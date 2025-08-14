„Yngsti „self made“ milljónamæringur undir þrítugu“ Svava Marín Óskarsdóttir skrifar 14. ágúst 2025 11:54 Ferðalög eru áberandi hluti af daglegu lífi eigenda Metta Sport. Eigendur Metta Sport, Pétur Kiernan og Samúel Ásberg O’Neill, eru nýkomnir heim úr sumarfríi í Króatíu ásamt kærustum sínum, Valdísi Hörpu Porcu og Þuríði Guðrúnu Pétursdóttur. Ferðalagið einkenndist af sólríkum dögum og vellystingum ef marka má myndir á samfélagsmiðlum. Metta Sport hefur á örfáum árum orðið eitt eftirsóttasta merki ungs fólks á Íslandi. Samkvæmt Viðskiptablaðinu hagnaðist félagið, sem rekið er undir PS2 ehf., um 93 milljónir króna árið 2023, miðað við 18 milljónir árið áður. Veltan þrefaldaðist á milli ára og nam 357 milljónum króna. Ársreikningur fyrir árið 2024 hefur ekki verið birtur. Merkið hóf rekstur árið 2021 með vefverslun og verslun í Síðumúla, en er nú til húsa á Barónsstíg 11a. Félagarnir hafa ekki aðeins náð frábærum árangri í viðskiptum, heldur hafa þeir einnig ferðast víða um heiminn. Þeir fóru meðal annars með kærustum sínum til Vínarborgar í Austurríki í mars síðastliðnum. Blár himinn og hvítar stendur „Já það var nice í Króatíu,“ skrifaði Pétur við skemmtilega myndaröð úr ferðinni sem einkenndist af vellystingum. Þar má meðal annars sjá pörin gera vel við sig í mat og drykk, slaka á við sundlaugarbakkan á glæsihóteli, og njóta samverunnar í sól og blíðu um borð í snekkju. View this post on Instagram A post shared by pétur kiernan (@peturkiernan) „Að sjálfsögðu var næs að vera í Króatíu að fagna því að vera yngsti self-made milljónamæringur undir þrítugu!“ skrifaði athafnamaðurinn Jón Davíð Davíðsson með gamansömum hætti við færsluna. Jón Davíð þekkir vel til í fatabransanum en hann er stofnandi fataverslunarinnar Húrra. Ferðalög Íslendingar erlendis Mest lesið Valdi hættur að spila í neðri deildunum Lífið Gugga í gúmmíbát fagnaði afmæli sínu með heitustu guggum landsins Lífið „Yngsti „self made“ milljónamæringur undir þrítugu“ Lífið Heillandi arkitektúr í Garðabæ Lífið Fagnar því að hafa klárað „erfiðustu kappreiðar í heimi“ Lífið Skjótt skipast veður í slaufun: Íhugar endurkomu Lífið Embla Wigum og Lindsey Lohan glæsilegar á rauða dreglinum Lífið Hall og Oates ná sáttum Lífið Söguleg sátt milli há- og lágmenningar á Klapparstíg Lífið Ragga Nagli minnir á „grænu flöggin“ í samböndum Lífið Fleiri fréttir „Yngsti „self made“ milljónamæringur undir þrítugu“ Heillandi arkitektúr í Garðabæ Valdi hættur að spila í neðri deildunum Gugga í gúmmíbát fagnaði afmæli sínu með heitustu guggum landsins Hall og Oates ná sáttum Embla Wigum og Lindsey Lohan glæsilegar á rauða dreglinum Hannaði innsetningargallann í þrívíddarforriti vegna tímaþröngar Hóta enn á ný að úthýsa vinsælli „spýtukarlanekt“ Hugleiks Skjótt skipast veður í slaufun: Íhugar endurkomu Ragnheiður og Benedikt eiga von á jóladreng Fagnar því að hafa klárað „erfiðustu kappreiðar í heimi“ Ragga Nagli minnir á „grænu flöggin“ í samböndum Stjúpbörn- og foreldrar: „Alltof mörg tilfelli þar sem þetta gengur ekki nógu vel“ Elín Dís og Sigurður keyptu raðhús í Fossvogi á 175 milljónir Söguleg sátt milli há- og lágmenningar á Klapparstíg Anton Corbijn heiðursgestur RIFF Með um 300 tegundir af rósum í garðinum sínum Jóhann Alfreð og Valdís keyptu hús í Mosfellsbæ Fyrsta tónlistarfólkið á almyrkvahátíðinni kynnt til leiks Opnaði sig um skilnaðinn: „Hún eldar ekki, þrífur ekki og virðist ekki mjög móðurleg“ Aldraður boltasækir steig síðasta dansinn Suðrænn og ferskur þeytingur að hætti Jönu Eva Laufey og Haraldur stækka við sig á Skaganum „Dýrmætt að fá að hafa þetta svona persónulegt“ Eigendaskipti á Kaffi Laugalæk: Breyta til en lofa sömu stemningu Leifur Andri og Hugrún trúlofuð Fyrstu skrefin tekin á sama stað og símtalið um fæðinguna barst Stjörnulífið: Ástin, glimmer og ofurkroppar „Við ætlum að hlaupa fyrir hana Birtu okkar“ Tekinn fullur, missti fjölskylduna og fékk krabbamein á sama árinu Sjá meira