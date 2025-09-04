Isak í fjölmiðlafeluleik Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 4. september 2025 10:31 Alexander Isak er að æfa með sænska landsliðinu og gæti spilað fyrsta leikinn sinn á tímabilinu á móti Slóvenum um helgina. EPA/JONAS EKSTROMER Alexander Isak gæti verið að fara spila langþráðan fótboltaleik á næstu dögum en fjölmiðlar munu samt ekkert fá að tala við nýjasta leikmann Liverpool fram að þeim leik. Isak er nú að æfa með sænska landsliðinu fyrir leiki í undankeppni HM. Hann var valinn í sænska landsliðið þrátt fyrir að hafa ekkert spilað með Newcastle, hvorki á undirbúningstímabilinu né í fyrstu þremur umferðum tímabilsins. @sportbladet „Öll einbeitingin okkar er á það að undirbúa liðið fyrir mikilvægan leik í undankeppni HM,“ sagði Petra Thorén, fjölmiðlafulltrúi sænska landsliðsins við áhugasaman sænska fjölmiðlamenn. Aftonbladet segir frá. Sænskir blaðamenn vildu skiljanlega fá að ræða við Isak enda hefur mikið gengið á honum á síðustu vikum og mánuðum. „Fyrir þennan Slóveníuleik þá mun hann ekki veita fjölmiðlum viðtöl. Það er það sem gildir núna. Hvað gerist seinna veit ég ekki. Ég lofa engu,“ sagði Thorén en hver ákvað þetta? „Þessi ákvörðun var tekin eftir samtal á milli Alexanders og okkar sem sjáum um þessi mál. Þetta var sameiginleg ákvörðun,“ sagði Thorén. Ekkert verður gefið upp um aðgengi að Alexander Isak í framhaldinu. „Ég get ekki gefið ákveðið svar um það. Við vitum ekki hvernig þessir leikir spilast og hvernig hlutirnir líta út eftir þá,“ sagði Thorén. Enski boltinn HM 2026 í fótbolta Mest lesið Styðja þrettán ára strák sem var kýldur af pabba mótherja Fótbolti Skandall í NBA: Borguðu honum milljarða fyrir að gera ekki neitt Körfubolti Heimir leggur allt undir: „Núna er tíminn til að standa sig“ Fótbolti „Jesús breytti vatni í vín en ég kann það ekki“ Körfubolti Hafþór Júlíus með augun á nýju heimsmeti Sport Setti nýtt heimsmet í Liverpool treyjum Enski boltinn Guðjohnsen bræður berjast um sömu stöðu en gætu spilað saman Fótbolti Mo Salah var ekki skemmt vegna færslu um fyrrum félaga Enski boltinn Chiesa og Tel ekki valdir í Meistaradeild en Dowman gæti slegið met Enski boltinn Dagskráin: Risaleikur í Kópavogi, U21-slagur, Lokasóknin og Big Ben Sport Fleiri fréttir Mo Salah var ekki skemmt vegna færslu um fyrrum félaga Guðjohnsen bræður berjast um sömu stöðu en gætu spilað saman Setti nýtt heimsmet í Liverpool treyjum Heimir leggur allt undir: „Núna er tíminn til að standa sig“ Styðja þrettán ára strák sem var kýldur af pabba mótherja Blindraþraut fyrir risaleik: „Þetta er svo vandræðalegt“ Chiesa og Tel ekki valdir í Meistaradeild en Dowman gæti slegið met Sædís kom að dýrmætu marki „Lítum á þennan leik sem leik sem við verðum að vinna“ Freyr ósáttur við Bodø/Glimt og sakar þá um hroka Leikir U-21 árs strákanna í opinni dagskrá á Sýn Sport HM-hetja hvarf eftir að hafa fengið sér kaffi Tárvotur Antony: Rosalega erfitt að vera hjá Man United Eiginkona Gunnhildar Yrsu kvaddi með tárin í augunum Gummi Ben reiður: „Hvað í andskotanum er að hjá Stjörnunni?“ Liverpool eyddi meira en öll sádi-arabíska deildin til samans Gagnrýna meðferðina á Gylfa Sig: „Mér finnst þetta vera óskiljanlegt“ Rauðu djöflarnir horfa til framtíðar með nýjum markverði Sunnudagsmessan: Fylltu í eyðurnar „Er ekki alltaf dæmt á þetta?“ Guardiola fer ótroðnar slóðir með Donnarumma milli stanganna Valsmenn án þriggja lykilmanna í leiknum mikilvæga gegn Stjörnunni Gæti spilað fyrsta landsleikinn í sjö ár Vardy til Ítalíu og spilar með barnabarnabarni Mussolini Furðu lostinn eftir fordæmalausan brottrekstur Grimsby notaði ólöglegan leikmann gegn United en slapp með sekt Forseti UEFA hrósar Íslandi en segir brýna nauðsyn að fá betri klefa Biturðin lak af tilkynningu um Isak Man. City seldi markvörð og lánaði varnarmann Sætur sigur hjá Sveindísi sem reiddist og sparkaði í skilti Sjá meira