Blö byrjar árið á bingói Magnús Jochum Pálsson skrifar 31. desember 2025 12:11 Nýársbingó Blökastsins verður haldið klukkan 15 á Nýársdag. Nýársbingó Blökastsins fer fram í beinni útsendingu á Vísi og sjónvarpsstöðinni Sýn Vísi klukkan 15:00 á morgun, nýársdag. Vinningarnir eru fjölmargir og margir hverjir ansi veglegir. Þremenningarnir Auðunn Blöndal, Egill Einarsson og Steindi Jr. hafa gert það að árlegri hefð að halda bingó á nýársdag. „Það er aldrei neitt að gera á nýársdag svo við ákváðum fyrir nokkrum árum að slá til og búa til viðburð fyrir alla fjölskylduna. Nú getur fólk komið sér vel fyrir og spilað bingó á nýársdag! Þetta er alltaf stemning fyrir alla - við erum í gír og ég ímynda mér alltaf að áhorfendurnir séu það líka. Þetta eru það stórir vinningar að ég get ekki trúað öðru en að fólk standi upp og öskri BINGÓ ef það vinnur," segir Steindi Jr. Eins og vanalega er fjöldi vinninga í bingóinu, þar á meðal gufa frá Heitir Pottar.is, úlpa frá 66° Norður, nótt í Penguine Suite með morgun- og kvöldverði á Hótel Rangá, rúm frá Dorma, 100.000 kr. gjafabréf í Bónus, 100.000 kr. gjafabréf í Olís, 100.000 kr. gjafabréf frá Keiluhöllinni, Playstation 5 frá Senu, árskort í rækt og padel frá Sporthúsinu, ársáskrift í fjarþjálfun, risapakki frá Happy Hydrate, 100.000 kr. gjafabréf frá Bambü, gjafabréf frá Ólífa og fleira til. Svona tekurðu þátt Allir geta horft á útsendinguna en til þess að fá bingóspjöld þarf að gerast áskrifandi að hlaðvarpi þeirra félaga, Blökastinu. Það er gert með því að fara á fm95blo.is, gerast áskrifandi og smella svo á rauða bingótakkann sem birtist efst á síðunni. Áskrifendur Blökastsins skrá sig inn á fm95blö.is, smella á „SÆKJA BINGÓ SPJÖLD" takkann sem fer með þá á hlekk þar sem þeir geta sótt sér þrjú spjöld. Athuga að það er ekki sami aðgangur í bingókerfinu og á Tal. Þannig ef þú vilt taka þátt, þá smellirðu á hlekkinn, velur „Nýskrá"" býrð til aðgang og þú ert kominn með spjöldin! Athugið að spjöldum er úthlutað á aðgangana, hægt er að skrá sig inn á sama bingó-aðganginn í fleiri en eitt tæki en þá koma sömu spjöld. Tækin muna eftir innskráningunni þannig að hægt er að fara af síðunni og koma aftur. Síðan er um að gera að fylgjast vandlega með því þegar strákarnir draga út tölurnar. Ef þú ert í stuði er gott að gera eins og Steindi/Auddi segir, standa upp og kalla „BINGÓ!" Nánari upplýsingar má finna á vef Tals hér á Vísi. FM95BLÖ FM957