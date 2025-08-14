Innsýn í molnandi hjónaband: „Persónuleikinn þinn var ekki svona fyrir nokkrum árum“ Magnús Jochum Pálsson skrifar 14. ágúst 2025 14:01 Kim Kardashian reynir að róa æstan Kanye West niður eftir að sá síðarnefndi hætti að taka geðlyfin sín. Myndefni úr nýrri heimildarmynd um Kanye West, sem var tekin upp yfir sex ára tímabil, sýnir hvernig molnaði undan hjónabandi hans við Kim Kardashian samhliða versnandi andlegri heilsu hans. Ný stikla fyrir heimildarmyndina In Whose Name? sem birtist á miðvikudag. Leikstjóri myndarinnarNicolas Ballesteros hóf átján ára að fanga persónulegar stundir West og hefur á síðustu sex árum tekið upp þúsundir klukkustunda. Stiklan sem er mínútulöng hefst á West segja: „Ég hef ekki verið á lyfjunum mínum í fimm mánuði.“ Næst má heyra grátandi Kim segja: „Persónuleikinn þinn var ekki svona fyrir nokkrum árum.“ West greindist árið 2018 með geðhvarfasýki en sagði síðan fyrr á þessu ári að hann væri í raun einhverfur. Þar á eftir má sjá Kim reyna að róa niður reiðan Kanye sem liggur æstur í leðursófa. „Aldrei segja mér að ég muni vakna einn daginn og ekki eiga neitt!“ segir Kanye við Kim sem svarar: „Við getum talað um það seinna, en...“ „Það er ekkert en!“ gargar þá Kanye. Heimildarmyndin sýnir einnig frá framboði West til forseta og sunnudagsmessu-tónleikum sem hann hélt vikulega árið 2019. Á einum þeirra má sjá hann brotna niður og lýsa því yfir að hann hafi skammast sín fyrir að gráta. „Ég myndi frekar vera dauður en á lyfjum. Annað hvort eyðileggja þau mig, eða ég eyðilegg þau,“ segir hann á einum tímapunkti. „Þau eru að drepa hæfni okkar til að hugsa út fyrir kassann!“ segir hann jafnframt. Stiklan endar svo á því að West segir: „Veistu hvað er það besta við að vera listamaður með geðhvarfasýki? Allt sem þú gerir og segir er listaverk.“ In Whose Name? verður frumsýnd vestanhafs 19. september næstkomandi í völdum kvikmyndahúsum og dettur vonandi inn á streymisveitur seinna á árinu fyrir okkur hin. Bandaríkin Mál Kanye West Hollywood Tengdar fréttir „Ye mátti þola versnandi andlega heilsu vegna gjörða þinna“ Kanye West og Bianca Censori hyggjast lögsækja tannlækninn Thomas Connelly fyrir að hafa útvegað rapparanum „hættulegt“ magn hláturgass sem gerði hann háðan gasinu, leiddi til mikilla geðsveifla og olli honum „taugafræðilegum skaða“. 3. maí 2025 14:08 Ætlar í stríð við Kim leyfi hún North ekki að rappa á lagi með Diddy Kanye West gaf út lag með dóttur sinni North og Sean „Diddy“ Combs um helgina en rapp North á laginu virðist vera í óþökk Kim Kardashian, fyrrverandi eiginkonu West. Búið er að eyða laginu en fyrir útgáfuna sagðist West ætla í stríð við Kim ef hún kæmi í veg fyrir útgáfuna. 17. mars 2025 10:50 Segist vera nasisti sem elskar Hitler Kanye West hefur á síðustu klukkutímum sagst vera nasisti og elska Adolf Hitler. 