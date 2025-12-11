Pöbbkviss 5, Krakkakviss 5 og Stubbakviss eru þrjú söluhæstu spil á Íslandi fyrir þessi jól.
Vinsældir Kviss-spilanna hafa verið ótrúlegar undanfarin ár en öll fyrri Pöbbkviss-spilin voru einnig söluhæstu spil ársins árin sem þau komu út. Höfundur spilanna er sjónvarpsmaðurinn og uppistandarinn Björn Bragi Arnarsson sem stýrir hinum geysivinsælu þáttum Kviss á Sýn.
„Spurningarnar í spilunum eiga fyrst og fremst að vera skemmtilegar og það geta allir verið með,“ segir Björn Bragi. „Það er gaman að svara spurningum þegar maður veit eitthvað og hefur áhuga á því sem er verið að spyrja um.“
Daði Ingólfsson, vörustjóri hjá Hagkaup, segir að vinsældir Kviss-spilanna séu einstakar.
„Pöbbkviss er söluhæsta spilið hjá okkur enn eitt árið og Krakkakviss og Stubbakviss koma þar á eftir. Fólk þekkir þessi spil vel og það eru margir sem bíða með eftirvæntingu eftir því að þau lendi í verslunum okkar á haustin,“ segir Daði.
Pöbbkviss 5 inniheldur þúsund nýjar spurningar. Flokkarnir í spilinu eru þeir sömu og í sjónvarpsþættinum Kviss, það eru almennar spurningar, frægar línur, fimmfaldur og þrjú hint.
„Við spyrjum út í hluti sem eru allt í kringum okkur í hversdagsleikanum – nammi, mat, auglýsingaslagorð, tónlist, sjónvarpsþætti og þar fram eftir götunum,“ segir Björn Bragi.
„Ég heyri frá mörgum sem segjast almennt ekki hafa gaman af spurningaspilum en eru samt að spila Pöbbkviss. Það finnst mér ótrúlega gaman.“
Björn Bragi segir að rétt eins og í Kvissinu sjálfu sé það ekki endilega mesti spurninganördinn sem sé að fara að vinna. „Það er ekki endilega sá sem er með doktorsgráðu í sagnfræði sem er að fara að vinna í Pöbbkviss.“
Nýju Krakkakviss-spilin í ár eru Krakkakviss 5 og Krakkakviss Hrekkjavaka.
Krakkakviss-spilin hafa notið mikilla vinsælda hjá krökkum og verið söluhæstu krakkaspil á Íslandi frá því að þau komu fyrst út árið 2020.
„Ég held að aðalástæðan fyrir því að krakkar hafa tekið Krakkakviss-spilunum svona vel sé sú að við erum að spyrja um hluti sem þau hafa áhuga á. Þetta eru spurningar sem þau geta svarað og þá er gaman að spila,“ segir Björn Bragi.
Krakkakviss-spilin eru mikið notuð í skólum og ýmis konar frístundastarfi, enda eru þau bæði skemmtileg og fræðandi.
„Mér finnst ótrúlega gaman að heyra að það sé verið að nota spilin til að æfa lestur og þess háttar,“ segir Björn Bragi.
Stubbakviss er sömuleiðis nýtt spil en það er hugsað fyrir börn á leikskólaaldri. „Þetta er í fyrsta sinn sem við gerum Stubbakviss.
Það er ótrúlega gaman að sjá þau spila Stubbakviss og þau eru miklu betri í því en fólk hefði kannski grunað.
Stubbakviss inniheldur stórar og fallegar myndir og einfaldar spurningar á borð við: hvaða lag er sungið þegar einhver á afmæli? og hvernig er hárið hennar Línu Langsokks á litinn?
