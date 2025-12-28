Gefa bretti af flugeldum að verðmæti 300.000 króna Stóri flugeldamarkaðurinn 28. desember 2025 08:17 Einn heppinn getur unnið bretti af flugeldum að verðmæti 300.000 krónur í facebookleik Stóra flugeldamarkaðarins. Vinadagurinn brast á með látum í Stóra flugeldamarkaðnum í dag. Hægt verður að næla sér í svakalegar sprengjur á einstöku verði allan daginn en opið verður frá klukkan 10 til 22. Á netinu er vinaverð þegar komið í gang og gildir til miðnættis í kvöld. Rúnar Ólafsson, eigandi Stóra flugeldamarkaðarins segir sprengjugleði Íslendinga síst hafa dvínað síðustu ár. Met var slegið í fyrra. „Ég hef verið í flugeldabransanum í 36 ár og við höfum aldrei selt eins marga flugelda og á síðasta ári, við áttum ekki eftir eitt einasta prik þegar við lokuðum á gamlársdag," segir Rúnar. Klippa: Stóri flugeldamarkaðurinn 13 ára afmæli Vinadagsins! ,,Þetta er í 13. skiptið sem við höldum vinsæla Vinadaginn og því verður allt tryllt þetta árið, engar hækkanir á verði, stærri sprengjur og mjög veglegur leikur í gangi á Facebook síðunni okkar.” Vinadagurinn fyrir alla Stóri flugeldamarkaðurinn er til húsa í Smiðshöfða 19, við Gullinbrú. „Við erum með mjög breiða línu af flugeldum og höfum frá upphafi flutt inn stórar sprengjur fyrir dellukalla. Við tókum upp á því að vera með lokaðan vinadag á facebook þar sem hægt var að nálgast flugelda á sérstöku verði. Við gátum þá afgreitt alla dellukallana á einu bretti. Ásóknin var alltaf gríðarleg og fyrir nokkrum árum ákváðum við því að opna Vinadaginn almenningi. Það sló í gegn. Síðustu 4 ár höfum við verið með vinadaginn á netinu líka og þá teygist hann yfir þrjá daga, 26., 27. og 28. desember. Það er eins í ár. Vinadagurinn gildir til miðnættis þann 28. desember og þarna erum við að tala um verð sem sjást ekki annarsstaðar enda ákváðum við að hækka ekki verðin milli ára, enn er hægt að kaupa á "vinaverði" núna á vefsíðunni okkar www.storiflugeldamarkadurinn.is. Þar getur þú lagt inn pöntun og sótt frá 28. desember þegar við opnum og til 31. desember þegar við lokum. Þú keyrir til okkar niður í verslun okkar Smiðshöfða 19, við Gullinbrú. Við hvetjum alla til að taka þátt í stórskemmtilegum Facebook leik okkar þar sem einn heppinn getur unnið bretti af flugeldum að verðmæti 300.000 kr.“ segir Rúnar Hægt er að taka þátt í leiknum hér. Dregið verður í dag, þann 28. desember. Áramót Mest lesið „Hæ ástin mín, Nýtt í hverjum mánuði á fimmtudaginn, ertu laus?“ Áskorun Vinsælustu myndböndin á Vísi á árinu Lífið Frægir fjölguðu sér árið 2025 Lífið Sjálfur jólasveinninn skotspónn samsæriskenninga Lífið Ásgeir Kolbeins furðu lostinn yfir steini í jólapakkanum Lífið Íslenskur mágur Rex Heuermann efins um ódæði hans Lífið Þakkar Trump í ólettutilkynningunni Lífið Skilaði týndum heyrnartólum alla leið til Hamborgar Lífið Taldi sig hólpna því síminn hringdi aldrei Lífið Gefa bretti af flugeldum að verðmæti 300.000 króna Lífið samstarf Fleiri fréttir Gefa bretti af flugeldum að verðmæti 300.000 króna Mikils virði að gefa fólki frelsi til að velja Fjölbreyttir jólasmáréttir frá Kjarnafæði Snéru upp á klassískt jólalag Jólaundirbúningurinn byrjar í KiDS Coolshop Augnablikin sem urðu að minni þjóðar Setningar sem eiga skilið innrömmun Konráð kveður á mildan hátt Helvítis jólapizzan slær í gegn á Eldofninum Íslensk nauta- og sælkeratólg slær í gegn Sú besta hingað til Sjórinn er enn á sínum stað Þroskuð húð fær aukinn ljóma Mzungu þýðir ekki annað en trúgjörn bráð Amor svífur yfir Norðurlandi Aftenging í sítengdum heimi Spennandi nýjungar í íslensku konfekti Metsölulisti og enn betra bókaverð í Nettó Hröð og skemmtileg rússíbanareið EKOhúsið sér um umhverfisvænu jólagjafirnar Ekkert betra en sú þerapía að rifja sitt eigið líf upp Næturserum fyrir hárið – bylting í hárumhirðu Glóandi hættulestur Árni Már og Unnar Ari opna vinnustofuna á laugardaginn Fólk hafði af því miklar áhyggjur að ég ætlaði að „pipra“ Fallegu jólagjafirnar fást í Maí Alvöru ítalskur veitingastaður í hjarta borgarinnar Pöbbkviss 5 söluhæsta spil landsins Gefðu töfrandi skemmtun í jólagjöf Epli með nýja stórglæsilega verslun Sjá meira