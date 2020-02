Hildur Guðnadóttir vann Óskarsverðlaun

Hildur Guðnadóttir tónskáld vann rétt í þessu Óskarsverðlaun fyrir tónlist sína í kvikmyndinni Joker. Hildur er fyrsti Íslendingurinn sem vinnur Óskarinn og fjórða konan frá upphafi sem vinnur verðlaunin í flokki frumsamdrar kvikmyndatónlistar.

Hildur hefur farið sannkallaða sigurför um Hollywood undanfarin misseri og sópað til sín helstu verðlaunum vetrarins. Hún vann BAFTA-, Critics‘ Choice- og Golden Globe-verðlaun fyrir tónlistina í Joker og þá hreppti hún einnig Grammy- og Emmy-verðlaun fyrir tónlist sína í þáttaröðinni Chernobyl.

Fáar konur hafa verið tilnefndar í flokki frumsamdrar tónlistar á umræddum verðlaunahátíðum í gegnum tíðina og Hildur hefur slegið nokkur met í þeim efnum. Hún var til að mynda önnur konan til að vinna Golden Globe og sú fyrsta til að vinna verðlaunin ein.

Þá er Hildur sjö­undi Íslend­ing­ur­inn sem tilnefndur er til Óskarsverðlauna. Friðrik Þór Friðriksson var tilnefndur fyrir Börn náttúrunnar í flokki bestu erlendu kvikmyndar árið 1992.

Björk Guðmundsdóttir og Sjón voru tilnefnd fyrir lagið I’ve Seen it All úr kvikmyndinni Dancer in the Dark árið 2001. Rúnar Rúnarsson og Þórir Snær Sigurjónsson kvikmyndagerðarmenn hlutu svo tilnefningu árið 2006 fyrir stuttmyndina Síðasti bærinn.

Jó­hann Jó­hanns­son heit­inn, tónskáld og kær vinur Hildar, var til­nefnd­ur árin 2015 og 2016 fyr­ir tónlist sína í kvik­mynd­un­um The Theory of Everything og Sicario.

Hildur er jafnframt sjöunda konan sem tilnefnd er til Óskarsverðlauna fyrir bestu kvikmyndatónlist og sú fjórða sem vinnur. Flokkurinn hefur þó tekið nokkrum breytingum í tímans rás og er Hildur fyrsta konan sem vinnur verðlaunin í núverandi mynd.

Tónskáldin Rachel Portman og Anne Dudley unnu árin 1996 og 1997 þegar verðlaununum var skipt í tvennt. Báðar unnu þær fyrir bestu tónlist í söngleik eða grínmynd, Portman fyrir kvikmyndina Emma og Dudley fyrir kvikmyndina The Full Monty.

Söngtextahöfundurinn Marilyn Bergman vann verðlaunin ásamt Michel Legrand og Alan Bergman árið 1983. Verðlaununum var þá skipt í flokk frumsamdrar og endursamdrar (e. Original Song Score and Its Adaptation or Adaptation Score)kvikmyndatónlistar en Bergman vann í þeim síðarnefnda.

Hildur er fædd 4. september 1982 og alin upp í Hafnarfirði. Hún stimplaði sig strax inn í íslenska tónlistarsenu á unglingsárunum og hefur gert garðinn frægan með hljómsveitum á borð við Woofer, Rúnk, Múm og Stórsveit Nix Noltes. Hildur hefur gefið út fjórar sólóplötur en síðustu ár hefur hún einbeitt sér að kvikmynda- og sjónvarpsþáttatónlist.