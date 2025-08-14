Lífið

Inn­sýn í molnandi hjóna­band: „Per­sónu­leikinn þinn var ekki svona fyrir nokkrum árum“

Magnús Jochum Pálsson skrifar
Kim Kardashian reynir að róa æstan Kanye West niður eftir að sá síðarnefndi hætti að taka geðlyfin sín.

Myndefni úr nýrri heimildarmynd um Kanye West, sem var tekin upp yfir sex ára tímabil, sýnir hvernig molnaði undan hjónabandi hans við Kim Kardashian samhliða versnandi andlegri heilsu hans.

Ný stikla fyrir heimildarmyndina In Whose Name? sem birtist á miðvikudag. Leikstjóri myndarinnarNicolas Ballesteros hóf átján ára að fanga persónulegar stundir West og hefur á síðustu sex árum tekið upp þúsundir klukkustunda. 

Stiklan sem er mínútulöng hefst á West segja: „Ég hef ekki verið á lyfjunum mínum í fimm mánuði.“ 

Næst má heyra grátandi Kim segja: „Persónuleikinn þinn var ekki svona fyrir nokkrum árum.“ West greindist árið 2018 með geðhvarfasýki en sagði síðan fyrr á þessu ári að hann væri í raun einhverfur.

Þar á eftir má sjá Kim reyna að róa niður reiðan Kanye sem liggur æstur í leðursófa.

„Aldrei segja mér að ég muni vakna einn daginn og ekki eiga neitt!“ segir Kanye við Kim sem svarar: „Við getum talað um það seinna, en...“

„Það er ekkert en!“ gargar þá Kanye.

Heimildarmyndin sýnir einnig frá framboði West til forseta og sunnudagsmessu-tónleikum sem hann hélt vikulega árið 2019. Á einum þeirra má sjá hann brotna niður og lýsa því yfir að hann hafi skammast sín fyrir að gráta.

„Ég myndi frekar vera dauður en á lyfjum. Annað hvort eyðileggja þau mig, eða ég eyðilegg þau,“ segir hann á einum tímapunkti. 

„Þau eru að drepa hæfni okkar til að hugsa út fyrir kassann!“ segir hann jafnframt.

Stiklan endar svo á því að West segir: „Veistu hvað er það besta við að vera listamaður með geðhvarfasýki? Allt sem þú gerir og segir er listaverk.“

In Whose Name? verður frumsýnd vestanhafs 19. september næstkomandi í völdum kvikmyndahúsum og dettur vonandi inn á streymisveitur seinna á árinu fyrir okkur hin.

