Ása Marin hefur haslað sér völl sem einn helsti ástarsögurithöfundur landsins. Nýjasta bók hennar er tekin fyrir í Lestrarklefanum.
Nýjasta bók Ásu Marinar er tekin fyrir í Lestrarklefanum. Sæunn Gísladóttir hefur þetta að segja um bókina.

Stjörnurnar yfir Eyjafirði er ný bók eftir Ásu Marin sem hefur undanfarin ár haslað sér völl sem einn helsti ástarsögurithöfundur landsins. Á síðasta ári sendi hún frá sér ljúfu jólasöguna Hittu mig í Hellisgerðiog fetar svipaða slóð í ár með bók sem ætti að ylja lesendum yfir aðventuna.

Bókin fjallar um Valeríu sem er týnd í lífinu. Hún er 27 ára, býr enn í foreldrahúsum, flosnaði upp úr viðskitpafræðinámi, er einhleyp og vinnur við að gera brauðtertur án þess að hafa sérstakan áhuga fyrir því. Dag einn ákveður hún að nóg sé komið og sækir um vinnu við samfélagsmiðla fyrir Jólagarðinn í Eyjafirði. Vinnunni fylgir íbúð og því slær hún tvær flugur í einu höggi, flytur loks að heiman og fær nýtt tækifæri!

Frá borgardjammi í sveitatjútt

Vegferð Valeríu er ekki ósvipuð og annarra kvenna í rómans bókum, til dæmis er algengt stef í bókum Jenny Colgan að ungar konur sem búi í borg flytji á lítinn, afskekktan stað og finni sig þar. Hafnarfjarðarmærinn Valería segir skilið við vinkonur sínar og borgardjammið í Reykjavík að hausti til að taka við tímabundinni stöðu á Jólagarðinnum fram að áramótum. Henni finnst vinkonurnar hafa lítinn tíma fyrir sig og upplifir að hún sé að dragast aftur úr, þær hafa lokið námi, sumar komnar í alvarleg sambönd og eru að eltast við drauma sína. Valería hefur ekki verið í langtímasambandi síðan þau Atli hættu saman nokkrum árum áður og það bætir gráu ofan á svart að hann skuli eiga von á barni með Svönu, stelpunni sem hann hætti með Valeríu fyrir. Sjálfstraust Valeríu er lítið í upphafi bókar en hún sýnir um leið og hún mætir norður og er boðið í réttir að það er töggur í henni.

Valería blómstrar í starfi sínu fyrir Jólagarðinn, bæði í að búa til efni en einnig við viðburðaskipulagningu. Ekki líður á löngu fyrr en hún stofnar hliðarverkefnið Einstök og fer að skipuleggja viðburði fyrir fólk í makaleit og í gegnum það ferli bankar ástinn upp á hjá henni sjálfri.

