Lífið samstarf

Sú besta hingað til

Lestrarklefinn
Fanney Hrund Hilmarsdóttir heldur áfram að skrifa um fantasíuheiminn Dreim. Nýjasta bókin er tekin fyrir á menningarvefnum Lestrarklefinn.
Fanney Hrund Hilmarsdóttir heldur áfram að skrifa um fantasíuheiminn Dreim. Nýjasta bókin er tekin fyrir á menningarvefnum Lestrarklefinn.

Önnur bókin í bókaflokknum Dreim er tekin fyrir í Lestrarklefanum. Rebekka Sif hefur þetta að segja um bókna.

Bókaútgáfan Bókabeitan hefur verið hvað duglegust að veita fantasíuunnendum lesefni. Síðustu ár hafa komið út bækur í bókaflokknum Dreim, forleikinn Fríríkið árið 2021 og svo fyrsta bókin í þríleiknum sjálfum, Dreim: Fall Draupnis, árið 2023. 

Rebekka Sif fjallar um bækur á menningarvefnum Lestrarklefinn.

Þetta er mentaðarfullur og flókinn fantasíuheimur og því ekki skrítið að höfundurinn Fanney Hrund Hilmarsdóttir taki sér nokkur ár til að fínpússa bækurnar. Í ár kemur út önnur bókin, Dreim: Dýr móðurinnar. Ég hikaði smá við að taka hana upp því Fall Draupnishafði verið svo myrk og þung, en það voru óþarfar áhyggjur hjá mér. Ég kolféll fyrir ævintýraheiminum sem var kynntur fyrir lesandanum í þessari bók.

Í upphafi bókar vakna börnin og dreimfararnir Alex, Bella, Asili og Daríus upp í Ngala, einu af fjórum landa í Dreim. Heimur Ngala er virkilega heillandi, þar má finna þykkan regnskóg, dáleiðandi regnbogaá, hina hættulegu harmahamra og Kvikufannir – ógurlega jökulbungu sem er ólík þeirri sem við þekkjum úr raunheimum, sjóðandi kvika kraumar undir yfirborðinu. Dreimfararnir þurfa að leggja í flókið ferðalag til að komast í helli gárunganna, þeir hafa að geyma mikilvægan spádóm sem mun hjálpa börnunum í báráttunni gegn mykrinu sem hótar að taka yfir bæði Dreim og raunheima.

Skapofsi, fyrsta skot og duldir kraftar

Sagan er ekki aðeins af ferðalaginu heldur innri báráttu hvers og eins dreimfara. Skipt er um sjónarhorn reglulega og dreimfararnir, ásamt Staurian (dreimvárunni sem verndar og leiðbeinir þeim), fá sitt pláss í sviðsljósinu. Hver persóna fær sitt málsnið og mér fannst það takast einstaklega vel upp í þessari bók að skapa hverri persónu sína einstöku rödd. Alex fær svolítið að leiða söguna en hann er drengur á barmi unglingsára sem er svakalegur brandarakall en með mikinn skapofsa líka. Hans helsti óvinur er Daríus, sem er einn af dreimförunum, en hann lagði Asili, litlu systur Alex, í einelti í raunheimum. Daríus er þó á sínu eigin þroskaferðalagi og loksins fer að glitta í samkenndina sem hefur legið í dvala innra með honum. Bella er unglingsstúlkan í hópnum og sér varla annað en Staurian, ást og losti stjórna allri hennar hegðun. Sú yngsta í hópnum, Asili, virðist vera á mikilvægasta ferðalaginu en innra með henni búa öflugir kraftar sem enginn af þeim gerir sér grein fyrir.

Umfjöllunina í heild sinni má lesa hér. Fleiri ritdóma er að finna á Lestrarklefinn.is

Menning Bókaútgáfa Jól


Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið


Tarot dagsins

Dragðu spil og sjáðu hvaða spádóm það geymir.