Rithöfundurinn Ragnheiður Jónsdóttir og Benedikt Skúlason, stofnandi og framkvæmdastjóri Lauf, eiga von á dreng þann 24. desember næstkomandi. Um er að ræða þeirra þriðja barn saman en þau eiga fyrir eina dóttur og einn son.
Ragnheiður hlaut glæpasagnaverðlaunin Svartfuglinn 2023 fyrir frumraun sína, Blóðmjólk, sem nú er í vinnslu sem sjónvarpsþáttur.
„Lítill bróðir væntanlegur á aðfangadag!“ skrifar Ragnheiður í færslu á samfélagsmiðlum.
