Breskur auðkýfingur brjálaður og norsku kafararnir of dýrir Magnús Jochum Pálsson skrifar 21. ágúst 2025 11:53 Árni Árnason í kafarabúningi sem Ugla tré sem er byrjuð að æfa sig fyrir eldislaxveiðar. Árni Árnason, mannauðsstjóri Elju, hefur slegið í gegn með ádeilusketsum sínum sem fjalla um Uglu Tré, sem vinnur í íslenska kerfinu. Nú er Ugla farin að vinna við að hreinsa upp árnar af eldislaxi fyrir breska auðkýfinga því norsku kafararnir eru svo dýrir. Árni sló í gegn eftir síðustu Alþingiskosningar með myndböndum sínum af Uglu Tré og vinkonu hennar Gógó þar sem hann hefur stofnanir og stjórnmálamenn að háði og spotti. Myndböndin hafa notið svo mikilla vinsælda að búið er að bóka hann í uppistand. Nýjasta myndband Árna er í metnaðarfyllri kantinum miðað við eldra efni en þar birtist óboðin Ugla Tré í vöðlum, með sundgleraugu og háf í heitum potti nágrannakonu sinnar. „Hvað er í gangi hérna? Hver ert þú eiginlega?" spyr konan sem heldur á myndavélinni. „Góða kvöldið, ég heiti Ugla Tré, ég er nágranni þinn og sá að þú varst með heitan pott og ég tók hann svona eignabámi bara tímabundið í kvöld. Ég þarf nefnilega að æfa mig. Ég er að taka að mér ýmis verkefni fyrir ríkisstjórnina og þessir norsku kafarar eru allt of dýrir." „Þeir halda að sé að koma eldislax í Selá" Ugla bendir konunni á að stýrivextir voru ekki lækkaðir vegna alltof mikils kostnaðar hjá ríkinu. „Þannig að það er verið að þjálfa mig upp. Þeir halda að sé að koma eldislax í Selá við Vopnafjörð, dýrustu laxá landsins. Og ég á að fljóta þar og veiða eldislax á morgun því að breski auðkýfingurinn er brjálaður. Þannig að ég verð hérna eitthvað fram eftir kvöldi." Eigandi pottsins spyr þá hvort hún ætli að vera í pottinum í allt kvöld. „Heyrðu, ég er bara með þetta uppáskrifað frá Kristrúnu Frosta. Vertu ekki að æsa þig yfir þessu," svara Ugla og fer aftur á kaf. Myndbandið hefur vakið gríðarleg viðbrögð og því verið deilt mörg hundruð sinnum á Facebook en það má sjá í heild sinni hér að neðan: Grín og gaman Lax Sjávarútvegur Ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur Tengdar fréttir Breytti tuðinu í grín sem hefur slegið í gegn Árni Árnason mannauðsstjóri hjá Elju hefur slegið í gegn á Facebook með allskyns ádeilugrínmyndböndum þar sem hann hefur hinar ýmsu stofnanir og stjórnmálamenn að háði og spotti. Þar má nefna Isavia og skipulagssvið Reykjavíkurborgar svo fátt eitt sé nefnt. Vinsældirnar eru orðnar svo miklar að búið er að bóka Árna í uppistand. 16. mars 2025 07:03 „Þetta er innrás" Formaður Veiðifélags Vatnsdalsár segir stjórnvöld hafa skilað auðu í málum er varða sjókvíaeldi og verndun íslenska laxastofnsins. Niðurstöðu úr erfðarannsókn á löxum sem veiddust í Haukadalsá í síðustu viku er enn beðið. 20. ágúst 2025 13:01 Norsku kafararnir mættir í Haukadalsá Norskir kafarar eru komnir til landsins til að sinna eftirliti í Haukadalsá fyrir Fiskistofu. Laxar með skýr einkenni eldisfiska hafa veiðst í ánni á undanförnum dögum. 19. ágúst 2025 16:40