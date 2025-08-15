Þorsteinn Baldur Friðriksson, athafnamaður og stofnandi Plain Vanilla, og Rós Kristjánsdóttir, gullsmiður og annar eigandi skartgripafyrirtækisins Hik & Rós, eru orðin hjón. Frá þessu greinir Rós í hringrásinni (e.story) á Instagram.
Þorsteinn og Rós byrjuðu saman í lok árs 2017 og eiga saman tvo drengi, Kristján Mána sem er sex ára og Benedikt Loga sem fæddist í janúar á þessu ári. Fyrir á Þorsteinn tvö börn. Töluverður aldursmunur er á parinu, eða 13 ár. Þorsteinn er 46 ára en Rós 33 ára.
Í færslu Rósar í hringrásinn má sjá myndir af þeim hjónum prúðbúnum við Reykajvíkurhöfn þar sem hún skrifar „Já“ við myndirnar ásamt kirkju-tjákni.
View this post on Instagram A post shared by Rós Kristjánsdóttir (@roskristjansdottir)
Rós á skartgripafyrirtækið Hik&Rós ásamt Helga Kristinssyni gullsmíðameistara. Hik&Rós fine jewelry var stofnað 2022 af Rós og Helga í Grímsbænum en þau kynntust þegar að Rós lagði stund á nám við gullsmíði.
Þorsteinn er einn stofnenda hugbúnaðarfyrirtækisins Plain Vanilla sem vakti athygli fyrir mikla velgengni á skömmum tíma með spurningaleikjasmáforritinu Quiz up, en með tímanum fækkaði spilurum og var fyrirtækið keypt af fjárfestingarfyrirtækinu Glu Mobile árið 2016.