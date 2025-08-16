Veður

Rjómablíða hætt að teljast til tíðinda fyrir austan

Rafn Ágúst Ragnarsson skrifar
Gunnar Gunnarsson ritstjóri Austurfréttar var í góðu skapi, enda ekki annars að vænta í þrjátíu gráða hita á Íslandi.
Allt bendir til þess að hitamet aldarinnar hafi verið slegið á Íslandi í dag þegar hitinn mældist 29,8 gráður á Egilsstaðaflugvelli.

Gunnar Gunnarsson ritstjóri Austurfréttar er staddur í hinu sólbakaða Héraði og ræddi við Kolbein Tuma í kvöldfréttum Sýnar.

Ég kíkti inn á ykkar fína vef áðan til að athuga hvort það væru einhverjar fréttir af góða veðrinu, þær eru á öllum stóru miðlunum en ekki hjá ykkur, telst svona rjómablíða þá ekki til tíðinda hjá ykkur fyrir austan?

„Í fyrsta lagi telst hún ekki til tíðinda og í öðru lagi þá viljum við vera úti í henni. Þið sem eruð í kuldanum eruð í vinnunni en við nýtum þetta til að ná okkur í smá birtu og sól. Ég hugsa að ég sé svolítið rauður í framan eftir daginn,“ sagði hann.

Talsverður hópur fólks stökk af brúnni gömlu yfir Eyvindará eins og er siður þar á góðviðrisdögum sem þessum. Fréttastofu barst myndefni af ungum sem öldnum dýfa sér út í svalandi vatnið sem sjá má hér að ofan.

„Þetta lítur vel út og við ætlum að halda áfram að hafa það gott. Eina sem við óttumst er að það komi fullt af Reykvíkingum og tæmi úr hillunum hjá okkur í búðinni,“ sagði Gunnar Gunnarsson ritstjóri Austurfréttar.

