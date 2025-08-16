Rjómablíða hætt að teljast til tíðinda fyrir austan Rafn Ágúst Ragnarsson skrifar 16. ágúst 2025 20:40 Gunnar Gunnarsson ritstjóri Austurfréttar var í góðu skapi, enda ekki annars að vænta í þrjátíu gráða hita á Íslandi. Sýn Allt bendir til þess að hitamet aldarinnar hafi verið slegið á Íslandi í dag þegar hitinn mældist 29,8 gráður á Egilsstaðaflugvelli. Gunnar Gunnarsson ritstjóri Austurfréttar er staddur í hinu sólbakaða Héraði og ræddi við Kolbein Tuma í kvöldfréttum Sýnar. Ég kíkti inn á ykkar fína vef áðan til að athuga hvort það væru einhverjar fréttir af góða veðrinu, þær eru á öllum stóru miðlunum en ekki hjá ykkur, telst svona rjómablíða þá ekki til tíðinda hjá ykkur fyrir austan? „Í fyrsta lagi telst hún ekki til tíðinda og í öðru lagi þá viljum við vera úti í henni. Þið sem eruð í kuldanum eruð í vinnunni en við nýtum þetta til að ná okkur í smá birtu og sól. Ég hugsa að ég sé svolítið rauður í framan eftir daginn,“ sagði hann. Talsverður hópur fólks stökk af brúnni gömlu yfir Eyvindará eins og er siður þar á góðviðrisdögum sem þessum. Fréttastofu barst myndefni af ungum sem öldnum dýfa sér út í svalandi vatnið sem sjá má hér að ofan. „Þetta lítur vel út og við ætlum að halda áfram að hafa það gott. Eina sem við óttumst er að það komi fullt af Reykvíkingum og tæmi úr hillunum hjá okkur í búðinni,“ sagði Gunnar Gunnarsson ritstjóri Austurfréttar. Veður Múlaþing Mest lesið Fólk búi í hesthúsunum: „Þarna kom að því sem við höfum varað við í mörg ár“ Innlent Kristinn Örn lést eftir hitaslag á Spáni Innlent Segir leigubílstjórastéttina hafa verið „eyðilagða“ Innlent Veita útlendingum greiðari aðgang að heilbrigðiskerfinu en er skylt Innlent Hátt í þrjú hundruð mótmæla útlendingastefnu stjórnvalda Innlent Hitamet aldarinnar slegið Veður Talsverðar skemmdir eftir mikinn eld í Hafnarfirði Innlent Íslendingur lést vegna hitaslags Innlent „Það hefði auðvitað verið betra“ Innlent Vatn flæddi upp úr klósettum og niðurföllum Innlent Fleiri fréttir Rjómablíða hætt að teljast til tíðinda fyrir austan Hitamet aldarinnar slegið Gular viðvaranir öðrum megin og 28 stiga hiti hinum megin Vonda veðrið færist í borgina og á Suðurland Gular viðvaranir í dag en hiti að 27 stigum á morgun Gular viðvaranir í þremur landshlutum Þungbúið norðantil en bjart og hlýtt sunnan heiða Úrkoma í öllum landshlutum „Það er nóg eftir af sumrinu“ 27 daga frostlausum kafla lokið Borgarbúar fá annan góðviðrisdag Viðrar vel til gleðigöngu Rigning norðantil en yfirleitt bjart sunnan heiða Hiti að sautján stigum og hlýjast suðvestantil Úrkomusvæði fer yfir sunnan- og vestanvert landið Dálítil væta en fremur hlýtt Varasamar aðstæður fyrir ferðalanga „Eins og að vera úti á rúmsjó“ í Eyjum annað kvöld Spáin versnar á ný og gul viðvörun í Eyjum Rok og rigning sama hvert er litið Allt að nítján stiga hiti á Suðurlandi Lægðardrag yfir vestanverðu landinu en hiti gæti náð 18 stigum Hiti gæti náð tuttugu stigum fyrir austan Spá þoku fyrir norðan og austan Líkur á eldingum norðantil og gasmengun vestantil Reykvíkingar fengu loksins tuttugu gráður Landshitametið ekki fallið en hitamet fallin á ákveðnum stöðvum „Raunhæfur möguleiki“ að hitamet falli á morgun Hiti gæti náð 25 stigum í dag Veðurblíða víða um land Sjá meira