur komið liða mest á óvart í ensku úrvalsdeildinni í vetur. Svörtu kettirnir eru í 4. sæti deildarinnar með nítján stig.
Síðast þegar Sunderland var í ensku úrvalsdeildinni, tímabilið 2016-17, fékk liðið alls 24 stig í leikjunum 38.
