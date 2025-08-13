Íslenska TikTok-stjarnan og förðunarfræðingurinn Embla Wigum skein skært á rauða dreglinum í London við forsýningu Freakier Friday þann 31. júlí síðastliðnin. Meðal gesta var aðalleikkona kvikmyndarinnar, Lindsay Lohan.
Embla er ein stærsta samfélagsmiðlastjarna okkar Íslendinga og er búsett í London þar sem hún hefur verið að gera góða hluti. Hún er með 2,5 milljónir fylgjenda á TikTok og 218 þúsund fylgjendur á Instagram þar sem hún deilir gjarnan ýmsum listrænum förðunarmyndböndum.
Embla birti myndir frá frumsýningarkvöldinu á Instagram-síðu sinni fyrr í vikunni með textanum: „Forsýning á Freakier Friday . Svo mikil nostalgía, elskaði þetta“.
A post shared by Embla Gabríela Wigum (@emblawigum)
Kvikmyndin Freaky Friday með þeim Lindsay Lohan, Jamie Lee Curtis og Chad Michael Murray sló í gegn árið 2003, og nú 22 árum síðar er framhaldsmyndin komin í kvikmyndahús.
Þetta er ekki í fyrsta sinn sem Embla sækir viðburði með Hollywood-stjörnum. Hún mætti einnig á forsýningu kvikmyndarinnar A Complete Unknown í janúar á þessu ári þar sem hún var í félagsskap stórstjarna á borð við Timothée Chalamet.