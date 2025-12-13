Það er nóg um að vera hjá Sælgætisgerðinni Freyju þessi jólin. Á dögunum kynntu þau fimm glænýja konfektmola, nýjar umbúðir og glænýtt undurfagurt útlit á molunum þar sem hönnunin sækir innblástur í íslenska menningu og hefðir.
Nýju molarnir eru alveg frábærir, þeir eru klassískir en um leið með spennandi ívafi.
Hér er konfektseðilinn í heild sinni.
Jólaauglýsing Freyju var frumsýnd á dögunum. Hún lætur engan ósortin en markmið hennar er að minna okkur á að muna að staldra við í jólaösinni og njóta samverunnar með þeim sem standa okkur næst. „Því þegar öllu er á botninn hvolft er það þessar bragðgóðu minningar sem sitja eftir,“ segir Helena Gunnars Marteinsdóttir, markaðsstjóri Freyju.
„Sagan er mannleg og hjartnæm. Okkur fannst þetta mikilvæg skilaboð enda eru það jólahefðirnar, jólamaturinn og konfektið sem eru svo stór hluti af þessum samverustundum okkar. Það er ilmurinn, bragðið og umræðan í kringum það sem skipa stóran sess í sjálfu augnablikinu.“
„Fyrir þremur árum blésum við nýju lífi í Freyju Konfekt og árangurinn hefur farið fram úr öllum væntingum. Í fyrra seldist konfektið upp fyrir jól. Og í ár tvöfölduðum við magnið en það er samt útlit fyrir að við munum mögulega ekki eiga nægilegt magn fram yfir hátíðirnar. Við erum að skoða hvort að við getum aukið við framleiðsluna,“ segir Helena.
Freyja hóf að framleiða konfektið sama ár og sælgætisgerðin var stofnuð árið, umbrotaárið 1918. „Við höfum síðan viðhaldið framleiðsluaðferðum til að tryggja stöðugleika í bragðgæðum og til að mynda eingöngu notað íslenska mjólk í mjólkursúkkulaðigerðina. Okkur finnst mjög mikilvægt að landsmenn geti gengið að því að fá alltaf sama rétta bragðið af vörunni. Það sama gildi um Freyju konfektið, því á jólunum er það einhvern veginn þannig að maður vill helst ekki að neitt klikki.“