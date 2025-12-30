Egill Ólafs og Gísli Marteinn sprækir á annan í jólum

Húsfyllir var í Íþróttahúsi Jóns Þorsteinssonar á annan í jólum þegar jólasýning Þjóðleikhússins, gríski harmleikurinn Óresteia eftir Benedict Andrews, var frumsýnd. Ýmis þekkt nöfn létu sjá sig, Gísli Marteinn, Halla Tómasdóttir og Egill Ólafsson þar á meðal.
Jólasýning Þjóðleikhússins í ár er Óresteia en hún er með óhefðbundnara sviði en vanalega, bæði er hún sýnd í Kassanum og svo hefst hún klukkutíma fyrr en vanalega sökum þess að sýningin er fjórir klukkutímar og korter að lengd.
Þrátt fyrir lengdina var glatt á hjalla á frumsýningunni og brostu gestir sína breiðasta. Símon Birgisson, gagnrýnandi Vísis, var að sjálfsögðu mættur, var stórhrifinn og gaf sýningunni fimm stjörnur.
Halla Tómasdóttir, forseti Íslands, mætti að sjálfsögðu með Birni, manni sínum og Heiða Björg Hilmisdóttir borgarstjóri lét sig heldur ekki vanta. Þá mættu ýmsir úr leiklistarlífinu, Björn Thors og Unnur Ösp, Vala Kristín og Molly Mitchell. Þá voru fyrrverandi Þjóðleikhússtjórar á svæðinu, Sveinn Einarsson og Tinna Gunnlaugsdóttir sem mætti ásamt manni sínum, Stuðmanninum Agli Ólafssyni.
Hér að neðan má sjá myndir frá kvöldinu: