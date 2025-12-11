Árni Már og Unnar Ari opna vinnustofuna á laugardaginn Opin vinnustofa 11. desember 2025 14:48 Myndlistarmennirnir Unnar Ari Baldvinsson og Árni Már Erlingsson segja komandi ár verða ár tilrauna. Þeir hafa komið sér vel fyrir úti á Granda og bjóða í fögnuð á nýju vinnustofunni. Sunna Ben Á listamennirnir Árni Már og Unnar Ari opna dyrnar að nýju vinnustofunni sinni á Fiskislóð 22 á laugardaginn milli klukkan 14 og 17. Þeir eru báðir með bunka af nýjum verkum auk eldri verka sem gestir geta gramsað í. „Desember er brjáluð keyrsla hjá listafólki og mikil stemning, svo verður það bara heilsuhælið í Hveragerði í janúar," segir Árni Már hress en hann opnaði líka einkasýningu á Vínstúkunni í byrjun mánaðar, auk þess sem hann rekur Gallerý Port á Laugavegi og þar var einnig opnun um liðna helgi. Þá eiga bæði Árni og Unnar verk á samsýningu á vegum Gallerýs Ports sem verður opnuð í Rammagerðinni líka á laugardaginn. Það eru allir svo glaðir í desember, leyfa sér meira og eru í fíling. Fólk gefur gjarnan list í jólagjöf sem er gott fyrir alla. Málverk Árna Más bera með sér óræða hreyfingu og einkennast af afmörkuðum litastrendingum sem blandast við samfléttaðar formgerðir, sem eiga tilurð sína í spunatengdum innsæisteikningum. „Við erum mjög spenntir fyrir nýja rýminu, hér eru stórir og flottir gluggar og við sjáum fyrir okkur að geta experimentað saman hér," segir Unnar Ari. „Það er allt annað að deila vinnurými með öðrum en að vera einn með sjálfum sér að vinna,“ segir hann og Árni tekur undir það. Þeir vinni báðir í málverki en efnisnotkunin og formfræðin sé ólík, ennþá. Í verkum sínum vinnur Unnar með form og rými á einfaldan en áhrifaríkan hátt. Í einfaldleikanum myndast þyngd sem hefur áhrif á rýmið sem verkið er í og leiðir áhorfendan áfram. „Það er viðbúið að einhver áhrif smitist á milli, við erum með verk hvors annars fyrir augunum og hendum á milli hugmyndum. Það er öðruvísi prósess að vinna saman en einn,“ segir Árni. Þeir segja komandi ár verða ár tilrauna hjá þeim báðum. „Við erum strax byrjaðir á nýjum tilraunum.“ Verk Árna byggja oft á persónulegum reynsluheimi, og endurspegla hæglát augnablik í náttúru og þróun innri vegferðar. Uppruna verka hans má rekja til graff-menningar tíunda áratugarins og hip-hop tónlistar. Líkamleg framkvæmd verkanna er oftar en ekki bersýnileg, en hann er listamaður margra miðla. Verk Unnars hafa vakið athygli fyrir næmni í efnismeðferð og sterka fagurfræði þar sem formið sjálft tengist við rammann, strigann og vegginn. Dyrnar verða opnaðar klukkan 14 á laugardaginn og vonast þeir Árni og Unnar til þess að fólk nýti tækifærið til að hitta þá, sjá vinnuferlið við málverkið og njóta skapandi laugardags á Granda. Hygge verður með veitingar á staðnum og Vínstúkan 10sopar með fljótandi veigar. Menning Myndlist Jól Mest lesið Framkvæmdastjóri Eurovision bregst við ákvörðun Íslands Lífið Hvert er burðarþol íslensks almennings fyrir kjaftæði? Lífið Svipt krúnunni eftir að hafa gert sig skáeygða Lífið Tóku áskoruninni og Joey Christ sver af sér sviðsetningu Lífið Listaverkin í World Class sem gjarnan hafa verið á milli tannanna á fólki Lífið Umhugsunarefni fyrir foreldra vegna komu jólasveinanna Lífið Opnar sig loksins um sambandið umtalaða Lífið Spígsporandi górilla á fyndnustu dýralífsmynd ársins Lífið Nágrannar kveðja endanlega í dag Bíó og sjónvarp Krökkt af kempum í útgáfuhófi Óla Jó Lífið Fleiri fréttir Árni Már og Unnar Ari opna vinnustofuna á laugardaginn Fólk hafði af því miklar áhyggjur að ég ætlaði að „pipra“ Fallegu jólagjafirnar fást í Maí Alvöru ítalskur veitingastaður í hjarta borgarinnar Pöbbkviss 5 söluhæsta spil landsins Gefðu töfrandi skemmtun í jólagjöf Epli með nýja stórglæsilega verslun Konfektleikur í tilefni 90 ára afmælis Nóa Síríus Samsæri á Paradísareyjunni Bjóða upp á jólakaffi allar helgar fram að jólum Fröken Dúlla og konurnar sem báru skömmina 48% aukið áhorf á sjónvarpsstöðvar Sýnar Snörp og áhrifamikil bók Jólagjafahugmyndir sem hitta í mark Vestfirsk náttúra skapar dulúð í nýjustu bók Margrétar S. Höskuldsdóttur Elvis heimsmeistari snýr aftur til Íslands Útreiðartúrinn leiðir lesendur inn í flókið net fjölskyldu, vináttu og leyndarmála Himnesk rúmföt úr egypskri bómull Nóvella sem leiðir lesandann inn í söguna á nýjan hátt Uppselt á stórtónleika Bubba – aukatónleikar fara í sölu á morgun Þegar vitvél fær spurningu um nasisma og allt fer í háaloft The Barricade Boys koma til Íslands með Broadway Party Nýtt lúxushótel við svarta strönd býður upp á kyrrð og fegurð Breyta bíóinu í risastórt skemmtisvæði í tilefni afmælis „Nýju hverfin eintómar stafsetningarvillur“ Nýjasta bók Gunna Helga sprengdi TikTok Skrímslaævintýri á Álftanesi varð að blómstrandi fjölskyldufyrirtæki Spennandi breytingar í GK Reykjavík – verslunin flutt í Evu Jólagjafir sem gleðja hárið og hjartað Gerður Kristný, Andri Snær og Þórunn Valdimars meðal upplesara í kvöld Sjá meira