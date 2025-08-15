Það er fátt sem jafnast á við notalega kvöldstund með góðum vinkonum þar sem hægt er að slaka á, kúpla sig frá hversdagsleikanum og hlaða batteríin. Lífið á Vísi setti saman hugmyndir að ógleymanlegu vinkonukvöldi heima fyrir.
Fatnaðurinn er algjört grunnatriði þegar það kemur að notalegri kvöldstund. Skelltu þér í uppáhalds kósýgallann þinn eða mýkstu náttfötin svo það fari sem best um þig.
Dekrið við húðina og dragið fram ykkar uppáhalds andlitsmaska og lakkið á ykkur neglurnar á meðan þið spjallið um lífið og tilveruna.
Horfið saman á rómantíska gamanmynd sem þið hafið alltaf elskað, kannski eina sem var uppáhaldi á menntaskólaárunum.
Skellið poppi og nammi í skál og hjúfrið ykkur saman undir teppinu í sófanum.
Hér eru nokkrar klassískar 90' „chick flick“ kvikmyndir:
Notting Hill
The Notebook
How to Lose a Guy in 10 Days
27 Dresses
10 Things I hate About You
The Proposal
Letters to Juliet
Takið ykkur tíma til að rifja upp gamlar sögur, hlæja saman og tala um það sem þið mynduð kannski ekki ræða við neinn annan. Þetta er stundin til að styrkja vináttuna og skapa nýjar minningar saman með dass af nostalgíu.