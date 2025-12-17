Konráð kveður á mildan hátt Lestrarklefinn 17. desember 2025 10:17 Arnaldur er tekinn fyrir í Lestrarklefanum. Jana Hjörvar tekur nýjustu bók Arnaldar Indriðasonar fyrir á menningarvefnum Lestrarklefinn. Hún hefur þetta að segja um bókina. Á sama hátt og skammdegið mætir á seinni hluta ársins þá mætir líka ný bók eftir Arnald Indriðason. Hvernig væri jólabókaflóðið án bókar eftir hann? Smá skrítið kannski fyrir vanafasta lesendur eins og mig. En nú í ár heitir bók Arnaldar, Tál og það verður að viðurkennast að það var dálítið sérstök tilfinning að opna hana og vita að hér væri komin síðasta bókin um fyrrverandi lögreglumanninn Konráð. Jú kæra fólk, þetta er nefnilega síðasta bókin um Konráð. Við sem höfum fylgt honum leysa mál eftir mál og í gegnum leyndarmál og gamlar syndir í myrkri borgarinnar erum líklega flest spennt að sjá hvernig Arnaldur bindur hnútinn á sögu hans. Jana Hjörvar fjallar reglulega um bækur á menningarvefnum Lestrarklefinn Löng nótt hlaðin vafasömum persónum Eiginkona í öngum sínum nálgast Konráð og biður hann um aðstoð. Eiginmaður hennar, héraðsdómari, hefur verið handtekinn grunaður um morð á konu sem virðist hafa starfað fyrir fylgdarþjónustu. Hefst þá atburðarrás þar sem Konráð heldur af stað inn í langa nótt þar sem hann reynir að komast til botns í málinu. Hann flakkar á milli einstaklinga sem mögulega gætu haft upplýsingar sem gagnast honum í rannsókn sinni. Hann hittir fyrir morðingja nýsloppinn úr fangelsi, vændiskonur, fyrrum eiganda strippstaðar og fleiri vafasama karaktera. Það stendur aftan á bókinni að hún sé “.. hröð og viðburðarík borgarsaga..” og það er hún vissulega. Sagan rúllar áfram, flæðið er gott og áður en maður veit af er bókin búin. En þrátt fyrir það fannst mér Tál ekki ná alveg sömu hæðum og fyrri bækur Arnaldar um Konráð. Ég hafði gaman af lestrinum en það vantaði samt eitthvað, það vantaði meira krydd og spennu. Mögulega má rekja það til stóru breytingarinnar nú að það vantaði hliðarmálið sem hefur fylgt Konráði alla tíð þar eð hin endalausa rannsókn hans á morði föður síns. Þeirri rannsókn er nú lokið en sú rannsókn setti svip sinn á fyrri bækurnar um hann. Það mál var auka krydd meðfram því aðalmáli sem Konráð var að rannsaka í það og það sinn. Það mál gaf Konráði dýpt, það gerði hann sjálfan dularfyllri og áhugaverðari en án þess var allt eitthvað svo flatt. Það er vissulega nokkurs konar hliðarmál í þessari sögu en það hvorki jafn dularfullt né jafn tilfinningaþrungið. Það er ekki eins, það vantar eitthvað. Það sem kom þó skemmtilega á óvart var húmorinn. Maður býst kannski ekki við persónum að rífa af sér brandarana í bók um morð, vændi og fíkniefni en hér og þar detta þó inn háðskar athugasemdir og lýsingar á atvikum sem fengu mig til að glotta út í annað. Þessar húmorspillur voru ferlega vel staðsettar og virkuðu mjög vel. Umfjöllunina í heild sinni má lesa hér. Fleiri ritdóma er að finna á Lestrarklefinn.is Bókaútgáfa Menning Jól Mest lesið Viðskila í London eftir að hafa hent vegabréfinu í ruslið Ferðalög Kristófer Acox og Guðrún Elísabet eiga von á barni Lífið Sannkölluð útsýnisperla með potti í Skerjafirði Lífið Áttu að hitta Reiner-hjónin daginn örlagaríka Lífið Segja Helenu fara með „hreinar rangfærslur“ Lífið Þingmaður selur húsið Lífið Bestu myndir Robs Reiner Bíó og sjónvarp Leynigesturinn hitti Heimi Karls beint í hjartastað Lífið Reynihvammur 39 jólahús Kópavogsbæjar Lífið Helvítis jólapizzan slær í gegn á Eldofninum Lífið samstarf Fleiri fréttir Konráð kveður á mildan hátt Helvítis jólapizzan slær í gegn á Eldofninum Íslensk nauta- og sælkeratólg slær í gegn Sú besta hingað til Sjórinn er enn á sínum stað Þroskuð húð fær aukinn ljóma Mzungu þýðir ekki annað en trúgjörn bráð Amor svífur yfir Norðurlandi Aftenging í sítengdum heimi Spennandi nýjungar í íslensku konfekti Metsölulisti og enn betra bókaverð í Nettó Hröð og skemmtileg rússíbanareið EKOhúsið sér um umhverfisvænu jólagjafirnar Ekkert betra en sú þerapía að rifja sitt eigið líf upp Næturserum fyrir hárið – bylting í hárumhirðu Glóandi hættulestur Árni Már og Unnar Ari opna vinnustofuna á laugardaginn Fólk hafði af því miklar áhyggjur að ég ætlaði að „pipra“ Fallegu jólagjafirnar fást í Maí Alvöru ítalskur veitingastaður í hjarta borgarinnar Pöbbkviss 5 söluhæsta spil landsins Gefðu töfrandi skemmtun í jólagjöf Epli með nýja stórglæsilega verslun Konfektleikur í tilefni 90 ára afmælis Nóa Síríus Samsæri á Paradísareyjunni Bjóða upp á jólakaffi allar helgar fram að jólum Fröken Dúlla og konurnar sem báru skömmina 48% aukið áhorf á sjónvarpsstöðvar Sýnar Snörp og áhrifamikil bók Jólagjafahugmyndir sem hitta í mark Sjá meira