EKOhúsið er einstök og falleg verslun með fjölbreytt úrval af umhverfisvænum og náttúrulegum lífstílsvörum. Verslunin býður upp á fjölbreytta gjafavöru, húð- og hárvörur, fatnað og skó, leikföng, heimilisvörur, mikið úrval áfyllinga fyrir m.a. heimilisþrifin og margt fleira.
„EKOhúsið er í eigu kröftugra kvenna sem sinna öllu sem við kemur rekstrinum ásamt frábæru starfsfólki sem leggur metnað sinn í að veita persónulega þjónustu og fræða viðskiptavini um vörurnar sem þar fást,“ segir Þurý Hannesdóttir, einn eigenda verslunarinnar en meðeigendur hennar eru Margrét Ólöf Ólafsdóttir, Hafrún Ósk Pálsdóttir og Harpa Ragnarsdóttir.
Hún leggur áherslu á að í jólagjafaflóði okkar Íslendinga skipti miklu máli að huga að umhverfisvænum jólagjöfum. „Okkur þykir það skipta máli, en um jólin er neyslan almennt mun meiri en aðra mánuði ársins. Þá skiptir öllu að velja vörur sem endast lengi, eru vandaðar og framleiddar á ábyrgan hátt.“
Með því að velja umhverfisvænar gjafir sýnum við bæði ástvinum og náttúrunni virðingu og hjálpum til við að draga úr óþarfa úrgangi og álagi á umhverfið. „En svo mælum við auðvitað með því að velja umhverfisvænt og náttúrulegt allan ársins hring.“
Umhverfisvernd er eitt af leiðarljósum EKOhússins. „Við leggjum áherslu á að bjóða upp á vörur sem standast kröfur okkar um sjálfbærni, gæði og siðferðislega framleiðslu. Markmiðið er að bjóða upp á góða valkosti sem gera neytendum auðveldara að taka skrefið í átt að umhverfisvænni lífsstíl og viljum að viðskiptavinir okkar geti treyst því að þeir fái náttúrulegar og umhverfisvænar vörur þegar verslað er hjá okkur.“
EKOhúsið er sífellt að bæta við vöruúrvalið. „Eftir áramótin fer að týnast inn meira úrval af fatnaði og skóm, fallegar og náttúrulegar dúkkur fyrir þau yngstu bætist við leikfanga úrvalið ásamt því að við erum alltaf að skoða hvað er sniðugt að bæta inn hjá okkur sem gerir viðskiptavinum okkar kleift að versla nánast allt sem þarf á einum stað.
Það er líka gaman að nefna að eftir áramót munum við flytja í enn stærra húsnæði í Síðumúlanum og þá verður enn meira pláss fyrir nýjar og spennandi vörur.“
Það eru nokkrar vörur sem hafa slegið í gegn á árinu að hennar sögn. „Þar má nefna rósmarín sjampóið og rósmarín super hárolíuna frá Awake Organics, sem hafa örvandi áhrif á hárvöxt, minnka hárlos og bæta almennt heilsu hársvarðarins. Við höfum fengið gífurlega margar reynslusögur frá fólki sem sér mikinn árangur af því að nota þessar vörur. En svo hafa líka vönduðu leðurskórnir frá VIBAe og klassísku Himaari buxurnar frá Armedangles verið ótrúlega vinsælar enda einstaklega þægilegt að vera í og hentar fyrir hin ýmsu tilefni.“
Kíkjum á nokkrar umhverfisvænar jólagjafir sem eru tilvaldar í jólapakkann.
VIBAe leðurskórnir
Vinsælu VIBAe leðurskórnir eru til í nokkrum týpum og litum. Þeir eru handgerðir úr náttúrulegu leðri og hannaðir með sérstökum stuðning í sóla sem gerir þá einstaklega þægilega. Skórnir eru léttir, sveigjanlegir og koma í nokkrum týpum og litum og eru frábærir bæði dagsdaglega og í lengri göngur.
Gjafasett
Fyrir þau sem vilja gefa einfaldar og nytsamlegar gjafir er EKOhúsið með úrval af vönduðum gjafasettum sem innihalda náttúrulegar húð- og líkamsvörur sem henta fyrir breitt aldursbil. Þau hafa líka verið mjög vinsæl í vinagjafir en gjafasettin koma á fjölbreyttu verðbili.
Tyrknesku peshtemal handklæðin
Tyrknesku peshtemal handklæðin hafa heldur betur slegið í gegn. Þau eru ofin úr náttúrulegri og óbleiktri bómull, eru ótrúlega létt og þorna hratt en koma samt í mjög stórum og góðum stærðum. Þau henta bæði á heimilið, í ræktina, í ferðalög og útivist og hafa slegið rækilega í gegn hjá viðskiptavinum okkar.
Fallegar og vandaðar peysur
EKOhúsið býður upp á gott úrval af fallegum og mjúkum hágæða peysum úr náttúrulegum og endingargóðum efnum. Þær eru hlýjar, þægilegar og henta jafnt til hversdagslegra nota og við hátíðlegri tækifæri. Klassísk hönnun sem endist árum saman.
Bambus rúmföt
Rúmföt úr bambus eru einstaklega mjúk, ofnæmisprófuð og hitatemprandi. Þau eru endingargóð, anda vel og eru dásamlega létt og þægileg. Þau sem prófa einu sinni fara hreinlega ekki aftur í neitt annað.
Æfingafatnaður frá Girlfriend Collective
Umhverfisvænn og stílhreinn æfingafatnaður unninn úr endurunnu efni. Girlfriend Collective er þekkt fyrir frábær snið, stuðning og gæði, fullkomið fyrir bæði mjúkar og ákafar æfingar og jafnvel bara sem hversdags heimafatnaður.
Himaari buxur
Vinsælu Himaari buxurnar hafa slegið í gegn á þessu ári. Buxurnar eru mjúkar og einstaklega þægilegar auk þess að vera léttar, teygjanlegar, stílhreinar. Þær passa við öll tækifæri, hversdags eða sem spari buxur.
Rakstursvörur
EKOhúsið býður upp á vandaðar og náttúrulegar rakstursvörur sem eru hannaðar til að næra húðina, draga úr ertingu og tryggja mjúkan og hreinan rakstur.
Húð & hárvörur
Hjá okkur færðu fjölbreytt úrval af einstaklega nærandi og hreinum vörum fyrir húð og hár sem eru unnar úr náttúrulegum og lífrænum innihaldsefnum. Það er hægt að finna eitthvað fyrir alla og vörurnar eru mildar en jafnframt mjög áhrifaríkar.
Hægt er að skoða vöruúrvalið hjá EKOhúsinu inni á netversluninni ekohusid.is eða kíkja við og fá persónulega þjónustu í Síðumúlanum.