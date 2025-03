Hinn 69 ára gamli Skoti lék á sínum tíma 26 A-landsleiki fyrir Skotland og spilaði þá vel yfir 600 leiki fyrir gríðarlega sigursælt lið Liverpool frá 1977 til 1991. Liðið vann efstu deild á Englandi átta sinnum, þrisvar varð liðið Evrópumeistari og tvívegis enskur bikarmeistari.

Eftir að skórnir fóru á hilluna hefur Hansen verið gríðarlega vinsæll sparkspekingur. Var hann lengi vel sérfræðingur hins gríðarlega vinsæla Match of the Day sem sýndur var öll laugardagskvöld á stöð breska ríkisútvarpsins, BBC.

Það var þar sem hann lét þau orð falla að Manchester United myndi ekki vinna nokkurn skapaðan hlut með krakka í liðinu. Téðir krakkar voru hin frægi 1992-árgangur en með hjálp nokkurra eldri leikmanna áttu blessaðir krakkarnir eftir að vinna allt galleríið.

Hansen veiktist illa á síðasta ári en hefur nú náð sér og var mættur í Windsor-kastalann á þriðjudag til að fá MBE-orðuna fyrir störf sín í kringum fótbolta og umfjöllun tengdri íþróttinni.

MBE stendur fyrir Member of the Order of the British Empire og er gefin þeim sem hafa skarað fram úr á hinum ýmsu sviðum. Hún var fyrst gefin út árið 1917.