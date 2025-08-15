Ársgömul færsla á Reddit kveikjan að samstarfinu Tómas Arnar Þorláksson og Sólrún Dögg Jósefsdóttir skrifa 15. ágúst 2025 12:03 Viktor og Óskar eru stofnendur fyrsta fjölbragðaglímufélags Íslands. Vísir Stífar æfingar eru í gangi þessa dagana hjá Icelandic Combat theatre, eina fjölbragðaglímufélagi Íslands, fyrir þeirra fyrstu sýningu sem haldin verður á skemmtistaðnum Lemmy á Menningarnótt. Fjölbragðaglíma vísar til bardagaíþróttar með leikhúsívafi, þar sem öll brögð og glímutök eru æfð fyrirfram. Íþróttin hefur notið mikilla vinsælda vestanhafs þar sem Wrestle Mania er án efa þekktasta vörumerkið. Mörg fræg nöfn hafa sprottið úr sportinu, þar á meðal Hulk Hogan og Shaq. Ísland í dag kíkti í heimsókn í nýja æfingahúsnæði félagsins. Þegar fréttamaður heimsótti Viktor Sigursveinsson og Óskar Dag Marteinsson stofnendur Icelandic Combat Theatre í júní var æfingahúsnæði þeirra í bílskúr og sýning aðeins fjarlægur draumur. Senn verður draumurinn að veruleika en nýja æfingaaðstaðan býður upp á mörg sóknarfæri. Á menningarnótt bjóða kapparnir á sýningu á skemmtistaðnum Lemmy. „Þessi sýning verðu blanda af fjölbragðaglímu og rokktónleikum,“ útskýrir Viktor. En hvað kom til að tveir menn stofnuðu fjölbragðaglímufélag á Íslandi? „Ég byrjaði fyrst að fylgjast með þessu 2011 og síðan er ég búinn að vera ástfanginn af þessu og dreymdi alltaf um að gera þetta,“ segir Óskar Dagur. Beið í ár eftir svari Árið 2023 bárust fregnir af því að Bray Wyatt, einn fremsti fjölglímukappi heims, hefði skyndilega fallið frá aðeins 36 ára gamall. „Andlega fór það rosalega illa með mig. Eftir það ákvað ég að gefa allt sem ég gat til að byrja þetta á Íslandi,“ segir Óskar, sem segist hafa litið upp til Wyatt. Eftir árangurslausa leit að fólki sem deildi með honum áhugamáli ákvað Óskar að birta færslu á samfélagsmiðlinum Reddit, þar sem hann spurði hvort fleiri hefðu áhuga á íþróttinni. Það var þó ekki fyrr en ári seinna þegar loks dró til tíðinda. „Þá sendir hann [Viktor] á mig skilaboð á Reddit. Við byrjum aðeins að spjalla og hittumst í miðbæ Reykjavíkur. Ég var rosalega stressaður, hélt að þetta væri bara einhver átján ára gutti að fíflast. En svo hittumst við, ætluðum bara að spjalla í klukkutíma en enduðum á að spjalla í fjóra, fimm tíma. Stuttu eftir það ákváðum við bara, já reynum á þetta. Í versta falli gerist ekkert. “ Síðan hefur mikið vatn runnið til sjávar og Viktor og Óskar stefna sem fyrr segir á fyrstu sýningu félagsins. Kapparnir tveir halda enn áfram að láta sig dreyma, og vonast til að geta stækkað æfingaaðstöðuna í framtíðinni enn fremur og þannig boðið mörgum að æfa á sama tíma. Innslagið í heild sinni má sjá hér að neðan. Fjölbragðaglíma Glíma Ísland í dag Menningarnótt Mest lesið Tekur á „að fara stöðugt á þennan dimma stað“ Lífið Cruise afþakkaði boð Trump Lífið Bieber fékk sér smók í Skagafirði Lífið Á batavegi fjórum mánuðum eftir slysið Lífið Syrgir gamla íslenska skyrið: „Nánast með verstu menningarglæpum okkar sögu“ Menning Örn Eldjárn kaupir hús Jóns Ólafssonar Lífið „Það var aldrei uppgjöf í hans huga, alltaf jákvæðni“ Lífið Ársgömul færsla á Reddit kveikjan að samstarfinu Lífið „Yngsti „self made“ milljónamæringur undir þrítugu“ Lífið Tíramísú sem morgunmatur fyrir alla fjölskylduna Lífið Fleiri fréttir Á batavegi fjórum mánuðum eftir slysið Ársgömul færsla á Reddit kveikjan að samstarfinu Bieber fékk sér smók í Skagafirði Örn Eldjárn kaupir hús Jóns Ólafssonar Cruise afþakkaði boð Trump Tekur á „að fara stöðugt á þennan dimma stað“ „Það var aldrei uppgjöf í hans huga, alltaf jákvæðni“ Tíramísú sem morgunmatur fyrir alla fjölskylduna Innsýn í molnandi hjónaband: „Persónuleikinn þinn var ekki svona fyrir nokkrum árum“ „Yngsti „self made“ milljónamæringur undir þrítugu“ Heillandi arkitektúr í Garðabæ Valdi hættur að spila í neðri deildunum Gugga í gúmmíbát fagnaði afmæli sínu með heitustu guggum landsins Hall og Oates ná sáttum Embla Wigum og Lindsey Lohan glæsilegar á rauða dreglinum Hannaði innsetningargallann í þrívíddarforriti vegna tímaþröngar Hóta enn á ný að úthýsa vinsælli „spýtukarlanekt“ Hugleiks Skjótt skipast veður í slaufun: Íhugar endurkomu Ragnheiður og Benedikt eiga von á jóladreng Fagnar því að hafa klárað „erfiðustu kappreiðar í heimi“ Ragga Nagli minnir á „grænu flöggin“ í samböndum Stjúpbörn- og foreldrar: „Alltof mörg tilfelli þar sem þetta gengur ekki nógu vel“ Elín Dís og Sigurður keyptu raðhús í Fossvogi á 175 milljónir Söguleg sátt milli há- og lágmenningar á Klapparstíg Anton Corbijn heiðursgestur RIFF Með um 300 tegundir af rósum í garðinum sínum Jóhann Alfreð og Valdís keyptu hús í Mosfellsbæ Fyrsta tónlistarfólkið á almyrkvahátíðinni kynnt til leiks Opnaði sig um skilnaðinn: „Hún eldar ekki, þrífur ekki og virðist ekki mjög móðurleg“ Aldraður boltasækir steig síðasta dansinn Sjá meira