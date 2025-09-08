Man City og úrvalsdeildin náð sáttum varðandi auglýsingasamninga Runólfur Trausti Þórhallsson skrifar 8. september 2025 19:01 Allir sáttir. Michael Regan/Getty Images Manchester City hefur náð sáttum við ensku úrvalsdeildina eftir ágreining um regluverk deildarinnar í kringum auglýsingasamning. Samþykkir City að regluverkið sé réttmætt. Breska ríkisútvarpið, BBC, greinir frá. Þar kemur fram að Man City hafi upphaflega ögrað regluverki ensku úrvalsdeildarinnar og haldið fram að það væri ólögmætt. Um var að ræða regluverk sem snýr að auglýsingasamningum tengdum eigendum félaga. Máttu slíkir samningar – til að mynda milli Man City og flugfélagsins Etihad - ekki vera langt yfir sem talið er vera „sanngjarnt markaðsvirði.“ Á síðasta ári greindi Vísir frá því að báðir aðilar töldu sig hafa unnið málið. Svo virðist ekki hafa verið og nú, nærri ári síðar, hafa sættir loks náðst. Hvorki enska úrvalsdeildin né Man City munu tjá sig frekar um málið. Félagið bíður enn eftir niðurstöðu úrvalsdeildarinnar varðandi 115 meint brot sín á fjárhagsreglum deildarinnar. Hvenær niðurstaða í það mál kemur er enn óvíst. Fótbolti Enski boltinn Mest lesið Segir Eið Smára ekki fá það hrós sem hann á skilið Sport „Ísland er eini óvinur okkar“ Fótbolti Leiðin á HM: Daðraði við Deschamps fyrir viðtalið Fótbolti Þjálfari tilbúinn að hætta og tyrkneska þjóðin beðin afsökunar Fótbolti Tíu mánaða bann fyrir að taka lyf við hárlosi Fótbolti Sjáðu fundinn í heild: Arnar sat fyrir svörum í Frakklandi Fótbolti Liðsfélagi Elíasar sagður ljúga til um aldur Fótbolti Þeir eiga ekki að sjá eftir neinu Fótbolti „Kann nokkur orð sem ég get ekki sagt hérna“ Fótbolti Njarðvíkingar semja við öðruvísi Kana Körfubolti Fleiri fréttir Man City og úrvalsdeildin náð sáttum varðandi auglýsingasamninga „Tottenham Hotspur er ekki til sölu“ Rúrik segir að Füllkrug vilji ekki láta laga tennurnar í sér Gyökeres vitni í réttarhöldum Segir að Liverpool-menn muni sennilega aldrei jafna sig á fráfalli Jota Orðin dýrust í sögu kvennaboltans Fantasýn: „Ekki kaupa Isak núna“ Levy var neyddur til að hætta Maðurinn sem keyrði á Liverpool stuðningsfólkið neitar sök Ein sú besta gæti snúið aftur eftir 20 mánaða fjarveru Gæti orðið fyrsti músliminn til að spila fyrir enska landsliðið Levy hættur hjá Tottenham eftir 25 ár í starfi Mo Salah var ekki skemmt vegna færslu um fyrrum félaga Setti nýtt heimsmet í Liverpool treyjum Chiesa og Tel ekki valdir í Meistaradeild en Dowman gæti slegið met Liverpool eyddi meira en öll sádi-arabíska deildin til samans Rauðu djöflarnir horfa til framtíðar með nýjum markverði Sunnudagsmessan: Fylltu í eyðurnar Guardiola fer ótroðnar slóðir með Donnarumma milli stanganna Grimsby notaði ólöglegan leikmann gegn United en slapp með sekt Biturðin lak af tilkynningu um Isak Man. City seldi markvörð og lánaði varnarmann Pressan gríðarleg eftir eyðslu sumarsins „Sjáum af hverju hann er að reyna koma honum í liðið“ Isak dýrastur í sögu ensku úrvalsdeildarinnar Guéhi ekki til Liverpool Sjáðu stórfurðulegt viðtal við Emery: Svaraði öllum spurningum Marco Bizot Glugganum lokað: Upptalning á öllu sem átti sér stað Sjáðu sturlað sigurmark Liverpool og öll hin Glæsimark Szoboszlai tryggði sigurinn Sjá meira