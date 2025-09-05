Opnunarhátíð í Ríteil Kids „við erum að drukkna í fötum“ RíteilKids 5. september 2025 08:47 Heba Brandsdóttir ásamt eiginmanni og börnum þeirra beggja en fjölskyldan stendur öll á bak við hringrásarverslanirnar Ríteli í Smáralind og nú Ríteil Kids í Holtagörðum. Opnunarhátíð í Holtagörðum fer fram á morgun, laugardag. Á morgun laugardag verður blásið til opnunarhátíðar í versluninni Ríteil Kids í Holtagörðum, splunkunýrri hringrásarverslun með barnaföt sem hóf starfsemi í sumar. Dagskráin byrjar klukkan 13 með pompi og prakt. Lukkuhjól töfrabrögð og blöðrur Lalli töframaður mætir á svæðið og heldur sýningu, öll börn fá helíumblöðrur frá Partýlandi og Sambíóin gefa bíómiða. Gestir fá ís og Flòrídana drykk auk þess sem risa hoppukastali frá KidsCoolshop verður á svæðinu, andlitsmálun, poppvél og lukkuhjól með vinningum þar sem verður meðal annars hægt að vinna gjafabréf frà Sbarro, fría bása í Ríteil og gjafakort. Skemmtilegt barnahorn er að finna í versluninni Níu manna fjölskylda stendur á bak við Ríteil Kids, sú sama og rekur hringrásarverslunina Ríteil í Smáralind. Þau segja hringrásarhagkerfið bæði hagkvæmt fyrir veskið og umhverfið. „Hringrásarverslun, sérstaklega með barnafatnað er win win fyrir alla, börnin vaxa hratt upp úr fötum og þá er hægt að selja þau hér og kaupa önnur. Fólk getur sparað sér ansi mikinn pening. Við erum auk þess gjörsamlega að drukkna í fatnaði, ekki bara við hér á landi heldur allur heimurinn. Bara litla Ísland er að flytja út 2000 tonn af fötum á ári sem er ekkert smáræði,“ segir Heba Brandsdóttir, ein eigenda Ríteil. Hún segir Íslendinga þó meðvitaða um ábyrga neysluhegðun og vilji endurnýta. Ríteil versluninni í Smáralind hafi verið tekið opnum örmum þegar hún var opnuð í mars í fyrra og opnun hringrásarverslunar með barnavörur og -fatnað hafi verið rökrétt framhald. Yfir þúsund fermetra húsnæði Glæsileg aðstaða er í Holtagörðum en Ríteil Kids þekur yfir þúsund fermetra. „Ríteil Kids er í yfir 1000 fermetra húsnæði með flottri aðstöðu hér í Holtagörðum. Hér er breitt á milli ganga, stórt leiksvæði og uppsetningarherbergi þar sem fólk getur sett upp básana en við erum bæði með hillubása og svæði fyrir stærri hluti eins og vagna, stóla og annað. Í Ríteil í Smáralind erum við með styrktarbás og gáfum við Krabbameinsfélaginu yfir milljón króna í fyrra. Við verðum einnig með styrktarbás hér í Ríteil Kids sem mun styrkja málefni sem tengjast börnum. Leikföng frá framhaldslíf Hægt er að losa sig við plássfreka hluti úr geymslunni sem koma öðrum foreldrum vel En hvernig gengur þetta fyrir sig ef fólk vill gefa fatnaði og leikföngum framhaldslíf í Ríteil Kids og næla sér í leiðinni í aukakrónur? Einfalt fyrirkomulag „Þú ferð inn á Riteil.is og bókar bás og tímabil og færð þá tölvupóst til staðfestingar. Þá getur þú sett vörurnar inn á kerfið í tölvunni heima, tekur myndir og skráir þær inn. Þegar tímabilið þitt hefst kemurðu í búðina, við prentum út verðmiða fyrir þig og erum með herðatré og þjófavarnir og allt til alls hér, svo hengirðu bara upp á slá og trillar henni fram á básinn og byrjar að selja.“ Frábær aðstaða er til þess að undirbúa básinn sinn, herðatré, slár, þjófavörn og gufutæki eru til staðar í versluninni. Segja má að hugmyndin að Ríteil hafi kviknað við eldhúsborðið en Heba rekur Ríteil verslanirnar ásamt eiginmanni sínum og börnum. „Við hjónin eigum samtals sjö börn og þau koma öll að rekstrinum á einn eða annan hátt, fimm af þeim starfa í verslununum, í Smáralind og hér í Holtagörðum. Við fórum bara út í þetta af rælni saman til að byrja með en fyrirtækið hefur stækkað hratt og í raun farið fram úr björtustu vonum," segir Heba. Lífið samstarf Hætta með Þarf alltaf að vera grín? af persónulegum ástæðum Lífið Opnunarhátíð í Ríteil Kids „við erum að drukkna í fötum“ Lífið samstarf Fleiri fréttir Opnunarhátíð í Ríteil Kids „við erum að drukkna í fötum“ Hætti að þurfa að ryksuga upp hárin eftir hverja sturtu Ný svefnlína sem hjálpar þér að sofna, sofa og vakna hress! Með stimpil upp á ekta spænska matarmenningu Með stimpil upp á ekta spænska matarmenningu Er hárið skemmt eða bara þurrt? Opna Preppbarinn í Keflavík og bjóða 50% afslátt Stjörnum prýdd dagskrá Bylgjunnar í Hljómskálagarðinum Stöðugt á ferð og flugi með sterkari skrokk Víkurverk hefur allt fyrir ferðalagið og meira til Hver dáleiðsla er spennandi og ófyrirsjáanlegt ferðalag Fann lausn við verkjunum sem breytti öllu Egill, Valgeir og Sigurður Bjóla saman á sviði í fyrsta sinn síðan 1976 Sjá meira