Grimsby notaði ólöglegan leikmann gegn United en slapp með sekt Ingvi Þór Sæmundsson skrifar 2. september 2025 12:02 Clarke Oduor klikkaði á sinni spyrnu í vítakeppninni í viðureign Grimsby Town og Manchester United í 2. umferð enska deildabikarsins. getty/Shaun Botterill Enska D-deildarliðið Grimsby Town notaði ólöglegan leikmann í sigrinum frækna á Manchester United í deildabikarnum í síðustu viku en slapp með sekt. Grimsby vann United í maraþonvítakeppni þar sem 26 spyrnur þurfti til að knýja fram sigurvegara. Staðan eftir venjulegan leiktíma var 2-2. Clarke Oduor var eini leikmaður Grimsby sem brást bogalistin í vítakeppninni. Hann hefði raunar ekki átt að spila leikinn. Hann kom til Grimsby á láni frá Bradford City daginn áður en var skráður í leikmannahóp liðsins mínútu eftir að fresturinn til þess rann út vegna tölvuvandamála. Grimsby greindi sjálft frá þessum mistökum og í yfirlýsingu frá ensku deildinni segir að ætlun félagsins hafi ekki verið að fara á svig við reglurnar. Því slapp Grimsby með tuttugu þúsund punda sekt. Það jafngildir 3,3 milljónum íslenskra króna. Þetta hefur hins vegar engin áhrif á frekari þátttöku Grimsby í deildabikarnum og liðið mætir Sheffield Wednesday í 3. umferðinni. Enski boltinn Mest lesið Maðurinn sem stal derhúfu af barni biðst afsökunar Sport Sætur sigur hjá Sveindísi sem reiddist og sparkaði í skilti Fótbolti Forseti UEFA hrósar Íslandi en segir brýna nauðsyn að fá betri klefa Fótbolti Pressan gríðarleg eftir eyðslu sumarsins Enski boltinn Þegar átján ára Doncic fíflaði Hlyn Körfubolti Biturðin lak af tilkynningu um Isak Enski boltinn „Sjáum af hverju hann er að reyna koma honum í liðið“ Enski boltinn „Gulrótin að vinna og henda Slóveníu úr mótinu“ Körfubolti Grimsby notaði ólöglegan leikmann gegn United en slapp með sekt Enski boltinn „Við getum ekki þagað yfir þessu“ Körfubolti Fleiri fréttir Grimsby notaði ólöglegan leikmann gegn United en slapp með sekt Biturðin lak af tilkynningu um Isak Man. City seldi markvörð og lánaði varnarmann Pressan gríðarleg eftir eyðslu sumarsins „Sjáum af hverju hann er að reyna koma honum í liðið“ Isak dýrastur í sögu ensku úrvalsdeildarinnar Guéhi ekki til Liverpool Sjáðu stórfurðulegt viðtal við Emery: Svaraði öllum spurningum Marco Bizot Glugganum lokað: Upptalning á öllu sem átti sér stað Sjáðu sturlað sigurmark Liverpool og öll hin Glæsimark Szoboszlai tryggði sigurinn City tapaði öðrum leiknum í röð en fyrstu sigrar Brighton og West Ham Dómari tekinn af leik Liverpool og Arsenal nokkrum klukkutímum fyrir leik Andri Lucas flytur til Englands Gerir eins og Isak en vill komast til Newcastle Hneykslaður á United: Fögnuðu markspyrnu eins og þeir væru að vinna HM Markalaust ómarkvert jafntefli á Elland Road Bournemouth stöðvaði sigurgöngu Tottenham og Grealish áfram í stuði Vítaspyrna í uppbótartíma bjargaði United fyrir horn Chelsea á toppnum eftir tvo umdeilda dóma Segja Manchester United skulda Antony 996 milljónir í laun Sjáðu mörkin hjá sex yngstu markaskorum í sögu Liverpool Romano segir Real Betis hafa dregið samþykkt tilboð í Antony til baka Tommi Steindórs fór á kostum í framburðarprófi Fyrsta tapið hjá Willum og félögum kom í Leicester Tottenham borgar 8,6 milljarða fyrir Xavi Simons Tveir nýliðar en ekkert pláss fyrir Trent og Grealish „Stundum hata ég leikmenn mína“ Spurs að landa Xavi Simons Mainoo vill fara á láni Sjá meira