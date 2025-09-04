Stuðningsmenn Englandsmeistara Liverpool eru víðar út um heim en bara í Bítlaborginni eins og við þekkjum vel hér á Íslandi.
Einn sá klikkaðsti býr í Sviss og honum hefur nú tekist að slá heimsmet. Florian Thürler hefur fengið heimsmet sitt staðfest af Heimsmetabók Guinness.
Thürler er samkvæmt henni sá sem á flestar Liverpool treyjur í heiminum.
Svisslendingurinn hélt upp á sextugsafmælið sitt með því að stilla upp öllum Liverpool treyjum sínum á fótboltavelli og það var mögnuð sjón.
Thürler á alls 1047 Liverpool treyjur en hann á treyjur enska félagsins frá því á sjötta áratugnum.
Thürler var sjálfur fótboltamaður og spilaði fyrir lið Young Boys.
Hann notaði fótboltavöll í svissneska þorpinu Magglingen til að sýna alla búningana.
View this post on Instagram A post shared by SPORTbible (@sportbible)
A post shared by SPORTbible (@sportbible)