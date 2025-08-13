Lífið

Ragn­heiður og Bene­dikt eiga von á jóladreng

Svava Marín Óskarsdóttir skrifar
Ragnheiður og Benedikt eiga von á dreng.
Rithöfundurinn Ragnheiður Jónsdóttir og Benedikt Skúlason, stofnandi og framkvæmdastjóri Lauf, eiga von á dreng þann 24. desember næstkomandi. Um er að ræða þeirra þriðja barn saman en þau eiga fyrir eina dóttur og einn son.

