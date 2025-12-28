Lífið samstarf

Gefa bretti af flug­eldum að verð­mæti 300.000 króna

Stóri flugeldamarkaðurinn
Einn heppinn getur unnið bretti af flugeldum að verðmæti 300.000 krónur í facebookleik Stóra flugeldamarkaðarins.
Einn heppinn getur unnið bretti af flugeldum að verðmæti 300.000 krónur í facebookleik Stóra flugeldamarkaðarins.

Vinadagurinn brast á með látum í Stóra flugeldamarkaðnum í dag. Hægt verður að næla sér í svakalegar sprengjur á einstöku verði allan daginn en opið verður frá klukkan 10 til 22.

Á netinu er vinaverð þegar komið í gang og gildir til miðnættis í kvöld. Rúnar Ólafsson, eigandi Stóra flugeldamarkaðarins segir sprengjugleði Íslendinga síst hafa dvínað síðustu ár. Met var slegið í fyrra.

„Ég hef verið í flugeldabransanum í 36 ár og við höfum aldrei selt eins marga flugelda og á síðasta ári, við áttum ekki eftir eitt einasta prik þegar við lokuðum á gamlársdag," segir Rúnar.

Klippa: Stóri flugeldamarkaðurinn

13 ára afmæli Vinadagsins!

,,Þetta er í 13. skiptið sem við höldum vinsæla Vinadaginn og því verður allt tryllt þetta árið, engar hækkanir á verði, stærri sprengjur og mjög veglegur leikur í gangi á Facebook síðunni okkar.”

Vinadagurinn fyrir alla

Stóri flugeldamarkaðurinn er til húsa í Smiðshöfða 19, við Gullinbrú.

„Við erum með mjög breiða línu af flugeldum og höfum frá upphafi flutt inn stórar sprengjur fyrir dellukalla. Við tókum upp á því að vera með lokaðan vinadag á facebook þar sem hægt var að nálgast flugelda á sérstöku verði. Við gátum þá afgreitt alla dellukallana á einu bretti. Ásóknin var alltaf gríðarleg og fyrir nokkrum árum ákváðum við því að opna Vinadaginn almenningi. Það sló í gegn.

Síðustu 4 ár höfum við verið með vinadaginn á netinu líka og þá teygist hann yfir þrjá daga, 26., 27. og 28. desember. Það er eins í ár.

Vinadagurinn gildir til miðnættis þann 28. desember og þarna erum við að tala um verð sem sjást ekki annarsstaðar enda ákváðum við að hækka ekki verðin milli ára, enn er hægt að kaupa á "vinaverði" núna á vefsíðunni okkar www.storiflugeldamarkadurinn.is.

Þar getur þú lagt inn pöntun og sótt frá 28. desember þegar við opnum og til 31. desember þegar við lokum. Þú keyrir til okkar niður í verslun okkar Smiðshöfða 19, við Gullinbrú. Við hvetjum alla til að taka þátt í stórskemmtilegum Facebook leik okkar þar sem einn heppinn getur unnið bretti af flugeldum að verðmæti 300.000 kr.“ segir Rúnar

Hægt er að taka þátt í leiknum hér. Dregið verður í dag, þann 28. desember.

Áramót


Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið


Tarot dagsins

Dragðu spil og sjáðu hvaða spádóm það geymir.