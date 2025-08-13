Skjótt skipast veður í slaufun: Íhugar endurkomu Magnús Jochum Pálsson skrifar 13. ágúst 2025 12:17 Johnny Depp var stjarna Pirates of the Caribbean-seríunnar sem halaði inn 4,5 milljörðum Bandaríkjadala frá 2003 til 2017. Johnny Depp íhugar nú að setja aftur á sig sjóræningjahattinn til að leika Jack Sparrow í sjöttu myndinni um sjóræningja Karabíska hafsins. Áður hafði Depp sagt að 300 milljónir dala myndu ekki nægja til að fá hann aftur í hlutverkið. Kvikmyndaframleiðandinn Jerry Bruckheimer ræddi um sjöttu mynd Pirates of the Caribbean við Entertainment Weekly í gær og sagði þar að Depp væri opinn fyrir því að snúa aftur svo lengi sem handritið væri nógu gott. Síðasta mynd seríunnar, Dead Men Tell No Tales, kom út 2017 við vægast sagt slæmar viðtökur. Síðan þá hefur mikið vatn runnið til sjávar, sérstaklega í lífi Johnny Depp. Slaufun, meiðyrðamál og fátt um fína drætti Fyrir það fyrsta skar Disney á öll tengsl við leikarann eftir að Amber Heard, fyrrverandi eiginkona Depp frá 2015 til 2016, birti skoðanagrein í Washington Post þar sem hún sakaði hann um heimilisofbeldi. Depp höfðaði árið 2020 mál gegn götumiðlinum The Sun vegna greinar sem kom út í kjölfar skoðanagreinarinnar þar sem honum var lýst sem „wife beater,“ eða manni sem ber eiginkonu sína. Depp tapaði því máli en lét ekki þar við sitja og höfðaði 2022 meiðyrðamál gegn Heard vegna skoðanagreinar hennar. Sjá einnig: Johnny Depp tapar meiðyrðamáli gegn The Sun Kviðdómurinn tók afstöðu með Depp í málinu og var Heard dæmd til að greiða honum 15 milljónir dala í skaðabætur (sem nam þá tæplega tveimur milljörðum króna). Aftur á móti tók kviðdómurinn undir með Heard í gagnstefnu gegn Depp, þar sem hún sagði lögmannateymi hans hafa ranglega sakað hana um að ljúga upp á Depp, og voru henni dæmdar tvær milljónir dala í bætur. Frá 2019 hafa framleiðendur Pirates of the Caribbean-seríunnar rætt um að endurræsa hana og meðan á dómsmáli Depp gegn Heard stóð var hann spurður út í það hvort hann ætlaði sér að snúa aftur sem Jack Sparrow. „Ef Disney kæmi til þín með 300 milljónir Bandaríkjadala og milljón alpaka-dýr, myndi ekkert á þessari jörðu duga til að fá þig aftur til að vinna fyrir Disney að mynd um Pirates of the Caribbean?“ spurði lögfræðingur Heard. „Það er rétt,“ svaraði Depp sem lék í fimm myndum seríunnar frá 2003 til 2017. Miðað við það virtist endurkoma Jack Sparrow vera fjarlægur draumur en þrjú ár eru langur tími í Hollywood. Telur sig hafa verið „árekstrabrúðu“ fyrir MeToo Frá því að Heard steig fram, meðan á dómsmálunum stóð og eftir að þeim lauk, hefur leiklistarferill Depp vægast sagt staðnað. Fyrir 2019 lék Depp í mörgum Hollywood-myndum á ári en hefur á síðustu sex árum bara leikið í fjórum myndum, öllum utan Hollywood: Waiting for the Barbarians (2019), Minamata (2020), Jeanne du Barry (2023) og Johnny Puff: Secret Mission (2024). Depp lýsti því yfir í nýlegu viðtali viðThe Sunday Times að hann sæi sjálfan sig sem „árekstrabrúðu fyrir #MeToo.“ Hvað sem það þýðir nákvæmlega má sannarlega segja að gjörðir Depp hafi leitt til verulegrar fækkunar atvinnutækifæra. Depp er hins vegar byrjaður að vinna að Hollywood-endurkomu með spennutryllinum Day Drinker í leikstjórn Marc Webb sem verið er að taka upp. Og nú hefur Jerry Bruckheimer rétt fram sáttahönd. „Ef honum líkar við það hvernig hlutverkið er skrifað held ég að hann myndi gera það,“ sagði Bruckheimer um Depp við Entertainment Weekly. „Það snýst allt um það sem er á blaðsíðunni, eins og við vitum öll... Við erum enn að vinna að handriti. Við viljum ná því.“ Sjötta kvikmyndin í sjóræningjaseríunni verður endurræsing (e. reboot) en hugmyndin er að Jack Sparrow verði hluti af sögunni, líklega sem einhvers konar aukapersóna. Hvort sjóræninginn knái verður með veltur sennilega allt á því hversu örvæntingafullur Depp er og hversu vel borgað hann fær. Bíó og sjónvarp Hollywood Deilur Johnny Depp og Amber Heard MeToo Tengdar fréttir Segist aldrei myndu deita Depp Camille Vasquez lögmaður Hollywood stjörnunnar Johnny Depp segir að hún myndi aldrei deita leikarann. Heard hættir við áfrýjun eftir samkomulag Leikkonan Amber Heard hefur tilkynnt að hún hafi gert samkomulag um að hætta við áfrýjun í meiðyrðamál Johnny Depp, fyrrverandi eiginmanns hennar. Hún var í fyrra dæmd til að greiða Depp um tvo milljarða króna í skaðabætur vegna greinar sem hún skrifaði í Washington Post árið 2018, þar sem hún sagðist hafa verið fórnarlamb heimilisofbeldis. 19. desember 2022 16:33 