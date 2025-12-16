Þroskuð húð fær aukinn ljóma

Hyaluron Filler + Elasticity húðvörulínan gefur þroskaðri húð aukinn ljóma og dregur úr sýnilegum öldrunarblettum.
Gulllína Eucerin, Hyaluron-Filler + Elasticity, er fullkomin húðvörulína fyrir andlitið sem bætir teygjanleika húðarinnar, fyllir út hrukkur, veitir djúpan raka og eykur ljóma húðarinnar. Að auki dregur línan úr og vinnur gegn öldrunarblettum þökk sé einkaleyfisvarða virka innihaldsefni Eucerin, Thiamidol®.
Thiamidol® er afar áhrifaríkt innihaldsefni með tíu ára þróunarvinnu að baki. Efnið er húðlæknisprófað og klínískt sannað að það dregur úr dökkum blettum og kemur í veg fyrir að þeir komi aftur.
Hyaluron-Filler + Elasticity línan samanstendur af:
Útkoman er betur rakamettuð, stinnari og jafnari húð með miklum ljóma!
Þrjú atriði tryggja virknina:
Eucerin kynnir einnig fjórar nýjar áfyllingar fyrir vinsælu anti-age krem sín úr Hyaluron-Filler línunni. Með sama sannaða innihaldi í umhverfisvænni umbúðum er hægt að mæta enn fleiri húðgerðum og þörfum.
Bæði Hyaluron-Filler + 3x Effect (silfurlínan) og Hyaluron-Filler + Elasticity (gullínan) eru fáanlegar í áfyllingarformi. Það þýðir að neytendur geta minnkað plastnotkun um 91%. Áfyllingarnar eru auk þess framleiddar úr 98% endurunnu plasti (PP). Áfyllingarnar eru fáanlegar í apótekum.
Eucerin býður upp á breitt úrval húðvörutegunda fyrir allar húðgerðir og aldurshópa. Húðlæknar mæla með Eucerin vörunum um allan heim og þær hafa klínísk og húðlæknisprófuð áhrif. Rannsóknir, þróun og nýsköpun eru kjarninn í vörumerkinu sem hefur yfir 100 ára reynslu af húðvörum. Eucerin fæst í apótekum og á netinu.