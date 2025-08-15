Lífið

Árs­gömul færsla á Reddit kveikjan að sam­starfinu

Tómas Arnar Þorláksson og Sólrún Dögg Jósefsdóttir skrifa
Viktor og Óskar eru stofnendur fyrsta fjölbragðaglímufélags Íslands.
Stífar æfingar eru í gangi þessa dagana hjá Icelandic Combat theatre, eina fjölbragðaglímufélagi Íslands, fyrir þeirra fyrstu sýningu sem haldin verður á skemmtistaðnum Lemmy á Menningarnótt.

Fjölbragðaglíma vísar til bardagaíþróttar með leikhúsívafi, þar sem öll brögð og glímutök eru æfð fyrirfram. Íþróttin hefur notið mikilla vinsælda vestanhafs þar sem Wrestle Mania er án efa þekktasta vörumerkið. Mörg fræg nöfn hafa sprottið úr sportinu, þar á meðal Hulk Hogan og Shaq. 

Ísland í dag kíkti í heimsókn í nýja æfingahúsnæði félagsins. Þegar fréttamaður heimsótti Viktor Sigursveinsson og Óskar Dag Marteinsson stofnendur Icelandic Combat Theatre í júní var æfingahúsnæði þeirra í bílskúr og sýning aðeins fjarlægur draumur. 

Senn verður draumurinn að veruleika en nýja æfingaaðstaðan býður upp á mörg sóknarfæri. Á menningarnótt bjóða kapparnir á sýningu á skemmtistaðnum Lemmy. 

„Þessi sýning verðu blanda af fjölbragðaglímu og rokktónleikum,“ útskýrir Viktor. 

En hvað kom til að tveir menn stofnuðu fjölbragðaglímufélag á Íslandi?

„Ég byrjaði fyrst að fylgjast með þessu 2011 og síðan er ég búinn að vera ástfanginn af þessu og dreymdi alltaf um að gera þetta,“ segir Óskar Dagur.

Beið í ár eftir svari

Árið 2023 bárust fregnir af því að Bray Wyatt, einn fremsti fjölglímukappi heims, hefði skyndilega fallið frá aðeins 36 ára gamall. 

„Andlega fór það rosalega illa með mig. Eftir það ákvað ég að gefa allt sem ég gat til að byrja þetta á Íslandi,“ segir Óskar, sem segist hafa litið upp til Wyatt.

Eftir árangurslausa leit að fólki sem deildi með honum áhugamáli ákvað Óskar að birta færslu á samfélagsmiðlinum Reddit, þar sem hann spurði hvort fleiri hefðu áhuga á íþróttinni. Það var þó ekki fyrr en ári seinna þegar loks dró til tíðinda.

„Þá sendir hann [Viktor] á mig skilaboð á Reddit. Við byrjum aðeins að spjalla og hittumst í miðbæ Reykjavíkur. Ég var rosalega stressaður, hélt að þetta væri bara einhver átján ára gutti að fíflast. En svo hittumst við, ætluðum bara að spjalla í klukkutíma en enduðum á að spjalla í fjóra, fimm tíma. Stuttu eftir það ákváðum við bara, já reynum á þetta. Í versta falli gerist ekkert. “

Síðan hefur mikið vatn runnið til sjávar og Viktor og Óskar stefna sem fyrr segir á fyrstu sýningu félagsins. Kapparnir tveir halda enn áfram að láta sig dreyma, og vonast til að geta stækkað æfingaaðstöðuna í framtíðinni enn fremur og þannig boðið mörgum að æfa á sama tíma. 

Innslagið í heild sinni má sjá hér að neðan.

