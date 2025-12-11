Það getur oft verið erfitt að finna jólagjafir handa þeim sem okkur þykir vænt um en nú er hægt að leysa það á auðveldan hátt með úrvali af sex heimsklassa tónleikum í Eldborgarsal Hörpu á næsta ári.
Framleiðandi tónleikanna James Cundall hjá breska fyrirtækinu Jamboree Entertainment segir: ,,Miðar á góða skemmtun eru besta jólagjöfin og gefa þar með einhverjum sem manni þykir vænt um ógleymanlega upplifun og minningar sem endast. Frá Elvis til Eagles, Sinatra til Springsteen ABBA til Broadway. Ég vona að við höfum eitthvað fyrir alla í uppstillingu okkar af hágæða alþjóðlegri skemmtun."
Röð söngleikja hefst með tveimur ekta tónleikum til heiðurs rokk goðsögnum: The Legend of Springsteen föstudaginn 20. febrúar sem verður fylgt eftir með The Ultimate Eagles þann 21. febrúar 2026.
Báðar sýningarnar koma beint úr uppseldum tónleikaferðalögum í Evrópu og skarta nafntoguðum, alþjóðlegum tónlistarmönnum sem hafa komið fram með mörgum af helstu rokk stjörnum í heiminum. Þessar tvær sýningar fagna tveimur goðsagnakenndum hljómsveitum með nákvæmni, viðringu og ástríðu.
Þann 27. mars mun The Defenitive Rat Pack fagna gullöld sveiflunnar með klassískum lögum Frank Sinatra, Dean Martin og Sammy Davis Junior sem flutt eru af hinum upprunalegu flytjendum West End sýningarinnar The Rat Pack - Live from Las Vegas sem eru ótrúlega líkir hinum heimsfrægu söngvurum. Ásamt hinum heillandi Golddiggers bakraddarsöngvurum og frábærri níu manna stórsveit búa þau til töfrandi tónlistarsýningu.
Þann 1. maí kemur West End í Hörpu með fjórum flottum söngvurum úr Les Misérables - The Barricade Boys - sem fá með sér á sviðið Kerry Ellis, eina þekktustu söngkonu West End og Broaday, í sýninguna Barricade Boys Broadway Party.
Saman munu þessir mögnuðu flytjendur koma með rafmagnaða kvöldskemmtun og setja sinn einstaka svip á heimsþekkt lög úr söngleikjum sem og flytja mörg af bestu popp-, rokk, sveiflu- og Motown smellum allra tíma. Þau munu sýna framúrskarandi sönghæfileika sína og bæta við kraftmikilli og skemmtilegri stemmningu á sviðinu.
2. maí mun heimsmeistari Ultimate Elvis Tribute Artist 2024 snúa aftur til Íslands vegna mikillar eftirspurnar með níu manna hljómsveit sinni The Creoles í magnaðri sýningu Emilio sem Elvis.
Þann 4. maí mun vinsælasta ABBA sýning heims, Mania: The ABBA Tribute snúa aftur í Hörpu eftir uppselda sýningu þar í september á þessu ári, með alla bestu smelli hinnar heimsfrægu, sænsku hljómsveitar með mögnuðum búningum, sviðsframkomu og ljósasjóvi. Þetta er hin fullkomna afsökun til að skemmta sér!
Allir tónleikarnir verða haldnir í Eldborg í Hörpu, aðeins eitt kvöld klukkan 20. Miðar eru til sölu í Hörpu eða á tix.is og er verðið frá 5.990 kr til 15.990 kr. Fleiri sýningar frá bresku framleiðendunum Jamboree Entertainment eru í undirbúningi fyrir næsta ár og verða tilkynntar fljótlega. Jamboree Entertainment er stolt af því að styðja Ljósið - Endurhæfingu fyrir krabbameinsgreinda.