Rio Ngumoha varð í síðustu viku yngsti leikmaður Liverpool til að skora í ensku úrvalsdeildinni. Hann sló líka metið yfir þann yngsta til skora fyrir félagið í öllum keppnum.
Liverpool hélt upp á metið hjá þessum sextán ára strák með því að sýna mörkin hjá þeim sex yngstu sen hafa skorað fyrir Liverpool í ensku úrvalsdeildinni.
Enska úrvalsdeildin var stofnuð 1992 og Liverpool hefur verið með öll árin.
Rio Ngumoha bætti met Michael Owen með sigurmarki sínu á móti Newcastle. Þetta var einnig síðasta markið sem Ngumoha skorar fyrir sautján ára afmælið sitt sem var i gær.
Rio var 16 ára, 11 mánaða og 27 daga þegar hann skoraði þetta mikilvæga mark sem tryggði Liverpool 3-2 sigur á tíundu mínútu í uppbótatíma.
Owen var þá búinn að eiga Liverpool metið síðan í maí 1997 eða í næstum því þrjá áratugi.
Owen var 17 ára, 4 mánaða og 22 daga þegar hann skoraði fyrir Liverpool á móti Wimbledon á Selhurst Park. Sá leikur tapaðist 2-1 en Owen minnkaði muninn eftir að hafa komið inn á sem varamaður sautján mínútum fyrr.
Owen var þá að slá met Robbie Fowler sem skoraði sitt fyrsta mark fyir Liverpool í október 1993 þá aðeins 18 ára, 6 mánaða og 7 daga. Fowler átti metið í þrjú og hálft ár.
Síðan Owen sló metið hafa þrír bæst við á topp sex listann, fyrst Jamie Carragher og á seinni árum Raheem Sterling og Stefan Bajcetic. Sterling var í öðru sætinu en er nú orðinn þriðji á listanum.
Hér má sjá þessi sex mörk hjá sex yngstu markaskorum Liverpool i sögu ensku úrvalsdeildarinnar.
