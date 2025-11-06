Fótboltaleikur í beinni á TikTok í fyrsta sinn Ágúst Orri Arnarson skrifar 6. nóvember 2025 22:47 Samfélagsmiðlar spila stórt hlutverk í að auka vinsældir íþrótta og nú fer fótboltinn á Englandi nýjar leiðir. Lee Parker - CameraSport via Getty Images Á laugardaginn verður fótboltaleikur sýndur í beinni útsendingu á samfélagsmiðlinum TikTok í fyrsta sinn, gjaldfrjálst. Streymisveitan DAZN stendur fyrir útsendingunni, frá leik Carlisle United og Southend United í National deildinni, fimmtu efstu deild Englands. DAZN hefur áður verið með boxbardaga í beinni útsendingu á samfélagsmiðlum, sem og leiki í Infinity deildinni í Þýskalandi þar sem er spilaður fimm manna fótbolti. Þetta verður hins vegar í fyrsta sinn sem alvöru keppnisleikur er sýndur, með ellefu leikmönnum í hvoru liði og milli tveggja alvöru stórvelda í neðri deildunum á Englandi. „Þetta samstarf með TikTok er mikilvægt fyrir DAZN og National deildina. Við erum í stöðugri vinnu við að stækka íþrótta, auka áhorfendafjöldann og ná til breiðari markhóps. DAZN er að gera fótboltann aðgengilegri og skapa tækifæri fyrir félög til að þrífast á samfélagsmiðlaöldinni“ segir í yfirlýsingu DAZN. Yfirmaður íþróttamála hjá TikTok segir fótbolta vera vinsælustu íþróttagreinina á miðlinum og lýsti þessu sem stóru skrefi í átt að því gera íþróttina aðgengilegri. Þar að auki sé mikilvægt að hlúa að neðri deildunum og gefa þeim tækifæri til að sýna sig. DAZN var stofnað í Lundúnum árið 2016 og hefur opinberlega stefnt að því að verða stærsta streymisveita heims í íþróttum. Fyrirtækið hefur eytt háum fjárhæðum í að tryggja sér streymisrétti og tapað miklum peningum en notið góðs stuðnings frá fjárfestingasjóði í Sádi-Arabíu. Streymisrétturinn að National deildinni er langt frá því að vera stór samningur fyrir DAZN, sem sýndi til dæmis HM félagsliða frítt í sumar, en talið er að mikil tækifæri felist í því að sýna frá National deildinni á samfélagsmiðlum DAZN. Enski boltinn Mest lesið Sá húsið sitt brenna til kaldra kola Körfubolti Pálmi í ótímabundið leyfi Íslenski boltinn Shakhtar - Breiðablik 2-0 | Breiðablik átti sín augnablik Fótbolti Uppgjörið: Njarðvík - Stjarnan 101-105 | Langþráður sigur Íslandsmeistarana Körfubolti Uppgjörið: Fram - Valur 27-36 | Arnór í banastuði gegn meisturunum Handbolti Erfitt að heyra hvað Orri hefur þjáðst Fótbolti ÍA - Valur 81-83 | Grátlegt tveggja stiga tap á nýjum heimavelli Körfubolti Eigandi Nott.Forest ákærður fyrir tengsl við glæpagengi Sport Stelpurnar okkar fá ekki leiki vegna sparnaðar Fótbolti Uppgjörið: Álftanes - KR 108-89 | Stórsigur gegn vængbrotnu liði Körfubolti Fleiri fréttir Fótboltaleikur í beinni á TikTok í fyrsta sinn Góður í að þekkja stórstjörnur sem börn Segir að Man United sé ekki að búa til Harlem Globetrotters-lið Spilaði meira en síðustu tvo mánuði til samans „Mér finnst þetta ekki leiðinlegur fótbolti“ Rooney að kenna að Liverpool er komið á sigurbrautina á ný? Fékk faðmlag frá konu Diogo Jota í miðju maraþoni Ógnaði leikmanni Tottenham með byssu út á götu David Beckham aðlaður: „Ég gæti ekki verið stoltari“ Viðtal Kjartans við Carrick: „Þolinmæðin minni og dómharkan meiri í hverri viku“ Sjáðu glæsilegan einleik Ndiayes og jöfnunarmarkið frá Xhaka Fannst Tottenham spila eins og fjórðu deildarlið gegn Chelsea Yfirburðir Sunderland dugðu ekki til sigurs Telja United mun líklegra til að enda í sjöunda en öðru sæti Rekinn eftir aðeins fimm mánuði í starfi Ósammála um Gyökeres: „Hefðirðu verið ánægður með fjögur mörk?“ Eigandi Forest býður fram aðstoð eftir stunguárásina Gæti tekið við Úlfunum ellefu mánuðum eftir að hafa verið rekinn frá þeim Sjáðu mörkin úr kærkomnum sigri West Ham og tvennu Haalands Van Dijk frábiður sér letilega gagnrýni Rooneys Segir allt tal um leiðinlegan fótbolta hjá Arsenal heimskulegt Guardiola segir að dómararnir hafi verið á móti City í áratug „Örugglega nokkrir Fantasy-þjálfarar ósáttir“ „Haaland er þetta góður“ Annað tap spútnikliðsins kom í Manchester Loksins West Ham-sigur í London Úlfarnir ráku Pereira Engin klipping á næstunni: Miður sín en með augun á 8. desember Vara við því að „töfradrykkur“ Haaland geti valdið matareitrun Liverpool loks á sigurbraut á ný Sjá meira