Lífið

Fagna aldar­fjórðungs­af­mæli Yl­strandarinnar á morgun

Atli Ísleifsson skrifar
Ylströndin í Nauthólsvík á sólríkum sumardegi.
Ylströndin í Nauthólsvík á sólríkum sumardegi. Vísir/Vilhelm

Ylströndin í Nauthólsvík fagnar 25 ára afmæli í ár og af því tilefni verðum því öllum boðið til veislu á ströndinni á morgun, laugardaginn 16. ágúst, með skemmtidagskrá fyrir öll.

Frá þessu segir á vef Reykjavíkurborgar þar sem segir að ylströndin hafi verið tekin í notkun á þjóðhátíðardaginn þann 17. júní árið 2000 og hafi meginmarkmið framkvæmdarinnar verið að útbúa fjölbreytt útivistarsvæði með áherslu á útiveru og siglingar, sól- og sjóböð. 

„Settir voru upp voldugir sjóvarnargarðar sem lokuðu af lón þar sem kaldur sjór og heitt vatn renna saman. Sanddæluskipið Sóley flutti gullinn skeljasand úr Faxaflóa inn fyrir garðana á Ylströndinni.

Útbúin var búnings- og sturtuaðstaða fyrir baðgesti auk veitingasölu og grillaðstöðu. Fyrir framan búningsaðstöðu er löng setlaug með heitu vatni og eimbað. Í flæðarmálinu er svo uppstreymispottur til hitunar á lóninu yfir sumarmánuðina.

Stærð strandarinnar og varnargarðsins eru tæpir 14 þúsund fermetrar að stærð.Reykjavíkurborg

Stærð strandarinnar og varnargarðsins eru tæpir 14 þúsund fermetrar að stærð. Siglingaklúbbarnir Siglunes og Brokey eru með aðstöðu sína við Nauthólsvík og bjóða upp á fjölbreytt námskeið. Að meðaltali koma hátt í 530.000 gestir á hverju ári á ströndina.

Ingibjörg Sólrún Gísladóttir, þáverandi borgarstjóri, vígði Ylströndina formlega á þjóhátíðardaginn, með því að stinga sér til sunds ásamt hópi barna úr Sundfélagi Reykjavíkur og Eyjólfi Jónssyni heitnum sundkappa. Synt var yfir víkina, þó ekki frá Kópavogi, og að loknu sundi var slakað á í heita pottinum. Sjá umfjöllun í Morgunblaðinu.

Á þeim 25 árum sem liðin eru hefur Ylströndin fest sig í sessi sem staður þar sem fólk nýtur heilsueflingar, samveru og náttúru við sjávarsíðuna. Sjósund, sólböð og samvera hafa gert ströndina að ómissandi hluta af borgarlífinu.

Afmælisveisla og öll velkomin

Í tilefni tímamótanna verður boðið til veislu á ströndinni í Nauthólsvík þann 16. ágúst næstkomandi frá klukkan 13:30 til 16:00.

Dagskráin verður sem hér segir:

  • 13:30 – 16:00 DJ Bjössi tryggir góða stemningu
  • 14:00 – 16:00 Hoppukastalar fyrir yngstu kynslóðina verða á ströndinni
  • 14:00 – 16:00 Tufti og tröllabarn heilsa upp á gesti
  • 14:15 Heiða Björg Hilmisdóttir, borgarstjóri býður gesti velkomna
  • 14:30 Suzie fjölleikastelpa skemmtir gestum

Gestum verður boðið upp á íspinna og Bæjarins beztu verða á svæðinu. Aðgangur ókeypis,“ segir í tilkynningunni.

Reykjavík Sjósund Tímamót


Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið


Tarot dagsins

Dragðu spil og sjáðu hvaða spádóm það geymir.