Þegar RAX hóf störf á Morgunblaðinu 16 ára gamall var Árni Johnsen, þá blaðamaður, einn sá fyrsti sem bauð hann velkominn og tókst með þeim mikil vinátta. Þeir urðu fljótlega að teymi blaðamanns og ljósmyndara og fóru í alls kyns svaðilfarir til að afla frétta. Skipsströnd, eldgos, og hvalrekar voru meðal þess sem félagarnir gerðu saman fréttir um.
Ævintýri RAX og Árna leiddu þá einnig til útlanda en þeir eltu eitt sinn eldfjallafræðinginn Harald Sigurðsson til eldfjallaeyjarinnar Krakatá í vísindaleiðangur. Þar þurftu þeir að höggva sér leið með sveðjum í gegnum þykkan skóg til þess að komast upp á eldfjallið. Skógurinn iðaði af lífi en þar mátti finna köngulær, kyrkislöngur, eitraðar margfætlur, og eðlur.
Árni studdi einnig við RAX þegar hann ákvað að byrja að mynda lífið á norðurslóðum og fór með RAX í eina af fyrstu ferðunum til Grænlands þar sem þeir kynntust veiðimanninum Massana sem var kallaður Kóngurinn í Thule. Þar beitti Árni þeirri aðferð að taka athyglina af RAX svo hann gæti smellt myndum af Massana við leik og störf án þess að hann stillti sér upp fyrir myndavélina.
RAX minnist Árna vinar síns í nýjasta þættinum af RAX Augnablik sem sjá má í spilaranum hér fyrir neðan.
Hér fyrir neðan má sjá fleiri þætti úr smiðju RAX.
Haraldur Sigurðsson eldfjallafræðingur og einn af virtari vísindamönnum í heiminum, fór ásamt tveimur erlendum vísindamönnum árið 1990 til að rannsaka eldfjallaeyjuna Krakatá. RAX og Árni Johnsen fengu að slást með í för.
Árið 1989 fóru RAX og Árni Johnsen í Landmannalaugar að gera sjö síðna grein í Morgunblaðið um lífið á fjöllum. Þar náði RAX einni af sínum eftirminnilegri myndum þegar fjallkóngurinn Kristinn Guðnason sundreið Rangá með kind i eftirdragi.
RAX og Árni Johnsen heimsóttu Thule, sem var nyrsta byggð í heimi, árið 1987. Þar fylgdist RAX með veiðimönnum úti á ísnum við Grænland í fyrsta skipti, meðal annars manninum sem kallaður var kóngurinn í Thule.