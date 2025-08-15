Fagna aldarfjórðungsafmæli Ylstrandarinnar á morgun Atli Ísleifsson skrifar 15. ágúst 2025 13:50 Ylströndin í Nauthólsvík á sólríkum sumardegi. Vísir/Vilhelm Ylströndin í Nauthólsvík fagnar 25 ára afmæli í ár og af því tilefni verðum því öllum boðið til veislu á ströndinni á morgun, laugardaginn 16. ágúst, með skemmtidagskrá fyrir öll. Frá þessu segir á vef Reykjavíkurborgar þar sem segir að ylströndin hafi verið tekin í notkun á þjóðhátíðardaginn þann 17. júní árið 2000 og hafi meginmarkmið framkvæmdarinnar verið að útbúa fjölbreytt útivistarsvæði með áherslu á útiveru og siglingar, sól- og sjóböð. „Settir voru upp voldugir sjóvarnargarðar sem lokuðu af lón þar sem kaldur sjór og heitt vatn renna saman. Sanddæluskipið Sóley flutti gullinn skeljasand úr Faxaflóa inn fyrir garðana á Ylströndinni. Útbúin var búnings- og sturtuaðstaða fyrir baðgesti auk veitingasölu og grillaðstöðu. Fyrir framan búningsaðstöðu er löng setlaug með heitu vatni og eimbað. Í flæðarmálinu er svo uppstreymispottur til hitunar á lóninu yfir sumarmánuðina. Stærð strandarinnar og varnargarðsins eru tæpir 14 þúsund fermetrar að stærð.Reykjavíkurborg Stærð strandarinnar og varnargarðsins eru tæpir 14 þúsund fermetrar að stærð. Siglingaklúbbarnir Siglunes og Brokey eru með aðstöðu sína við Nauthólsvík og bjóða upp á fjölbreytt námskeið. Að meðaltali koma hátt í 530.000 gestir á hverju ári á ströndina. Ingibjörg Sólrún Gísladóttir, þáverandi borgarstjóri, vígði Ylströndina formlega á þjóhátíðardaginn, með því að stinga sér til sunds ásamt hópi barna úr Sundfélagi Reykjavíkur og Eyjólfi Jónssyni heitnum sundkappa. Synt var yfir víkina, þó ekki frá Kópavogi, og að loknu sundi var slakað á í heita pottinum. Sjá umfjöllun í Morgunblaðinu. Á þeim 25 árum sem liðin eru hefur Ylströndin fest sig í sessi sem staður þar sem fólk nýtur heilsueflingar, samveru og náttúru við sjávarsíðuna. Sjósund, sólböð og samvera hafa gert ströndina að ómissandi hluta af borgarlífinu. Afmælisveisla og öll velkomin Í tilefni tímamótanna verður boðið til veislu á ströndinni í Nauthólsvík þann 16. ágúst næstkomandi frá klukkan 13:30 til 16:00. Dagskráin verður sem hér segir: 13:30 – 16:00 DJ Bjössi tryggir góða stemningu 14:00 – 16:00 Hoppukastalar fyrir yngstu kynslóðina verða á ströndinni 14:00 – 16:00 Tufti og tröllabarn heilsa upp á gesti 14:15 Heiða Björg Hilmisdóttir, borgarstjóri býður gesti velkomna 14:30 Suzie fjölleikastelpa skemmtir gestum Gestum verður boðið upp á íspinna og Bæjarins beztu verða á svæðinu. Aðgangur ókeypis,“ segir í tilkynningunni. Reykjavík Sjósund Tímamót Mest lesið Á batavegi fjórum mánuðum eftir slysið Lífið Cruise afþakkaði boð Trump Lífið Bieber fékk sér smók í Skagafirði Lífið Tekur á „að fara stöðugt á þennan dimma stað“ Lífið Örn Eldjárn kaupir hús Jóns Ólafssonar Lífið Syrgir gamla íslenska skyrið: „Nánast með verstu menningarglæpum okkar sögu“ Menning Ársgömul færsla á Reddit kveikjan að samstarfinu Lífið Björn Bragi, Jón Jónsson og Anna Svava í handritsteymi Áramótaskaupsins Lífið „Það var aldrei uppgjöf í hans huga, alltaf jákvæðni“ Lífið „Yngsti „self made“ milljónamæringur undir þrítugu“ Lífið Fleiri fréttir Fagna aldarfjórðungsafmæli Ylstrandarinnar á morgun Björn Bragi, Jón Jónsson og Anna Svava í handritsteymi Áramótaskaupsins Á batavegi fjórum mánuðum eftir slysið Ársgömul færsla á Reddit kveikjan að samstarfinu Bieber fékk sér smók í Skagafirði Örn Eldjárn kaupir hús Jóns Ólafssonar Cruise afþakkaði boð Trump Tekur á „að fara stöðugt á þennan dimma stað“ „Það var aldrei uppgjöf í hans huga, alltaf jákvæðni“ Tíramísú sem morgunmatur fyrir alla fjölskylduna Innsýn í molnandi hjónaband: „Persónuleikinn þinn var ekki svona fyrir nokkrum árum“ „Yngsti „self made“ milljónamæringur undir þrítugu“ Heillandi arkitektúr í Garðabæ Valdi hættur að spila í neðri deildunum Gugga í gúmmíbát fagnaði afmæli sínu með heitustu guggum landsins Hall og Oates ná sáttum Embla Wigum og Lindsey Lohan glæsilegar á rauða dreglinum Hannaði innsetningargallann í þrívíddarforriti vegna tímaþröngar Hóta enn á ný að úthýsa vinsælli „spýtukarlanekt“ Hugleiks Skjótt skipast veður í slaufun: Íhugar endurkomu Ragnheiður og Benedikt eiga von á jóladreng Fagnar því að hafa klárað „erfiðustu kappreiðar í heimi“ Ragga Nagli minnir á „grænu flöggin“ í samböndum Stjúpbörn- og foreldrar: „Alltof mörg tilfelli þar sem þetta gengur ekki nógu vel“ Elín Dís og Sigurður keyptu raðhús í Fossvogi á 175 milljónir Söguleg sátt milli há- og lágmenningar á Klapparstíg Anton Corbijn heiðursgestur RIFF Með um 300 tegundir af rósum í garðinum sínum Jóhann Alfreð og Valdís keyptu hús í Mosfellsbæ Fyrsta tónlistarfólkið á almyrkvahátíðinni kynnt til leiks Sjá meira