Lífið samstarf

Þroskuð húð fær aukinn ljóma

Beiersdorf
Eucerin býður upp á breitt úrval húðvörutegunda fyrir allar húðgerðir og aldurshópa. Hyaluron-Filler + Elasticity línan er hönnuð til að minnka óæskileg öldrunareinkenni hjá þroskaðri húð (50+).
Eucerin býður upp á breitt úrval húðvörutegunda fyrir allar húðgerðir og aldurshópa. Hyaluron-Filler + Elasticity línan er hönnuð til að minnka óæskileg öldrunareinkenni hjá þroskaðri húð (50+).

Hyaluron Filler + Elasticity húðvörulínan gefur þroskaðri húð aukinn ljóma og dregur úr sýnilegum öldrunarblettum.

Gulllína Eucerin, Hyaluron-Filler + Elasticity, er fullkomin húðvörulína fyrir andlitið sem bætir teygjanleika húðarinnar, fyllir út hrukkur, veitir djúpan raka og eykur ljóma húðarinnar. Að auki dregur línan úr og vinnur gegn öldrunarblettum þökk sé einkaleyfisvarða virka innihaldsefni Eucerin, Thiamidol®. 

Thiamidol® er afar áhrifaríkt innihaldsefni með tíu ára þróunarvinnu að baki. Efnið er húðlæknisprófað og klínískt sannað að það dregur úr dökkum blettum og kemur í veg fyrir að þeir komi aftur.

Þegar húðin eldist breytist einnig uppbygging hennar og margir finna fyrir minnkuðum raka, minni teygjanleika og auknum sýnileika hrukka og öldrunarbletta. Öldrunarblettir geta verið afleiðing langvarandi sólaráhrifa en geta einnig komið fram í tengslum við tíðahvörf og hormónabreytingar.

Minnkar óæskileg öldrunareinkenni

Hyaluron-Filler + Elasticity línan samanstendur af:

  • Tveimur dagkremum (SPF 15 og SPF 30) sem bæta teygjanleika húðarinnar og örva eigin kollagenframleiðslu, fyllir út hrukkur og dregur úr öldrunarblettum
  • Næturkremi sem veitir djúpa næringu og styður endurnýjunarferli húðarinnar á meðan þú sefur, 
  • Augnkremi (SPF 20) sem örvar eigin kollagenframleiðslu húðarinnar og bætir teygjanleika og ljóma, 
  • Þrívirku serumi sem dregur á áhrifaríkan hátt úr öldrunarblettum og kemur í veg fyrir að þeir komi aftur
  • Handáburði (SPF 30) sem frásogast hratt og veitir sterka UVA- og UVB-vörn og heldur höndunum vel rakametttuðum í 24 klukkustundir þökk sé hýalúrónsýru.

Útkoman er betur rakamettuð, stinnari og jafnari húð með miklum ljóma!

Með Eucerin Hyaluron-Filler + Elasticity, geta einstaklingar með þroskaða húð fengið lausn við þeim auknu þörfum sem koma með aldrinum – allt í einni vörulínu.

 Þrjú atriði tryggja virknina:

  • Lág- og háþéttni hýalúrónsýru: Þessi einstaka samsetning veitir húðinni raka og fyllir út hrukkur og djúpar línur.
  • Arctiin og kreatín: Virkja aftur kollagenframleiðslu og auka teygjanleika húðarinnar.
  • Thiamidol®: Vinnur gegn og dregur úr sýnilegum öldrunarblettum með fyrstu sýnilegu niðurstöðum eftir tvær vikur af reglulegri notkun.
Thiamidol® er húðlæknisprófað og klínískt sannað að það dregur úr dökkum blettum og kemur í veg fyrir að þeir komi aftur.

Áfyllingar í sjálfbæru formi

Eucerin kynnir einnig fjórar nýjar áfyllingar fyrir vinsælu anti-age krem sín úr Hyaluron-Filler línunni. Með sama sannaða innihaldi í umhverfisvænni umbúðum er hægt að mæta enn fleiri húðgerðum og þörfum. 

Bæði Hyaluron-Filler + 3x Effect (silfurlínan) og Hyaluron-Filler + Elasticity (gullínan) eru fáanlegar í áfyllingarformi. Það þýðir að neytendur geta minnkað plastnotkun um 91%. Áfyllingarnar eru auk þess framleiddar úr 98% endurunnu plasti (PP). Áfyllingarnar eru fáanlegar í apótekum.

Eucerin býður upp á breitt úrval húðvörutegunda fyrir allar húðgerðir og aldurshópa. Húðlæknar mæla með Eucerin vörunum um allan heim og þær hafa klínísk og húðlæknisprófuð áhrif. Rannsóknir, þróun og nýsköpun eru kjarninn í vörumerkinu sem hefur yfir 100 ára reynslu af húðvörum. Eucerin fæst í apótekum og á netinu.

Tíska og hönnun Hár og förðun Heilsa


Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið


Tarot dagsins

Dragðu spil og sjáðu hvaða spádóm það geymir.