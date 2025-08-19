Skóla- og frístundasvið Reykjavíkurborgar ætlar að láta kanna starfshætti, verklag og aðstæður á leikskólanum Múlaborg eftir að í ljós kom að starfsmaður þar er grunaður um kynferðisbrot gegn barni. Þetta kemur fram í skriflegu svari frá sviðinu. Borgin segist ekki geta gefið upplýsingar um hvort eftirlit hafi verið með hinum grunaða á leikskólanum á síðasta ári.
Fréttastofa sendi fyrirspurn til Reykjavíkurborgar í gær þar sem spurt var hvort skóla-og frístundasvið hefði fengið upplýsingar um að hinn grunaði leikskólastarfsmaður hafi verið undir sérstöku eftirliti í skólanum vegna sérkennilegrar hegðunar fyrir einhverjum misserum. Þá var spurt hvaða verklagsreglur gildi komi slíkt upp.
Í svari borgarinnar kemur fram að sviðið ætli að láta kanna starfshætti, verklag og aðstæður á leikskólanum Múlaborg. Viðeigandi úrbætur verði gerðar sé þess þörf. Borgin segist ekki geta gefið upplýsingar um einstök mál. Almennt gildi að ef upplýsingar komi fram um óviðeigandi framkomu starfsmanns geri stjórnandi könnun á atviki og afli vitnisburða. Næstu skref séu svo metin.
Ef könnun leiði í ljós að störfum starfsmanns hafi verið ábótavant þurfi að meta eftir atvikum til hvaða ráðstafana sé gripið. Ef grunur sé um kynferðisbrot af hálfu starfsmanns gildi að atvikið sem tilkynnt er um sé hvorki rætt við barnið né starfsmanninn, fyrr en starfsmenn Barnaverndar Reykjavíkur hafi talað við barnið og/eða metið stöðuna. Ef grunur sé um kynferðisbrot eigi að senda starfsmann í leyfi á meðan málið sé kannað frekar.
Í umfjöllun fréttastofu í gær kom fram að foreldrar væru ósáttir við að fá ekki upplýsingar um efirlitið á fundi með þeim og embættismönnum um helgina. Gæsluvarðhald yfir hinum grunaða rennur út á morgun.
Starfsmaður á leikskólanum Múlaborg sem grunaður er um að hafa brotið kynferðislega gegn barni á leikskólanum var leiðbeinandi og hafði unnið á Múlaborg í tæplega tvö ár.
Lögreglufulltrúi hjá miðlægri rannsóknardeild segir ekkert benda til þess að leikskólastarfsmaður, sem er grunaður um að hafa brotið kynferðislega á barni á leikskólanum, hafi brotið á fleiri börnum.