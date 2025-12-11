Lífið samstarf

Vöruúrvalið er glæsilegt í nýju versluninni á Garðatorgi 4
Vöruúrvalið er glæsilegt í nýju versluninni á Garðatorgi 4

Lífstílsverslunin Maí á Garðatorgi selur vandaðar snyrtivörur og skartgripi ásamt sérvöldum gjafavörum. Í sumar flutti verslunin í stærra og glæsilegra rými á Garðatorgi 4 og í kjölfarið stækkaði vöruúrvalið til muna.

„Það fer virklega vel um okkur hér á nýja staðnum og gaman að taka á móti viðskiptavinum í búðina. Við höfum bætt við fjölda nýrra og spennandi merkja á borð við hárvörur frá K18, brúnkuvörur frá Dripping Gold og ilmi frá Tom Ford . Þá vorum við að fá húðvörur frá Bláa Lóninu nýjar inn hjá okkur í vikunni," segir Sigrún Guðmundsdóttir, ein eigenda Maí.

Sigrún Guðmundsdóttir, ein eigenda lífstílsverslunarinnar Maí segir aðventuna skemmtilegan tíma í versluninni enda búðin full af fallegum jólagjöfum.

Fallegar jólagjafir 

Við erum sífellt að bæta við okkur í gjafavörum. Skartið frá Pilgrim er eitt af okkar vinsælustu vörumerkjum og hefur úrvalið aldrei verið eins gott og núna. Sólgleraugun frá Corlin er ótrúlega skemmtileg viðbót við úrvalið og svo seljum við símahulstur frá Holdit sem koma í fjölmörgum litum.

 Húðvörurnar frá Paula´s Choice eru vinsælustu húðvörurnar okkar en við erum eina verslunin með það vörumerki, sem skiptir okkur máli.

Paula´s Choice fæst einungis í Maí.

Eco By Sonya Face Tan Water selst jafnt í desember sem á sumrin en það gerir mann svo frísklegan í framan og hentar fyrir allan aldur. Þá eru Patchology maskarnir orðnir sígild gjafavara. Maskarnir eru tilvalin Secret santa gjöf eða fyrir þá sem vilja dekur í pakkann sinn.

Face Tan vatni frá Eco By Sonya nýtur vinsælda allan ársins hring

Silkikoddaverin frá Slip eru ótrúlega falleg gjöf og æðisleg fyrir hárið og húðina enda úr hágæða Mulberry silki. Þau er hægt að forpanta hjá okkur núna.

Tekið er við forpöntun á silkikoddaverunum frá Slip
Það er ótrúlega gaman hjá okkur á þessum tíma árs.  Við verðum meðal annars með lengri opnunartíma 17. desember en þá er opið til klukkan 20 á Garðatorgi og á Þorláksmessu er alltaf mikil stemming, freyðivín og notalegheit. 

Við erum einnig með netverslun og sendum frítt þegar verslað er fyrir fimmtán þúsund og yfir."

Hér fyrir neðan má sjá brot af úrvalinu. 

Litrík og flott símahulstur frá Holdit
Sólgleraugnamerkið Corlin nýtur mikilla vinsælda
Falleg hulstur um síma og spjaldtölvur eru sniðug jólagjöf
Snyrtivörur eru alltaf vinsælar í jólapakkann
Frí heimsending þegar verslað er fyrir meira en fimmtán þúsund í netverslun mai.is
Skartið frá Pilgrim er fjölbreytt og fágað

