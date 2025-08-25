Saka frá í mánuð og missir af Liverpool Valur Páll Eiríksson skrifar 25. ágúst 2025 09:25 Saka fór meiddur af velli um helgina. Justin Setterfield/Getty Images Bukayo Saka, kantmaður Arsenal, fór meiddur af velli í leik liðsins við Leeds United á laugardag. Hann verður frá um hríð og missir af mikilvægum leik við Englandsmeistara Liverpool. Arsenal vann öruggan 5-0 sigur á Leeds United á laugardagseftirmiðdag og fór með honum á topp ensku úrvalsdeildarinnar. Saka skoraði eitt marka Skyttanna en neyddist meiddur af velli á 53. mínútu. Um er að ræða tognun aftan í læri sem munu halda Saka frá vellinum í mánuð eða svo. Hann missir því af leik Arsenal við Liverpool næsta sunnudag og landsleikjum Englands sem taka við í kjölfarið í byrjun september. Norðmaðurinn Martin Ödegaard fór einnig meiddur af velli í umræddum leik við Leeds þar sem hann varð fyrir hnjaski á öxl. Óvíst er með þátttöku hans á Anfield næstu helgi. Meiðsli þeirra gætu opnað leið Eberechi Eze, sem kom frá Crystal Palace um helgina, til að byrja sinn fyrsta leik næstu helgi. Noni Madueke kom þá einnig frá Chelsea í sumar og gæti hlutverk hans stækkað á meðan meiðslum Saka stendur. Liverpool er með þrjú stig í deildinni eftir sigur á Bournemouth í fyrsta leik. Liðið heimsækir Newcastle United á St. James' Park í annarri umferðinni í kvöld. Leikur Newcastle og Liverpool hefst klukkan 19:00 í kvöld. Hitað verður upp fyrir leikinn frá klukkan 18:30 á Sýn Sport. Enski boltinn Fótbolti Mest lesið Töpuðu 15-0 í síðasta leik og mættu ekki til leiks í gær Íslenski boltinn Fernandes ósáttur: „Dómarinn baðst ekki afsökunar“ Enski boltinn Fjármagnar tennisferilinn á OnlyFans Sport Sjáðu Grealish fara á kostum og öll mörkin í gær Enski boltinn Botna lítið í Amorim: „Hann er ein taugahrúga“ Enski boltinn Tilfinningaþrungin stund þegar Magnús Máni kom í mark Sport Fáni stuðningsmanna Palace til rannsóknar Fótbolti Rooney feginn að Dowman tók ekki vítið Enski boltinn Eins og kleina þegar hún upplifði martröð spyrilsins Fótbolti „Horft illum augum á þannig taktík í hlaupaheiminum“ Sport Fleiri fréttir Isak utan vallar en þó í forgrunni Saka frá í mánuð og missir af Liverpool Botna lítið í Amorim: „Hann er ein taugahrúga“ Rooney feginn að Dowman tók ekki vítið Fernandes ósáttur: „Dómarinn baðst ekki afsökunar“ Sjáðu Grealish fara á kostum og öll mörkin í gær Allt jafnt í Fulham og bæði lið bíða enn eftir fyrsta sigri Fullkomin byrjun Everton á nýja heimilinu Áfram í marki Man. Utd eftir mistökin Onana með í dag en Man. Utd að landa markverði Eze í treyju númer tíu og byrjar á stórleik við Liverpool Þrír leikir í enska: Draumabyrjun Outtara en gömlu félagarnir unnu líka Öruggur sigur Arsenal á nýliðunum Skelfileg mistök City og fullkomin byrjun Spurs Sjáðu markaveisluna hjá Chelsea í Austur-Lundúnum Potter niðurlútur: „Ekki margt jákvætt“ Chelsea svaraði með fimm mörkum og pressan á Potter eykst Framlengir við City: „Ég elska Manchester“ Palmer meiddist í upphitun og ekki með gegn West Ham Rodri og Foden klárir í slaginn Viljum ekki leikmenn sem vilja ekki Spurs Ósáttur við aðgerðaleysið: Dreg fram skóna sjálfur Ófriðarbál hjá Forest og stjórinn mögulega rekinn Hvetur fólk til að brjóta reglu og velja Haaland „Ég vil hundrað prósent sjá hann aftur í Newcastle-treyju“ Grét í viku þegar Arsenal vildi hann ekki en sama félag borgar nú marga milljarða Bjarki Gunnlaugs spáir því að Liverpool landi Isak eftir Newcastle leikinn Tottenham beinir sjónum sínum að besta unga leikmanninum Telur X-faktorinn Eze vera púslið sem Arsenal vantaði Frimpong strax úr leik hjá Liverpool Sjá meira