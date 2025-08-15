Lífið

Bieber fékk sér smók í Skaga­firði

Jón Þór Stefánsson skrifar
Bieber er iðinn í umræddu myndbandi.
Bieber er iðinn í umræddu myndbandi.

Nýtt tónlistarmyndband kanadísku poppstjörnunnar Justins Bieber er tekið upp hér á landi, sér í lagi í í í Fljótunum í Skagafirði.

Myndbandið er við lagið First Place, sem kom út á nýjustu plötu hans SWAG.

Í myndbandinu, sem er birt í svarthvítu og einkennist af hröðum klippingum héðan og þaðan, sést Bieber njóta nátúrunnar, skemmta sér á hjóli, snjóbretti og við ýmislegt annað. Hann sést líka vinna, að því er virðist, að tónlist.

Þá er hann iðinn við reykingar í myndbandinu og sést meðal annars reykja stóra upprúllaða rettu.

Þetta er ekki fyrsta Íslandstenging nýrrar plötu Bieber. Hann birti mynd á Instagram þar sem plötuumslag SWAG sást í Fellsmúlanum.

Íslandsvinir Tónlist Skagafjörður

