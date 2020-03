Engin ástæða til að örvænta en segir að Liverpool verði að vinna fyrir Atletico leikinn

Liverpool liðið hefur nú tapað þremur af síðustu fjórum leikjum sínum og liðið sem var ósigrandi í marga mánuði virðist vera í tómu tjóni á báðum helmingum vallarins. Pistlahöfundur breska ríkisútvarpsins segir að það sé doði yfir liðinu.



Liverpool datt út úr ensku bikarkeppninni í gærkvöldi eftir 2-0 tap á móti Chelsea á Stamford Bridge og hefur því tapað tveimur leikjum með markatölunni 0-5 samanlagt á aðeins nokkrum dögum. Liðið steinlá 3-0 á móti Watford í leiknum á undan.



Liðið sem lék 44 deildarleiki í röð án þess að tapa og tapaði ekki leik í ensku úrvalsdeildinni í meira en heilt ár hefur átt erfiða og ósannfarandi daga að undanförnu. Eftir vetrarfríið er ekki eins og um sama lið sé að ræða og fyrir fríið sem Jürgen Klopp var svo harður á að hans menn fengu.



Phil McNulty skrifaði pistil fyrir breska ríkisútvarpið um ástandið hjá Liverpool liðinu eftir þrjú töp fjórum leikjum og aðeins eitt mark á síðustu 360 mínútum. Hann segir að auðvitað sé viðbrögðin við þessu slaka gengi sterkari vegna þess hversu vel hafi gengið hjá Liverpool fram að því.





"Liverpool are currently looking lethargic."



