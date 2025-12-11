Fallegu jólagjafirnar fást í Maí Maí 11. desember 2025 10:52 Vöruúrvalið er glæsilegt í nýju versluninni á Garðatorgi 4 Lífstílsverslunin Maí á Garðatorgi selur vandaðar snyrtivörur og skartgripi ásamt sérvöldum gjafavörum. Í sumar flutti verslunin í stærra og glæsilegra rými á Garðatorgi 4 og í kjölfarið stækkaði vöruúrvalið til muna. „Það fer virklega vel um okkur hér á nýja staðnum og gaman að taka á móti viðskiptavinum í búðina. Við höfum bætt við fjölda nýrra og spennandi merkja á borð við hárvörur frá K18, brúnkuvörur frá Dripping Gold og ilmi frá Tom Ford . Þá vorum við að fá húðvörur frá Bláa Lóninu nýjar inn hjá okkur í vikunni," segir Sigrún Guðmundsdóttir, ein eigenda Maí. Sigrún Guðmundsdóttir, ein eigenda lífstílsverslunarinnar Maí segir aðventuna skemmtilegan tíma í versluninni enda búðin full af fallegum jólagjöfum. Fallegar jólagjafir Við erum sífellt að bæta við okkur í gjafavörum. Skartið frá Pilgrim er eitt af okkar vinsælustu vörumerkjum og hefur úrvalið aldrei verið eins gott og núna. Sólgleraugun frá Corlin er ótrúlega skemmtileg viðbót við úrvalið og svo seljum við símahulstur frá Holdit sem koma í fjölmörgum litum. Húðvörurnar frá Paula´s Choice eru vinsælustu húðvörurnar okkar en við erum eina verslunin með það vörumerki, sem skiptir okkur máli. Paula´s Choice fæst einungis í Maí. Eco By Sonya Face Tan Water selst jafnt í desember sem á sumrin en það gerir mann svo frísklegan í framan og hentar fyrir allan aldur. Þá eru Patchology maskarnir orðnir sígild gjafavara. Maskarnir eru tilvalin Secret santa gjöf eða fyrir þá sem vilja dekur í pakkann sinn. Face Tan vatni frá Eco By Sonya nýtur vinsælda allan ársins hring Silkikoddaverin frá Slip eru ótrúlega falleg gjöf og æðisleg fyrir hárið og húðina enda úr hágæða Mulberry silki. Þau er hægt að forpanta hjá okkur núna. Tekið er við forpöntun á silkikoddaverunum frá Slip Það er ótrúlega gaman hjá okkur á þessum tíma árs. Við verðum meðal annars með lengri opnunartíma 17. desember en þá er opið til klukkan 20 á Garðatorgi og á Þorláksmessu er alltaf mikil stemming, freyðivín og notalegheit. Við erum einnig með netverslun og sendum frítt þegar verslað er fyrir fimmtán þúsund og yfir." Hér fyrir neðan má sjá brot af úrvalinu. Litrík og flott símahulstur frá Holdit Sólgleraugnamerkið Corlin nýtur mikilla vinsælda Falleg hulstur um síma og spjaldtölvur eru sniðug jólagjöf Samstarf - Maí Snyrtivörur eru alltaf vinsælar í jólapakkann Frí heimsending þegar verslað er fyrir meira en fimmtán þúsund í netverslun mai.is Skartið frá Pilgrim er fjölbreytt og fágað Jól Tíska og hönnun Heilsa Mest lesið Hvert er burðarþol íslensks almennings fyrir kjaftæði? Lífið Þetta þykja flottustu jólaskreytingarnar í miðborginni Lífið Lawrence og Hutcherson snúa aftur í Hungurleikana Bíó og sjónvarp Skorar HúbbaBúbba á hólm: „Sá sem tapar þarf að hætta að gefa út tónlist“ Lífið Stærstu stjörnubrúðkaupin á árinu Lífið Listaverkin í World Class sem gjarnan hafa verið á milli tannanna á fólki Lífið „Versta hljómsveit Íslandssögunnar“ segir rappara vera með sig á heilanum Menning Abba skilar 350 milljörðum í kassann Tónlist Opnar sig loksins um sambandið umtalaða Lífið Ósáttur við framhaldið: „Skildu ekki hvað gerði þá fyrstu sérstaka“ Bíó og sjónvarp Fleiri fréttir Alvöru ítalskur veitingastaður í hjarta borgarinnar Pöbbkviss 5 söluhæsta spil landsins Gefðu töfrandi skemmtun í jólagjöf Epli með nýja stórglæsilega verslun Konfektleikur í tilefni 90 ára afmælis Nóa Síríus Samsæri á Paradísareyjunni Bjóða upp á jólakaffi allar helgar fram að jólum Fröken Dúlla og konurnar sem báru skömmina 48% aukið áhorf á sjónvarpsstöðvar Sýnar Snörp og áhrifamikil bók Jólagjafahugmyndir sem hitta í mark Vestfirsk náttúra skapar dulúð í nýjustu bók Margrétar S. Höskuldsdóttur Elvis heimsmeistari snýr aftur til Íslands Útreiðartúrinn leiðir lesendur inn í flókið net fjölskyldu, vináttu og leyndarmála Himnesk rúmföt úr egypskri bómull Nóvella sem leiðir lesandann inn í söguna á nýjan hátt Uppselt á stórtónleika Bubba – aukatónleikar fara í sölu á morgun Þegar vitvél fær spurningu um nasisma og allt fer í háaloft The Barricade Boys koma til Íslands með Broadway Party Nýtt lúxushótel við svarta strönd býður upp á kyrrð og fegurð Breyta bíóinu í risastórt skemmtisvæði í tilefni afmælis „Nýju hverfin eintómar stafsetningarvillur“ Nýjasta bók Gunna Helga sprengdi TikTok Skrímslaævintýri á Álftanesi varð að blómstrandi fjölskyldufyrirtæki Spennandi breytingar í GK Reykjavík – verslunin flutt í Evu Jólagjafir sem gleðja hárið og hjartað Gerður Kristný, Andri Snær og Þórunn Valdimars meðal upplesara í kvöld Myndaveisla: Glæsileg frumsýning Zootropolis 2 í Kringlunni Fortíð og nútíð fléttuð saman í nýrri spennandi unglingasögu Vill að lesendur skemmti sér en verði samt skíthræddir Sjá meira