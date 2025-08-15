Á batavegi fjórum mánuðum eftir slysið Svava Marín Óskarsdóttir skrifar 15. ágúst 2025 12:07 María Sigrún Hilmarsdóttir er fréttakona hjá Ríkisútvarpinu. María Sigrún Hilmarsdóttir, fréttakona á Ríkissjónvarpinu, gekkst undir margþætta aðgerð á vinstra hné í gær eftir að hafa slasast á fjallaskíðum á Snæfellsjökli um liðna páska. Hún segist nú vera á batavegi og stefnir á að mæta aftur til starfa í október. Frá þessu greinir María Sigrún í færslu á samfélagsmiðlum. „Nú er ég að jafna mig eftir margþætta aðgerð á vinstra hné sem gerð var í gær og gekk blessunarlega mjög vel. Þar var meðal annars búið til nýtt fremra krossband úr sin sem tekið var af framan af sköflungi. Nú taka við nokkrar vikur á hækjum og verkjalyfjum og svo markviss endurhæfing með sjúkraþjálfara,“ skrifar María Sigrún. Hlakkar til að sinna börnunum Fjórir mánuði eru liðnir frá slysinu þar sem hún margbraut á sér ökklann, sleit liðband og krossband í hné. María fór í aðgerð á ökklanum á páskadag og gekkst undir aðgerð á hnénu í gær. Í byrjun maímánaðar ræddi María slysið við fréttastofu Sýnar. Hún sagðist ekki hafa áttað sig strax á hve illa væri fyrir henni komið og varð mjög brugðið þegar hún var tekin úr skíðabuxunum á slysadeildinni. „Þá sé ég á mér vinstri fótinn og þetta er eins og fílsfótur. Þá var mér rúllað beint í myndatöku og það varð ljóst að það þyrfti að gera aðgerð,“ sagði María í viðtalinu. María sagði það erfiðasta við slysið vera að hún gæti ekki sinnt börnunum sínum að fullu, en yngsta dóttir hennar er fötluð og þarf mikla aðstoð. „Ég hlakka svo til að geta beygt bæði hnén aftur, sitja á hækjum mér og snýta litlum nebbum í augnhæð. Það er ekki gefið og gæti tekið eitt ár, en þangað stefni ég,“ skrifaði María við færsluna að lokum. View this post on Instagram A post shared by María Sigrún Hilmarsdóttir (@mariasigrun) Ríkisútvarpið Skíðaíþróttir Ástin og lífið Mest lesið Tekur á „að fara stöðugt á þennan dimma stað“ Lífið Cruise afþakkaði boð Trump Lífið Bieber fékk sér smók í Skagafirði Lífið Á batavegi fjórum mánuðum eftir slysið Lífið Syrgir gamla íslenska skyrið: „Nánast með verstu menningarglæpum okkar sögu“ Menning Örn Eldjárn kaupir hús Jóns Ólafssonar Lífið „Það var aldrei uppgjöf í hans huga, alltaf jákvæðni“ Lífið Ársgömul færsla á Reddit kveikjan að samstarfinu Lífið „Yngsti „self made“ milljónamæringur undir þrítugu“ Lífið Tíramísú sem morgunmatur fyrir alla fjölskylduna Lífið Fleiri fréttir Á batavegi fjórum mánuðum eftir slysið Ársgömul færsla á Reddit kveikjan að samstarfinu Bieber fékk sér smók í Skagafirði Örn Eldjárn kaupir hús Jóns Ólafssonar Cruise afþakkaði boð Trump Tekur á „að fara stöðugt á þennan dimma stað“ „Það var aldrei uppgjöf í hans huga, alltaf jákvæðni“ Tíramísú sem morgunmatur fyrir alla fjölskylduna Innsýn í molnandi hjónaband: „Persónuleikinn þinn var ekki svona fyrir nokkrum árum“ „Yngsti „self made“ milljónamæringur undir þrítugu“ Heillandi arkitektúr í Garðabæ Valdi hættur að spila í neðri deildunum Gugga í gúmmíbát fagnaði afmæli sínu með heitustu guggum landsins Hall og Oates ná sáttum Embla Wigum og Lindsey Lohan glæsilegar á rauða dreglinum Hannaði innsetningargallann í þrívíddarforriti vegna tímaþröngar Hóta enn á ný að úthýsa vinsælli „spýtukarlanekt“ Hugleiks Skjótt skipast veður í slaufun: Íhugar endurkomu Ragnheiður og Benedikt eiga von á jóladreng Fagnar því að hafa klárað „erfiðustu kappreiðar í heimi“ Ragga Nagli minnir á „grænu flöggin“ í samböndum Stjúpbörn- og foreldrar: „Alltof mörg tilfelli þar sem þetta gengur ekki nógu vel“ Elín Dís og Sigurður keyptu raðhús í Fossvogi á 175 milljónir Söguleg sátt milli há- og lágmenningar á Klapparstíg Anton Corbijn heiðursgestur RIFF Með um 300 tegundir af rósum í garðinum sínum Jóhann Alfreð og Valdís keyptu hús í Mosfellsbæ Fyrsta tónlistarfólkið á almyrkvahátíðinni kynnt til leiks Opnaði sig um skilnaðinn: „Hún eldar ekki, þrífur ekki og virðist ekki mjög móðurleg“ Aldraður boltasækir steig síðasta dansinn Sjá meira