Næturserum fyrir hárið – bylting í hárumhirðu

Við erum vön því að hugsa um næturserum sem ómissandi hluta af húðumhirðu. Þegar við sofum fær líkaminn loksins næði til að gera við, endurnýja og jafna sig eftir álag dagsins. Næturserum fyrir hár er ein nýjasta og mest spennandi þróunin í faglegri hárumhirðu, þar sem endurnýjun, styrkur, mýkt og viðgerð eiga sér stað á meðan líkaminn hvílir.
Fríða Rut Heimisdóttir, hárgreiðslumeistari og eigandi Regalo fjallar hér um næturseum fyrir hárið.
Næturserum fyrir hár fóru að ryðja sér alvarlega til rúms á alþjóðlegum markaði fyrir 8–12 árum, á svipuðum tíma og næturkrem, næturmaskar og næturserum urðu ómissandi hluti af húðumhirðu margra. Ástæðan er einföld, þegar við sofnum fer líkaminn í viðgerðarham. Hjartsláttur hægist, öndun dýpkar og líkaminn hættir að verjast áreiti dagsins.Þetta á ekki bara við um húðina heldur einnig hár & hársvörð.
Það kemur mögrum á óvart að hársvörðurinn er í raun bara venjuleg húð, alveg eins og húðin á andlitinu nema með mun fleiri fitukirtlum, svitaholum og hársekkjum. Hann getur orðið þurr, farið í ójafnvægi, myndað bólgur og eldist með árinum. Allt þetta hefur bein áhrif á hárgæði, slit, vöxt og glans. Þess vegna sjáum við í dag að hárvörur innihalda sömu virku efnin og við þekkjum úr húðumhirðu, eins og hýalúrónsýru fyrir raka, ceramíð fyrir styrk, peptíð fyrir endurnýjun og andoxunarefni gegn öldrun
Já, hárið eldist í alvöru. Með tímanum minnkar náttúruleg fita, hárið verður þynnra, slitnar auðveldara, missir glans og viðkvæmara fyrir hitatækjum og litameðferðum. Þess vegna eru næturserum fyrir hárið ekki bara fyrir skemmt hár heldur líka við forvörnum, viðhaldi og langtímahreysti hársins.Þetta er eins og að setja gott næturkrem á húðina nema bara fyrir hárið.
Franska lúxus hárvörumerkið Kérastase Paris var meðal þeirra fyrstu sem kynntu næturserum á markað. Serumið þeirra 8H Magic Night Serum sló strax í gegn á heimsvísu og hefur síðan þá öðlast orðspor sem sannkallað næturkrem fyrir hárið og hefur unnið ELLE International Beauty Award 2020. Alþjóðlega fyrirsætan, leikkonan og frumkvöðullinn Emily Ratajkowski er andlit Kérastase á heimsvísu. Hún er þekkt fyrir sitt sterka yfirbragð, sjálfstæða rödd og náttúrulega fegurð.
Það hentar öllum hárgerðum og sérstaklega þurru, úfnu, hári sem flækist auðveldlega og er undir álagi eins og hitatækjum, veðri og burstun. Serumið veitir djúpvirkan raka yfir nóttina án þess að þyngja hárið og verndar gegn nuddi við koddann, flóka og hárbroti.
Nýjasta næturserumið frá Kérastase er Blond Absolu Cicanuit er sérhannað fyrir ljóst, aflitað og viðkvæmt hár, þar sem við vitum að ljóst hár hefur allt aðrar þarfir en aðrar hárgerðir og elskar allt sem heitir styrking og vörn. Það vinnur að því að styrkja veikar ljósar hártrefjar og vernda litinn ásamt því að minnka slit og núning.
Redken á rætur sínar að rekja til New York og frá upphafi hefur merkið byggt þróun sína á pH-jafnvægi húðar og hárs með vörum sem vinna í fullkomnu samræmi við náttúrulegt umhverfi hársins rétt eins og best þekkist úr húðumhirðu.
Í dag er Redken eitt af leiðandi fagvörumerkjum heims þegar kemur að viðgerð, styrkingu og vernd hárs. Það endurspeglast ekki síst í því að ein stærsta poppstjarna heims um þessar mundir Sabrina Carpenter er andlit Acidic Bonding línunnar. Hún er þekkt fyrir sitt glansandi, sterka og heilbrigða hár þrátt fyrir álag frá hitaækjum, ljósum litameðferðum og sviðsljósinu. Acidic Bonding Night & Day Serum 24/7 er hluti af einni vinsælustu og öflugustu viðgerðarlínu Redken á heimsvísu Acidic Bonding. Það hentar sérstaklega fyrir slitnar lengdir, litað og aflitað hár, hár og hár sem hefur misst styrk, teygjanleika og mýkt. Serumið hefur fengið verðlaun Harper's Bazaar 2025 Hair Awards.
Joico er bandarískt fagvörumerki sem hefur í áratugi verið í fararbroddi þegar kemur að uppbyggingu, styrk og vernd hársins. Frá upphafi hefur Joico byggt þróun sína á líftækni, próteinrannsóknum og endurbyggingu hártrefja og var eitt af fyrstu vörumerkjunum til að sýna fram á að hár er byggt upp úr próteinum.
Hollywood-leikkonan, frumkvöðullinn og lífsstílsfyrirmyndin Kate Hudson er í fararbroddi fyrir Joico á heimsvísu. Hún er þekkt fyrir jákvæða orku, náttúrulega fegurð og sterka tengingu við heilsu og vellíðan. Defy Damage Sleepover næturserum vinnur bæði að viðgerð og fyrirbyggjandi vörn gegn daglegum skemmdum.Það hefur unnið verðlaun í HEALTH Beauty Awards 2021.
Serumið er hluti af einni vinsælustu verndarlínu Joico á heimsvísu Defy Damage og hentar öllum hárgerðum þar sem það myndar verndarskjöld utan um hártrefjanar til að vernda það frá hitatækjum, harðri burstun sem getur valdið hárbrotið, veðráttu og ytra álagi. Það mýkir hárið án þess að þyngja það, styrkir og verndar.
Næturserum fyrir hár eru ný kynslóð hárumhirðu þar sem vísindi, fegurð og vellíðan mætast. Ekki bara til að laga skemmdir, heldur til að byggja upp sterkara, fallegra og heilbrigðara hár til framtíðar. Að gefa sér þá gjöf að hlúa að hárinu á meðan við hvílumst er einföld, kærleiksrík rútína sem skilar sér margfalt til baka ekki bara í fallegra hári, heldur líka í betri líðan.
