Harry Styles á toppnum

Á listanum eru streymistölur Spotify frá 29. maí þessa árs til 29. ágúst teknar saman. Lagið „As it Was“ með Harry Styles var með flest streymin í sumar ef horft er til notenda frá öllum löndum. Líkt og áður sagði sat Kate Bush á toppi listans í Bandaríkjunum en var lagið næst mest spilað ef horft er til allra landa.

Var notað í Stranger Things

Lagið Running Up That Hill með Kate Bush var notað í nýjustu þáttaröð Netflix þáttanna Stranger Things og fékk í kjölfarið gríðarlega spilun. Aðrir tónlistarmenn á listanum voru meðal annars Lizzo, Joji og Bad Bunny, sem kom fram á alls sjö lögum á alþjóðlega topplistanum.

Hér að neðan má sjá listana frá Spotify í heild sinni:

1. „As It Was” með Harry Styles



2. „Running Up That Hill (A Deal With God)” með Kate Bush



3. „Me Porto Bonito” með Bad Bunny, Chencho Corleone



4. „Tití Me Preguntó” með Bad Bunny



5. „Glimpse of Us” með Joji



6. „Ojitos Lindos” með Bad Bunny, Bomba Estéreo



7. „Quevedo: Bzrp Music Sessions, Vol. 52” með Bizarrap, Quevedo



8. „Efecto” með Bad Bunny



9. „Moscow Mule” með Bad Bunny



10. „Heat Waves” með Glass Animals



11. „PROVENZA” með KAROL G



12. „About Damn Time” með Lizzo



13. „Late Night Talking” með Harry Styles



14. „Party” með Bad Bunny, Rauw Alejandro



15. „Te Felicito” með Shakira, Rauw Alejandro



16. „STAY (ásamt Justin Bieber)” með The Kid LAROI, Justin Bieber



17. „Tarot” með Bad Bunny, Jhay Cortez



18. „Bam Bam (feat. Ed Sheeran)” með Camila Cabello, Ed Sheeran



19. „Cold Heart — PNAU Remix” með Elton John, Dua Lipa, PNAU



20. „I Ain’t Worried” með OneRepublic

Bandaríski listinn:

1. „Running Up That Hill (A Deal With God)” með Kate Bush



2. „As It Was” með Harry Styles



3. „Me Porto Bonito” með Bad Bunny, Chencho Corleone



4. „Glimpse of Us” með Joji



5. „Tití Me Preguntó” með Bad Bunny



6. „Bad Habit” með Steve Lacy



7. „Jimmy Cooks (feat. 21 Savage)” með Drake, 21 Savage



8. „I Like You (A Happier Song) (ásamt Doja Cat)” með Post Malone, Doja Cat



9. „Late Night Talking” með Harry Styles



10. „About Damn Time” með Lizzo



11. „First Class” með Jack Harlow



12. „WAIT FOR U (feat. Drake & Tems)” með Future, Drake, Tems



13. „Heat Waves” með Glass Animals



14. „Vegas (Úr ELVIS kvikmyndinni)” með Doja Cat



15.„Efecto” með Bad Bunny



16. „Moscow Mule” með Bad Bunny



17. „Ojitos Lindos” með Bad Bunny, Bomba Estéreo



18. „You Proof” með Morgan Wallen



19. „I Ain’t Worried” með OneRepublic



20. „Party” með Bad Bunny, Rauw Alejandro