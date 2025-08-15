Lífið

For­seta­hjónin létu sig ekki vanta

Svava Marín Óskarsdóttir skrifar
Forsetahjónin, frú Halla Tómasdóttir og Björn Skúlason, ásamt Sögu Garðarsdóttur, Hlyni Pálmasyni og Sverri Guðnasyni.
Forsetahjónin, frú Halla Tómasdóttir og Björn Skúlason, ásamt Sögu Garðarsdóttur, Hlyni Pálmasyni og Sverri Guðnasyni. Ljósmynd/Brynjar Leó Hreiðarsson

Nýjasta kvikmynd Hlyns Pálmasonar var frumsýnd á Íslandi fyrir fullum sal gesta í Bíó Paradís í gærkvöldi. Um er að ræða ljúfsára skilnaðarmynd, með Sögu Garðarsdóttur og Sverri Guðnasyni í aðalhlutverkum, sem fylgir eftir fjölskyldu yfir fjórar árstíðir.

Myndin heitir Ástin sem eftir er og fylgir fjölskyldu þar sem foreldrarnir stíga sín fyrstu skref í átt að skilnaði; fylgst er með hversdagslífi fjölskyldunnar yfir fjórar árstíðir. Áhorfendur fylgjast með fjölskyldunni ganga í gegnum óvænt, fyndin og hjartnæm augnablik sem endurspegla breytt sambönd innan hennar.

Hér fyrir neðan má sjá senu úr myndinni þar sem persónur Sögu og Sverris ræða saman síðla kvölds og lýkur með óvæntu tilboði í bílnum:

Ástin sem eftir er var heimsfrumsýnd á kvikmyndahátíðinni í Cannes í Frakklandi í maí. Var það í þriðja sinn sem verk eftir Hlyn var valið til sýninga á hátíðinni, áður höfðu Volaða land og Hvítur, hvítur dagur verið sýndar á hátíðinni.

Aftur á móti er Ástin sem eftir er fyrsta íslenska kvikmyndin sem hefur verið valin í Premiere-flokk Cannes-hátíðarinnar.

Hér að neðan má sjá ljósmyndir sem voru teknar á frumsýningunni sem fór fram í gærkvöldi:

Hlynur, Saga og Sverrir.Ljósmynd/Brynjar Leó Hreiðarsson
Frú Halla Tómasdóttir í samtali við Hlyn Pálmason.Ljósmynd/Brynjar Leó Hreiðarsson
Saga og Sverrir ásamt systkinunum Ídu Mekkín, Þorgils og Grími Hlynsbörnum sem fara á kostum í myndinni.Ljósmynd/Brynjar Leó Hreiðarsson
Ljósmynd/Brynjar Leó Hreiðarsson
Ljósmynd/Brynjar Leó Hreiðarsson
Ljósmynd/Brynjar Leó Hreiðarsson
salurinn var þétt setinn.Ljósmynd/Brynjar Leó Hreiðarsson
Ljósmynd/Brynjar Leó Hreiðarsson
Ljósmynd/Brynjar Leó Hreiðarsson
Ljósmynd/Brynjar Leó Hreiðarsson
Ljósmynd/Brynjar Leó Hreiðarsson
Katla Margrét og Bergur Ebbi létu sig ekki vanta.Ljósmynd/Brynjar Leó Hreiðarsson
Ljósmynd/Brynjar Leó Hreiðarsson

 

