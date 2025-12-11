Lífið samstarf

Árni Már og Unnar Ari opna vinnu­stofuna á laugar­daginn

Opin vinnustofa
Myndlistarmennirnir Unnar Ari Baldvinsson og Árni Már Erlingsson segja komandi ár verða ár tilrauna. Þeir hafa komið sér vel fyrir úti á Granda og bjóða í fögnuð á nýju vinnustofunni.
Á listamennirnir Árni Már og Unnar Ari opna dyrnar að nýju vinnustofunni sinni á Fiskislóð 22 á laugardaginn milli klukkan 14 og 17. Þeir eru báðir með bunka af nýjum verkum auk eldri verka sem gestir geta gramsað í.

„Desember er brjáluð keyrsla hjá listafólki og mikil stemning, svo verður það bara heilsuhælið í Hveragerði í janúar," segir Árni Már hress en hann opnaði líka einkasýningu á Vínstúkunni í byrjun mánaðar, auk þess sem hann rekur Gallerý Port á Laugavegi og þar var einnig opnun um liðna helgi. Þá eiga bæði Árni og Unnar verk á samsýningu á vegum Gallerýs Ports sem verður opnuð í Rammagerðinni líka á laugardaginn.

Það eru allir svo glaðir í desember, leyfa sér meira og eru í fíling. Fólk gefur gjarnan list í jólagjöf sem er gott fyrir alla.
Málverk Árna Más bera með sér óræða hreyfingu og einkennast af afmörkuðum litastrendingum sem blandast við samfléttaðar formgerðir, sem eiga tilurð sína í spunatengdum innsæisteikningum.

„Við erum mjög spenntir fyrir nýja rýminu, hér eru stórir og flottir gluggar og við sjáum fyrir okkur að geta experimentað saman hér," segir Unnar Ari. 

„Það er allt annað að deila vinnurými með öðrum en að vera einn með sjálfum sér að vinna,“ segir hann og Árni tekur undir það. Þeir vinni báðir í málverki en efnisnotkunin og formfræðin sé ólík, ennþá.

Í verkum sínum vinnur Unnar með form og rými á einfaldan en áhrifaríkan hátt. Í einfaldleikanum myndast þyngd sem hefur áhrif á rýmið sem verkið er í og leiðir áhorfendan áfram.

„Það er viðbúið að einhver áhrif smitist á milli, við erum með verk hvors annars fyrir augunum og hendum á milli hugmyndum. Það er öðruvísi prósess að vinna saman en einn,“ segir Árni.

Þeir segja komandi ár verða ár tilrauna hjá þeim báðum. „Við erum strax byrjaðir á nýjum tilraunum.“

Verk Árna byggja oft á persónulegum reynsluheimi, og endurspegla hæglát augnablik í náttúru og þróun innri vegferðar. Uppruna verka hans má rekja til graff-menningar tíunda áratugarins og hip-hop tónlistar. Líkamleg framkvæmd verkanna er oftar en ekki bersýnileg, en hann er listamaður margra miðla.
Verk Unnars hafa vakið athygli fyrir næmni í efnismeðferð og sterka fagurfræði þar sem formið sjálft tengist við rammann, strigann og vegginn.

Dyrnar verða opnaðar klukkan 14 á laugardaginn og vonast þeir Árni og Unnar til þess að fólk nýti tækifærið til að hitta þá, sjá vinnuferlið við málverkið og njóta skapandi laugardags á Granda. Hygge verður með veitingar á staðnum og Vínstúkan 10sopar með fljótandi veigar.

