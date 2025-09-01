Isak dýrastur í sögu ensku úrvalsdeildarinnar Runólfur Trausti Þórhallsson skrifar 1. september 2025 20:34 Isak er mættur í rautt. Liverpool Englandsmeistarar Liverpool hafa formlega tilkynnt Alexander Isak sem nýjasta leikmann félagsins. Sænski landsliðsmaðurinn kostar 125 milljónir punda, nærri 21 milljarð íslenskra króna. Er hann nú dýrasti leikmaður í sögu ensku úrvalsdeildarinnar. Sænski landsliðsmaðurinn kostar 125 milljónir punda, nærri 21 milljarð íslenskra króna. Er hann nú dýrasti leikmaður í sögu ensku úrvalsdeildarinnar. Hinn 25 ára gamli Isak skrifar undir sex ára samning og mun klæðast treyju númer 9 hjá félaginu. Ekki er langt síðan Liverpool gerði Florian Wirtz að dýrasta leikmanni í sögu enska boltans en það met stóð stutt. Það verður ekki annað sagt en að Englandsmeistararnir ætli sér að gera allt sem þeir geta til að verja titilinn. „Mér líður frábærlega. Vegferðin hingað hefur verið löng en ég er virkilega ánægður með að vera orðinn hluti af þessu liði, þessu félagi og öllu því sem það stendur fyrir. Þetta fyllir mig stolti og ég er virkilega spenntur,“ sagði Isak eftir að skiptin voru gengin í gegn. „Er ánægður að þetta sé frágengið og að ég geti hafist handa. Hlakka til að hitta liðsfélaga mína og allt stuðningsfólkið,“ sagði hann einnig. Isak kemur frá Newcastle United þar sem hann hefur verið undanfarin þrjú ár. Alls lék hann 109 leiki fyrir Newcastle, skoraði 62 mörk og gaf 11 stoðsendingar. Þar áður lék hann fyrir Real Sociedad á Spáni. Liverpool hefur hafið titilvörnina af krafti og unnið fyrstu þrjá leiki sína á tímabilinu. Fótbolti Enski boltinn Tengdar fréttir Guéhi ekki til Liverpool Sky Sports greinir frá því að Marc Guéhi muni ekki ganga til liðs við Englandsmeistara Liverpool. 1. september 2025 19:07 Mest lesið Glugganum lokað: Upptalning á öllu sem átti sér stað Enski boltinn Alþjóðadómari hraunar yfir tríóið: „Þrjár kolrangar ákvarðanir“ Körfubolti KKÍ kvartar til FIBA vegna dómgæslunnar Körfubolti „Hlýtur eitthvað skrýtið að hafa átt sér stað í höfði þessara einstaklinga“ Körfubolti „Eins og að dómararnir hefðu veðjað á þennan leik“ Körfubolti „Hjartað rifið úr okkur“ Körfubolti Birkir Bjarnason leggur skóna á hilluna Fótbolti Veifuðu eftir dómurunum sem flúðu af vettvangi: „Eðlilegt að þeir hlaupi í burtu“ Körfubolti Sjáðu Viktor Gísla fá hópknús eftir að hafa tryggt Barcelona titil Handbolti Sjáðu sturlað sigurmark Liverpool og öll hin Enski boltinn Fleiri fréttir Isak dýrastur í sögu ensku úrvalsdeildarinnar Guéhi ekki til Liverpool Sjáðu stórfurðulegt viðtal við Emery: Svaraði öllum spurningum Marco Bizot Glugganum lokað: Upptalning á öllu sem átti sér stað Sjáðu sturlað sigurmark Liverpool og öll hin Glæsimark Szoboszlai tryggði sigurinn City tapaði öðrum leiknum í röð en fyrstu sigrar Brighton og West Ham Dómari tekinn af leik Liverpool og Arsenal nokkrum klukkutímum fyrir leik Andri Lucas flytur til Englands Gerir eins og Isak en vill komast til Newcastle Hneykslaður á United: Fögnuðu markspyrnu eins og þeir væru að vinna HM Markalaust ómarkvert jafntefli á Elland Road Bournemouth stöðvaði sigurgöngu Tottenham og Grealish áfram í stuði Vítaspyrna í uppbótartíma bjargaði United fyrir horn Chelsea á toppnum eftir tvo umdeilda dóma Segja Manchester United skulda Antony 996 milljónir í laun Sjáðu mörkin hjá sex yngstu markaskorum í sögu Liverpool Romano segir Real Betis hafa dregið samþykkt tilboð í Antony til baka Tommi Steindórs fór á kostum í framburðarprófi Fyrsta tapið hjá Willum og félögum kom í Leicester Tottenham borgar 8,6 milljarða fyrir Xavi Simons Tveir nýliðar en ekkert pláss fyrir Trent og Grealish „Stundum hata ég leikmenn mína“ Spurs að landa Xavi Simons Mainoo vill fara á láni Nýja Liverpool stjarnan fær sultarlaun Fyrsta skrefið í átt að því að leysa Isak málið Chelsea búið að kaupa Garnacho Segja að þjálfari Hlínar hafi verið rekinn nokkrum dögum fyrir mót Fantasýn: Varar fólk við Richarlison Sjá meira