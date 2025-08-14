Lífið

„Yngsti „self made“ milljóna­mæringur undir þrí­tugu“

Svava Marín Óskarsdóttir skrifar
Ferðalög eru áberandi hluti af daglegu lífi eigenda Metta Sport.
Ferðalög eru áberandi hluti af daglegu lífi eigenda Metta Sport.

Eigendur Metta Sport, Pétur Kiernan og Samúel Ásberg O’Neill, eru nýkomnir heim úr sumarfríi í Króatíu ásamt kærustum sínum, Valdísi Hörpu Porcu og Þuríði Guðrúnu Pétursdóttur. Ferðalagið einkenndist af sólríkum dögum og vellystingum ef marka má myndir á samfélagsmiðlum.

Metta Sport hefur á örfáum árum orðið eitt eftirsóttasta merki ungs fólks á Íslandi. Samkvæmt Viðskiptablaðinu hagnaðist félagið, sem rekið er undir PS2 ehf., um 93 milljónir króna árið 2023, miðað við 18 milljónir árið áður. Veltan þrefaldaðist á milli ára og nam 357 milljónum króna. Ársreikningur fyrir árið 2024 hefur ekki verið birtur.

Merkið hóf rekstur árið 2021 með vefverslun og verslun í Síðumúla, en er nú til húsa á Barónsstíg 11a. 

Félagarnir hafa ekki aðeins náð frábærum árangri í viðskiptum, heldur hafa þeir einnig ferðast víða um heiminn. Þeir fóru meðal annars með kærustum sínum til Vínarborgar í Austurríki í mars síðastliðnum.

Blár himinn og hvítar stendur

„Já það var nice í Króatíu,“ skrifaði Pétur við skemmtilega myndaröð úr ferðinni sem einkenndist af vellystingum. Þar má meðal annars sjá pörin gera vel við sig í mat og drykk, slaka á við sundlaugarbakkan á glæsihóteli, og njóta samverunnar í sól og blíðu um borð í snekkju.

„Að sjálfsögðu var næs að vera í Króatíu að fagna því að vera yngsti self-made milljónamæringur undir þrítugu!“ skrifaði athafnamaðurinn Jón Davíð Davíðsson með gamansömum hætti við færsluna. Jón Davíð þekkir vel til í fatabransanum en hann er stofnandi fataverslunarinnar Húrra.

Ferðalög Íslendingar erlendis


Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið


Tarot dagsins

Dragðu spil og sjáðu hvaða spádóm það geymir.