Kaldasta fagnið í bransanum orðið að vörumerki Ágúst Orri Arnarson skrifar 10. nóvember 2025 22:34 Cole Palmer er kominn með einkaleyfi á „Cold Palmer“ Joe Prior/Visionhaus via Getty Images Cole Palmer er greinilega umvafinn öflugu teymi lögfræðinga því hann er búinn að gera nánast allt sem tengist nafni hans eða ímynd að vörumerki. Þar með talið fagnið fræga, þar sem hann hjúfrar sér um axlir til að hlífa sér frá kulda. Palmer gerði fyrst „Cold Palmer“ gælunafnið að vörumerki og færði svo út í kvíarnar, hann gerði nafn sitt „Cole Palmer“ og skammstöfunina „CP“ að vörumerki og einnig ímyndarrétt tengdan andliti hans, en hann þykir frekar sérkennilegur í fasi. Þá er fagnið sem hann hefur gert frægt orðið að vörumerki. Palmer sendi inn stutt myndskeið til að sýna hvernig fagnið er framkvæmt. Myndskeiðið hefur ekki verið gert opinbert en aðdáendur ensku úrvalsdeildarinnar hafa séð fagnið þónokkuð oft undanfarin ár. Cole Palmer er yfirleitt kalt þegar hann skorar. Chris Brunskill/Fantasista/Getty Images Palmer fékk leyfi fyrir flestöllu sem hann sótti um, þar með talið fagninu, en fékk ekki leyfi til þess að framleiða vín undir Palmer nafninu því það brýtur gegn höfundarrétti frönsku vínekrunnar Chateau Palmer, sem tengist leikmanninum ekki neitt. Hann má þó framleiða aðra áfenga drykki, gos, orkudrykki eða hvað annað undir nafninu „Cold Palmer.“ Þetta þýðir líka ekki að hann einn megi framkvæma fagnið fræga. Aðrir leikmenn mega alveg láta eins og þeim sé kalt þegar þeir skora, en þeir mega ekki taka myndir af sér í svona fagnaðarlátum og selja á fatnaði eða í auglýsingar. Enski boltinn Mest lesið „Allir í kringum íþróttir ættu að hafa áhyggjur“ Sport Messi laumaðist inn á leikvang Barcelona og lét engan vita Fótbolti Gummi Ben fékk hláturskast ársins Fótbolti Kaldasta fagnið í bransanum orðið að vörumerki Enski boltinn Nagelsmann um Wirtz: Liðsfélagarnir í Liverpool gætu nú aðeins hjálpað honum Enski boltinn „Vont að vakna einn daginn og geta ekki gert það sem ég vil“ Sport Missa af landsleik af því að þeir eru ekki bólusettir Fótbolti Slakur undirbúningur hjá Ármanni: „Þær virðast koma bara alveg af fjöllum“ Körfubolti Spilaði í NFL-deildinni nýbúinn að greinast með krabbamein Sport Dagskráin í dag: VARsjáin skoðar markið og Lokasóknin sækir til Nashville Sport Fleiri fréttir Nagelsmann um Wirtz: Liðsfélagarnir í Liverpool gætu nú aðeins hjálpað honum Kaldasta fagnið í bransanum orðið að vörumerki Liverpool kvartar í dómarasamtökunum „Algjört bull“ eða „rétt ákvörðun“? Mætti sínu gamla liði í fyrsta sinn og skoraði tvö sjálfsmörk Hjörvar sagði González fá símtal: „Ef það gerist þá verður það frábært“ Van Dijk við Hjörvar: „Hvað er sérfræðingur?“ Rooney og Schmeichel fundu til með Liverpool: „Þetta er slæm ákvörðun“ Fjögur mörk, varið víti og Villa upp í sjöunda sætið Öruggur sigur City Færðu auglýsingaskiltin til að trufla löng innköst Arsenal Sjáðu alla dramatíkina og mörkin í enska í gær Sanngjarn heimasigur Tveir í röð hjá West Ham og þægilegt hjá Everton Dramatík í uppbótartíma Amorim fannst vanta hugrekki til að klára leikinn Stefán Teitur og félagar upp í þriðja sætið Tvö mörk í uppbótartíma í ótrúlegum leik Boro bannar Edwards að stýra liðinu í dag Ósammála Wenger að Wirtz hafi skemmt miðju Liverpool „Allt sem er satt í dag gæti verið lygi eftir þrjár vikur“ Þakklátur Klopp fyrir ríginn: „Ég sakna hans“ Dæmdur sekur vegna sex viðbjóðslegra færslna Fantasýn: Er að hugsa um að taka fyrirliðabandið af Haaland Slot segir að Isak sé byrjaður aftur að æfa en bað um eitt Fantasýn: Sölvi Tryggva með leynivopn Fótboltaleikur í beinni á TikTok í fyrsta sinn Góður í að þekkja stórstjörnur sem börn Segir að Man United sé ekki að búa til Harlem Globetrotters-lið Spilaði meira en síðustu tvo mánuði til samans Sjá meira