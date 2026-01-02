Fiðluleikari kærir Will Smith fyrir kynferðislega áreitni Rafn Ágúst Ragnarsson skrifar 2. janúar 2026 23:37 Brian King Joseph lék á fiðlu í tónleikaferðalagi Smith þegar meint áreitni mun hafa átt sér stað. Vísir/Samsett Fiðluleikarinn Brian King Joseph hefur kært leikarann og tónlistarmanninn Will Smith fyrir kynferðislega áreitni, ólögmæta uppsögn og hefndaraðgerðir. Joseph gerði áður garðinn frægan í hæfileikakeppninni America's got talent og var ráðinn til að taka þátt í tónleikaferðalagi Smith, Based on a True Story: 2025, eftir að hafa spilað í afleysingum haustið 2024. Samkvæmt umfjöllun Guardian kom það fram í kæru Joseph að í mars 2025 hafi taska hans og lykill að hótelherbergi horfið í Las Vegas, þar sem hann hafði spilað á tónleikum fáum klukkustundum áður. Töskunni og lyklinum var skilað en seinna sama kvöld kveðst Joseph hafa komið að blautþurrkum og alnæmislyfjum merktum öðrum einstaklingi á herbergi sínu, auk miða sem á stóð: „Brian, ég kem aftur ekki seinna en 5:30, bara við<3, Stone F.“ Joseph segist hafa dregið þá ályktun að „óþekktur einstaklingur myndi brátt snúa aftur í herbergið hans til að stunda kynlíf“ með honum. Í kærunni segir einnig að stjórnendur tónleikaferðalagsins hafi verið „einu einstaklingarnir með aðgang“ að herberginu hans. Joseph segir að hann hafi tilkynnt atvikið til öryggisvarða hótelsins og fulltrúa Smith og tilkynnt það til lögreglu. Joseph heldur því fram að síðar hafi einn af stjórnendunum „smánað“ hann vegna atviksins og samningi hans hafi verið sagt upp, og ýjað að því að hann hefði skáldað atvikið. Vegna þessa kveðst hann þjást af áfallastreituröskun og hafa orðið fyrir fjárhagstjóni. Will Smith og lögmannateymi hans hafna ásökununum og segja þær tilhæfulausar. Hollywood Mest lesið Marvel-stjarna varð fyrir heilaskaða Bíó og sjónvarp Íslendingar tjá sig um skaupið: „Versta skaup ever“ eða það besta í manna minnum? Lífið Búinn að sturta sig með fötu síðan í nóvember Lífið Opnar sig um augnlokaaðgerðina Lífið Enginn formaður Sjalla, Kaffi Vest-samsærið og vinir skoðanabræðra Menning Enduðu Stranger Things í Þjórsárdal Bíó og sjónvarp Þetta fengu ráðherrarnir gefins Lífið Dóttir Tommy Lee Jones fannst látin Lífið Króli og Birta eignuðust lítinn prins Lífið Nýársbingó Blökastsins á rólegasta degi ársins Lífið Fleiri fréttir Fiðluleikari kærir Will Smith fyrir kynferðislega áreitni Áramótaheit landsmanna: Hætta að segja six-seven og lifa af Heyra ekkert í Harry og Meghan Búinn að sturta sig með fötu síðan í nóvember Dóttir Tommy Lee Jones fannst látin Nýársbingó Blökastsins á rólegasta degi ársins Þórdís Elva bað poppstjörnunnar Króli og Birta eignuðust lítinn prins Íslendingar tjá sig um skaupið: „Versta skaup ever“ eða það besta í manna minnum? Opnar sig um augnlokaaðgerðina Blö byrjar árið á bingói Isiah Whitlock Jr. látinn Þetta fengu ráðherrarnir gefins Sautján ára Glúmur leigði bíl og leitaði Bardot á frönsku rivíerunni Illugi Jökuls gómaði rottuunga eftir klukkutíma eltingaleik Clooney orðinn franskur Þegar Bardot fór í „leyniferðalag“ til Íslands Idris Elba sleginn til riddara fyrir baráttu gegn hnífaburði Blysröð í anda þjóðhátíðar í stað brennu Von á barni með þeim nýja átta mánuðum eftir skilnaðinn Spurt var um fólkið sem var grátandi, ælandi og öskrandi Kryddsíld fagnar afmæli og öllum er boðið Melanie Watson er látin Telur notkun á lagi í Miðflokks-stuðningsmyndbandi siðlausa Stjörnulífið: „Ég get ekki frestað þessu lengur“ Heldur ótrauð áfram þrátt fyrir að ná ekki milljónamarkmiðinu Brigitte Bardot er látin Glódís Perla og Kristófer gengu í það heilaga Bæði sorg og gleði að ala upp fimm börn með sérþarfir Sjálfur jólasveinninn skotspónn samsæriskenninga Sjá meira