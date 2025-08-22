Lífið

HAF-hjónin breyta vídjóleigu í bakarí

Svava Marín Óskarsdóttir skrifar
Bakaríið 280 er í sögulegu húsi við Klapparstíg í miðborg Reykjavíkur.
Bakaríið 280 er í sögulegu húsi við Klapparstíg í miðborg Reykjavíkur. Mynd/ Björn Árnason

Hönnunarhjón í samvinnu við einn efnilegasta bakara landsins og hans ektafrú leiða saman krafta sína og opna handverksbakaríið 280 í sögulegu húsi við Klapparstíg í miðborg Reykjavíkur. Pörin eru í óða önn að leggja lokahönd á rýmið og stefna að því að opna dyrnar fyrir landsmönnum í næsta mánuði.

Hafsteinn Júlíusson og Karitas Sveinsdóttir eru eigendur hönnunarstúdíósins HAF- Studio og HAF Store. Þau hafa markað sér sterkan sess í íslenskri hönnun síðustu ár en þau hafa hannað fjölda veitingastaða og verslanir.

Hafsteinn og Karitas.

Ari Hermannsson á að baki farsælan feril sem bakari, meðal annars Brauð & Co, BakaBaka og Hart Bageri í Kaupmannahöfn. Þétt við hlið hans í verkefninu stendur konan Þórný Edda Aðalsteinsdóttir.

Ara hefur dreymt að eignast sitt eigið bakarí í mörg ár. Sá draumur er nú loksins að verða að veruleika.

Rýmið við Klapparstíg 37 þekkja margir en þar var Aðalvideoleigan starfrækt í um fjóra áratugi, allt þar til henni var lokað í mars 2023.

Hafsteinn segir að þau Karitas hafi lengi verið fastagestir á veitingastaðnum Skál, sem er í næsta húsi, og hafi oft gengið framhjá rýminu. 

„Við sáum strax tækifæri til að bæta ásýnd götunnar og auka þjónustu í hverfinu,“ segir Hafsteinn. 

„Auk þess verður ákveðið samstarf við vini okkar á Skál, sem gerir þetta verkefni enn skemmtilegra.“

Nýstárleg og heildræn nálgun 

Aðspurður um hvernig samstarfið kviknaði segir Hafsteinn að það hafi komið nokkuð óvænt. Ari leitaði til HAF Studio í byrjun árs til að fá þau til að hanna nýtt bakarí.

„Við Karitas höfðum fylgst með honum um árabil, enda höfum við mikinn áhuga á matargerð og eigum marga vini í veitingageiranum. Þegar Ari kom til okkar og við skoðuðum hugmyndina nánar heilluðumst við strax og ákváðum að taka þátt í þessu verkefni,“ segir Hafsteinn.

Hann segir þau ekki vera að finna upp hjólið með því að opna bakarí í miðborginni en áherslur og vöruframboð þeirra eru öðruvísi en áður hefur sést.

„Íslendingar elska gott bakarí og hér á landi er mikið af flottum bakaríum sem bjóða upp á frábærar vörur. Við viljum byggja á þeim grunni, en um leið koma með ferskan takt í vöruframboðið og bjóða bæði hefðbundnar og nýstárlegar vörur. Það sem gerir þetta bakarí sérstakt er að gestir sjá alla vinnsluna – frá því að deigið er hnoðað og sett í ofninn, og þar til varan fer út til viðskiptavinarins.

Frá hönnunarlegu sjónarhorni er það mjög skemmtilegt, því allt gerist á staðnum. Mörg bakarí eru með miðlæga framleiðslu sem síðan er flutt á milli staða. Við það tapast ákveðin gæði án þess þó að það sé endilega slæmt. Við viljum hins vegar einblína alfarið á gæði og ferskleika,“ segir Hafsteinn.

HAF STUDIO

Djúpar pælingar á bakvið nafnið

Mikið hefur verið lagt í hönnun vörumerkisins, og Hafsteinn segir að þau hafi byrjað að þróa það í maí áður en lendingin var 280.

„Þegar við hittumst nokkrir saman og köstuðum hugmyndum á milli kom Ari með hugmyndina að því að ofninn í alvöru bakaríum væri alltaf stilltur á 280 gráður. Algengasti brandarinn varð strax að skíra þetta „Bak-Ari“, eftir Ara. Við vildum þó hafa möguleika á að láta nafnið vaxa í fleiri áttir og halda því opnu.“

Sumum finnst tengingin skrýtin – og það er einmitt það sem við viljum. 

„Síðan vorum við líka mjög hrifin af því að nota bláan lit í vörumerkið. Þegar við fórum að skoða lit sem okkur leist vel á var hann Pantone númer 280C, sem er skemmtileg tilviljun og smellpassaði inn í brandið,“ segir Hafsteinn og hlær.

Aðspurður um hönnun rýmisins segir hann að þau vilji skapa smá nostalgíufíling.

„Við erum með jarðlita terrazzo-gólf sem var kallað bakaragólf í gamla daga, það verða glerjaðar flísar á veggjum og innréttingarnar eru úr reyktri eik. Bakaraofninn stendur fremst í rýminu svo að gestir upplifi handverkið og ferlið í heild sinni.“

HAF STUDIO
Bakarí Hús og heimili Tíska og hönnun


Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið


Tarot dagsins

Dragðu spil og sjáðu hvaða spádóm það geymir.