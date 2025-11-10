Enski boltinn

Kaldasta fagnið í bransanum orðið að vöru­merki

Ágúst Orri Arnarson skrifar
Cole Palmer er kominn með einkaleyfi á „Cold Palmer“
Cole Palmer er kominn með einkaleyfi á „Cold Palmer“ Joe Prior/Visionhaus via Getty Images

Cole Palmer er greinilega umvafinn öflugu teymi lögfræðinga því hann er búinn að gera nánast allt sem tengist nafni hans eða ímynd að vörumerki. Þar með talið fagnið fræga, þar sem hann hjúfrar sér um axlir til að hlífa sér frá kulda.

Palmer gerði fyrst „Cold Palmer“ gælunafnið að vörumerki og færði svo út í kvíarnar, hann gerði nafn sitt „Cole Palmer“ og skammstöfunina „CP“ að vörumerki og einnig ímyndarrétt tengdan andliti hans, en hann þykir frekar sérkennilegur í fasi.

Þá er fagnið sem hann hefur gert frægt orðið að vörumerki. 

Palmer sendi inn stutt myndskeið til að sýna hvernig fagnið er framkvæmt. Myndskeiðið hefur ekki verið gert opinbert en aðdáendur ensku úrvalsdeildarinnar hafa séð fagnið þónokkuð oft undanfarin ár.

Cole Palmer er yfirleitt kalt þegar hann skorar. Chris Brunskill/Fantasista/Getty Images

Palmer fékk leyfi fyrir flestöllu sem hann sótti um, þar með talið fagninu, en fékk ekki leyfi til þess að framleiða vín undir Palmer nafninu því það brýtur gegn höfundarrétti frönsku vínekrunnar Chateau Palmer, sem tengist leikmanninum ekki neitt.

Hann má þó framleiða aðra áfenga drykki, gos, orkudrykki eða hvað annað undir nafninu „Cold Palmer.“

Þetta þýðir líka ekki að hann einn megi framkvæma fagnið fræga. Aðrir leikmenn mega alveg láta eins og þeim sé kalt þegar þeir skora, en þeir mega ekki taka myndir af sér í svona fagnaðarlátum og selja á fatnaði eða í auglýsingar.

