Rafmagn, úfið yfirborð og frizzy hár eru vandamál sem flest okkar kannast við, sérstaklega yfir vetrarmánuðina. Ofan á þurra húð og sprungnar varir bætist kalt vetrarloftið sem gerir það að verkum að það virðist nánast ómögulegt að komast hjá stöðurafmagni í hárinu.
„Til að skilja hvernig við getum dregið úr rafmögnuðu hári og tamið frizz, þurfum við fyrst að skilja hvað veldur þessu ástandi,“ segir Fríða Rut Heimisdóttir, hárgreiðslumeistari og eigandi Regalo. „Með réttri þekkingu og einföldum aðgerðum er hægt að viðhalda raka, minnka úfning og losna við stöðurafmagn til frambúðar.“
Þegar hárið missir raka fer það að rafmagnast og verða úfið að sögn Fríðu. „Rafmagnað hár myndast þegar rafhleðsla safnast upp í hárinu. Ef við rifjum stuttlega upp eðlisfræðina þá verður stöðurafmagn til þegar tveir ólíkir hlutir nuddast saman. Við slíkt nudd flytjast rafeindir frá einum hlut yfir á annan. Hluturinn sem tapar rafeindum fær jákvæða hleðslu, en sá sem tekur við þeim fær neikvæða hleðslu.“
Algengt dæmi er svokallað „húfu-hár“. Þegar efnið í húfunni nuddast við hárstráin skiptast þau á rafeindum sem veldur því að rafhleðslasafnast upp í hárinu. Ef raki er í loftinu, losnar þessi hleðsla yfirleitt fljótt.
„En ef loftið er þurrt, eins og oft á köldum vetrarmorgnum, og hárið sjálft skortir raka, þá kemst rafhleðslan ekki burt. Þá byrja hárstráin að hrinda hvert öðru frá sér, líkt og seglar. Þetta gerist til dæmis þegar hárið nuddast við húfur, trefla eða fatnað, sérstaklega ef efnið er þurrt og gróft.“
Ein helsta ástæðan fyrir því að hárið rafmagnast er einfaldlega sú að það er of þurrt og skortir raka segir Fríða. „Yfir vetrarmánuðina verður hárið oft þurrara og brothættara vegna þurrs lofts, kulda úti og heits innilofts, sem vinna gegn náttúrulegu rakajafnvægi hársins.
Þegar hárið missir raka verður það mun viðkvæmara fyrir rafmagni og úfnum hárstrám. Lausnin er að veita hárinu markvissan raka og næringu svo það haldi mýkt, þyngd og jafnvægi.“
Góð byrjun er að nota rakagefandi sjampó og næringu sem hreinsa án þess að þurrka hárið. „Fjölmargir hárgreiðslumeistarar mæla til dæmis með Redken All Soft línunni,sem er sérstaklega hönnuð fyrir þurrt og brothætt hár. Hún hjálpar hárinu að halda raka og verða mýkra og meðfærilegra í daglegri umhirðu.“
Til að innsigla rakann og draga enn frekar úr rafmagni segir Fríða að gagnlegt geti verið að bæta við léttum hárolíum í lengdir og enda. Slíkar olíur slétta yfirborð hársins, draga úr úfnum hárstrám og gera hárið mjúkt án þess að þyngja það eða skilja eftir fitukennda tilfinningu.
Það hjálpar hárinu að halda náttúrulegu jafnvægi og draga úr rafmagni að nota jónablásara þegar hárið er þurrkað. „Ólíkt hefðbundnum hárblásurum gefa jónablásarar frá sér neikvæðar jónir, sem vinna gegn rafmagni í hárinu. Vatn í hárinu er jákvætt hlaðið og þegar neikvæðu jónirnar frá blásaranum mætast við það, hjálpa þær til við að brjóta vatnið niður í smærri einingar. Þannig þornar hárið hraðar, án þess að þurfa jafn mikinn hita.“
Margar faglegar lausnir sameina rakagefandi umhirðu, frizz-vörn og hitavörn í einni vöru. „Gott dæmi er Redken Frizz Dismiss Rebel Tame Leave-In Cream, sem er létt krem sem er borið í hárið án þess að skola úr,“ segir Fríða. „Slíkar vörur hjálpa til við að temja úfið hár, vernda gegn hita og gera hárið mýkra og meðfærilegra. Formúlur af þessu tagi innihalda oft Babassu-olíu, sem er þekkt fyrir að slétta hárið, bæta meðferðaleika og gefa fallegan glans.“
Það þarf ekki að fórna húfunni eða treflinum til að losna við rafmagn og flatt hár. „Í stað þess að velja húfur með bómullar- eða akrýlfóðri, er betra að nota höfuðfat með silki- eða satínfóðri. Þessi mýkri efni skapa mun minni núning, sem gerir hárinu kleift að liggja slétt og eðlilega undir húfunni. Hárið rennur einfaldlega eftir efninu í stað þess að nuddast við það og þannig má koma í veg fyrir rafmagn, úfið yfirborð og klassísku „húfu-hár“.“
Þessi einföldu verkfæri geta gert kraftaverk þegar kemur að rafmagni og úfnum hárstrám yfir vetrarmánuðina segir Fríða. „Gott er að temja úfið hár með því að spreyja örlítið af hárspreyi á málmkambinn og greiða hárið varlega frá rót og niður í enda.Hárspreyið hjálpar til við að halda lausum hárstrám niðri án þess að gera hárið stökkt, á meðan málmurinn dregur til sín stöðurafmagnið í stað þess að það safnist í hárinu.“
Önnur áhrifarík leið til að veita hárinu þann raka sem það þarfnast er að nota leave-in næringu reglulega yfir vetrarmánuðina. „Slíkar vörur hjálpa til við að rakagefa hárið og vernda það gegn hitasveiflum, kulda og veðrabreytingum sem hárið verður fyrir á þessum tíma árs. Til að veita hárinu enn meiri raka er mælt með að bæta hármaskanum inn í vikulega hárumhirðurútínu. Maskar hjálpa hárinu að endurheimta rakajafnvægi, mýkt og styrk til lengri tíma.“
Það er mikilvægt að muna að rafmagnað hár er sjaldnast merki um „erfitt“ eða „óviðráðanlegt“ hár, heldur einfaldlega vísbending um að hárið þurfi meiri raka og mýkriumhirðu. „Með því að hlusta á þarfir hársins, velja réttar vörur og gera litlar breytingar á daglegri rútínu er hægt að gera mikinn mun, sérstaklega yfir vetrarmánuðina. Heilbrigt, rakamettað hár er ekki aðeins fallegra, heldur líka auðveldara í meðförum og mun síður rafmagnað,“ segir Fríða Rut að lokum.