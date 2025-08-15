Forsetahjónin létu sig ekki vanta Svava Marín Óskarsdóttir skrifar 15. ágúst 2025 21:01 Forsetahjónin, frú Halla Tómasdóttir og Björn Skúlason, ásamt Sögu Garðarsdóttur, Hlyni Pálmasyni og Sverri Guðnasyni. Ljósmynd/Brynjar Leó Hreiðarsson Nýjasta kvikmynd Hlyns Pálmasonar var frumsýnd á Íslandi fyrir fullum sal gesta í Bíó Paradís í gærkvöldi. Um er að ræða ljúfsára skilnaðarmynd, með Sögu Garðarsdóttur og Sverri Guðnasyni í aðalhlutverkum, sem fylgir eftir fjölskyldu yfir fjórar árstíðir. Myndin heitir Ástin sem eftir er og fylgir fjölskyldu þar sem foreldrarnir stíga sín fyrstu skref í átt að skilnaði; fylgst er með hversdagslífi fjölskyldunnar yfir fjórar árstíðir. Áhorfendur fylgjast með fjölskyldunni ganga í gegnum óvænt, fyndin og hjartnæm augnablik sem endurspegla breytt sambönd innan hennar. Hér fyrir neðan má sjá senu úr myndinni þar sem persónur Sögu og Sverris ræða saman síðla kvölds og lýkur með óvæntu tilboði í bílnum: Ástin sem eftir er var heimsfrumsýnd á kvikmyndahátíðinni í Cannes í Frakklandi í maí. Var það í þriðja sinn sem verk eftir Hlyn var valið til sýninga á hátíðinni, áður höfðu Volaða land og Hvítur, hvítur dagur verið sýndar á hátíðinni. Aftur á móti er Ástin sem eftir er fyrsta íslenska kvikmyndin sem hefur verið valin í Premiere-flokk Cannes-hátíðarinnar. Hér að neðan má sjá ljósmyndir sem voru teknar á frumsýningunni sem fór fram í gærkvöldi: Hlynur, Saga og Sverrir.Ljósmynd/Brynjar Leó Hreiðarsson Frú Halla Tómasdóttir í samtali við Hlyn Pálmason.Ljósmynd/Brynjar Leó Hreiðarsson Saga og Sverrir ásamt systkinunum Ídu Mekkín, Þorgils og Grími Hlynsbörnum sem fara á kostum í myndinni.Ljósmynd/Brynjar Leó Hreiðarsson Ljósmynd/Brynjar Leó Hreiðarsson Ljósmynd/Brynjar Leó Hreiðarsson Ljósmynd/Brynjar Leó Hreiðarsson salurinn var þétt setinn.Ljósmynd/Brynjar Leó Hreiðarsson Ljósmynd/Brynjar Leó Hreiðarsson Ljósmynd/Brynjar Leó Hreiðarsson Ljósmynd/Brynjar Leó Hreiðarsson Ljósmynd/Brynjar Leó Hreiðarsson Katla Margrét og Bergur Ebbi létu sig ekki vanta.Ljósmynd/Brynjar Leó Hreiðarsson Ljósmynd/Brynjar Leó Hreiðarsson Bíó og sjónvarp Kvikmyndagerð á Íslandi Mest lesið Á batavegi fjórum mánuðum eftir slysið Lífið Bieber fékk sér smók í Skagafirði Lífið Svaraði eiginmanninum fyrrverandi: „Eldandi, þrífandi og alandi upp börn“ Lífið Tekur á „að fara stöðugt á þennan dimma stað“ Lífið Cruise afþakkaði boð Trump Lífið Björn Bragi, Jón Jónsson og Anna Svava í handritsteymi Áramótaskaupsins Lífið Örn Eldjárn kaupir hús Jóns Ólafssonar Lífið Ársgömul færsla á Reddit kveikjan að samstarfinu Lífið Syrgir gamla íslenska skyrið: „Nánast með verstu menningarglæpum okkar sögu“ Menning „Yngsti „self made“ milljónamæringur undir þrítugu“ Lífið Fleiri fréttir Forsetahjónin létu sig ekki vanta Uppskrift að hinu fullkomna vinkonukvöldi Svaraði eiginmanninum fyrrverandi: „Eldandi, þrífandi og alandi upp börn“ Þorsteinn og Rós orðin hjón Fagna aldarfjórðungsafmæli Ylstrandarinnar á morgun Björn Bragi, Jón Jónsson og Anna Svava í handritsteymi Áramótaskaupsins Á batavegi fjórum mánuðum eftir slysið Ársgömul færsla á Reddit kveikjan að samstarfinu Bieber fékk sér smók í Skagafirði Örn Eldjárn kaupir hús Jóns Ólafssonar Cruise afþakkaði boð Trump Tekur á „að fara stöðugt á þennan dimma stað“ „Það var aldrei uppgjöf í hans huga, alltaf jákvæðni“ Tíramísú sem morgunmatur fyrir alla fjölskylduna Innsýn í molnandi hjónaband: „Persónuleikinn þinn var ekki svona fyrir nokkrum árum“ „Yngsti „self made“ milljónamæringur undir þrítugu“ Heillandi arkitektúr í Garðabæ Valdi hættur að spila í neðri deildunum Gugga í gúmmíbát fagnaði afmæli sínu með heitustu guggum landsins Hall og Oates ná sáttum Embla Wigum og Lindsey Lohan glæsilegar á rauða dreglinum Hannaði innsetningargallann í þrívíddarforriti vegna tímaþröngar Hóta enn á ný að úthýsa vinsælli „spýtukarlanekt“ Hugleiks Skjótt skipast veður í slaufun: Íhugar endurkomu Ragnheiður og Benedikt eiga von á jóladreng Fagnar því að hafa klárað „erfiðustu kappreiðar í heimi“ Ragga Nagli minnir á „grænu flöggin“ í samböndum Stjúpbörn- og foreldrar: „Alltof mörg tilfelli þar sem þetta gengur ekki nógu vel“ Elín Dís og Sigurður keyptu raðhús í Fossvogi á 175 milljónir Söguleg sátt milli há- og lágmenningar á Klapparstíg Sjá meira